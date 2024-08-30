https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/kucukcekmecedeki-metrobus-kazasina-iliskin-8-supheliden-5i-icin-tutuklama-talebi-1087473165.html
Küçükçekmece'deki metrobüs kazasına ilişkin 8 şüpheliden 5'i için tutuklama talebi
Küçükçekmece'deki metrobüs kazasına ilişkin 8 şüpheliden 5'i için tutuklama talebi
Sputnik Türkiye
Küçükçekmece'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 51 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i, tutuklama... 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T20:43+0300
2024-08-30T20:43+0300
2024-08-30T20:43+0300
politika
metrobüs
kaza sebebi
cumhuriyet başsavcılığı
küçükçekmece
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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüsün Sefaköy mevkisinde karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptığı kazaya ilişkin soruşturması sürüyor.Küçükçekmece Adliyesi'ne getirilen 8 şüphelinin savcılıkta ifadeleri alındı.Cumhuriyet savcısı, metrobüs sürücüsü D.M.Ç ve denetim amiri Ş.Y'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheliyi, haklarında 'taksirle yaralamaya ve ölüme neden olma' suçundan tutuklama talep ederek sulh ceza hakimliğine gönderdi.Diğer 3 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/metrobus-kazasi-sorusturmasi-suruyor-gozalti-sayisi-8e-yukseldi-1087453198.html
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metrobüs, kaza sebebi, cumhuriyet başsavcılığı, küçükçekmece
metrobüs, kaza sebebi, cumhuriyet başsavcılığı, küçükçekmece
Küçükçekmece'deki metrobüs kazasına ilişkin 8 şüpheliden 5'i için tutuklama talebi
Küçükçekmece'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 51 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüsün Sefaköy mevkisinde karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptığı kazaya ilişkin soruşturması sürüyor.
Küçükçekmece Adliyesi'ne getirilen 8 şüphelinin savcılıkta ifadeleri alındı.
Cumhuriyet savcısı, metrobüs sürücüsü D.M.Ç ve denetim amiri Ş.Y'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheliyi, haklarında 'taksirle yaralamaya ve ölüme neden olma' suçundan tutuklama talep ederek sulh ceza hakimliğine gönderdi.
Diğer 3 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.