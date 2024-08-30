https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/kucukcekmecedeki-metrobus-kazasina-iliskin-8-supheliden-5i-icin-tutuklama-talebi-1087473165.html

Küçükçekmece'deki metrobüs kazasına ilişkin 8 şüpheliden 5'i için tutuklama talebi

Küçükçekmece'deki metrobüs kazasına ilişkin 8 şüpheliden 5'i için tutuklama talebi

Sputnik Türkiye

Küçükçekmece'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 51 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i, tutuklama... 30.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-30T20:43+0300

2024-08-30T20:43+0300

2024-08-30T20:43+0300

politika

metrobüs

kaza sebebi

cumhuriyet başsavcılığı

küçükçekmece

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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüsün Sefaköy mevkisinde karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptığı kazaya ilişkin soruşturması sürüyor.Küçükçekmece Adliyesi'ne getirilen 8 şüphelinin savcılıkta ifadeleri alındı.Cumhuriyet savcısı, metrobüs sürücüsü D.M.Ç ve denetim amiri Ş.Y'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheliyi, haklarında 'taksirle yaralamaya ve ölüme neden olma' suçundan tutuklama talep ederek sulh ceza hakimliğine gönderdi.Diğer 3 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/metrobus-kazasi-sorusturmasi-suruyor-gozalti-sayisi-8e-yukseldi-1087453198.html

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metrobüs, kaza sebebi, cumhuriyet başsavcılığı, küçükçekmece