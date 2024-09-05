https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/kuresel-gida-krizi-raporu-yayimlandi-raporda-gazze-en-siddetli-gida-krizi-ceken-yer-olarak-1087703807.html

Küresel Gıda Krizi Raporu yayımlandı: Raporda Gazze, 'en şiddetli gıda krizi çeken yer' olarak adlandırıldı

Küresel Gıda Krizi Raporu yayımlandı: Raporda Gazze, 'en şiddetli gıda krizi çeken yer' olarak adlandırıldı

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından oluşturulan Gıda Krizine Karşı Küresel Ağ'ın hazırladığı Küresel... 05.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-05T22:14+0300

2024-09-05T22:14+0300

2024-09-05T22:14+0300

dünya

rapor

gıda krizi

gazze

sudan

afganistan

nijerya

demokratik kongo cumhuriyeti

myanmar

haiti

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Birleşmiş Milletler'in Roma merkezli kuruluşları FAO ile WFP, Avrupa Birliği ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Gıda Krizine Karşı Küresel Ağ, raporunun yıl ortası güncellemesini açıkladı.Güncellenmiş rapor çatışma, aşırı iklim olayları ve ekonomik şokların açlığı artırmaya ve bu nedenle akut gıda güvensizliğinin yüksek çıkmaya devam ettiğini ortaya koydu.Raporda, IPC 5. aşama, yani 'felaket/kıtlık' düzeyiyle karşı karşıya kalan ya da kalması beklenen insan sayısının, 2023'te 5 ülke veya bölgede 705 bin iken 2024'te 4 ülke veya bölgede 1.9 milyona çıkarak iki katından fazla artış gösterdiği ifade edildi. Bu sayının raporda kaydedilen en yüksek sayı olduğu ve Sudan ile Gazze Şeridi'ndeki çatışmalar nedeniyle arttığı belirtildi.Sudan ve Gazze'deki duruma bilhassa dikkat çekildiGüncellenmiş raporda, Sudan'da Zamzam kampında 'felaket/kıtlık' düzeyinin devam ettiği ve bu durumun Ekim 2024'e kadar süreceğinin öngörüldüğü bilgisi verildi.Ülkenin diğer birçok bölgesinin de kıtlık riski altında olduğu ancak ulaşılması zor yerlerde yeterli veri analizi yapılmadığı belirtilen raporda şu cümleler yer aldı:İsrail saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nin, Küresel Gıda Krizleri Raporu tarihindeki 'en şiddetli gıda krizi çeken yer' olarak kalmaya devam ettiği belirtilen raporda, "Mart ile Nisan 2024 arasında 2.2 milyon nüfusun tamamı halen acil gıda ve geçim yardımına ihtiyaç duyuyor" denildi.Raporda, Ağustos 2024 itibarıyla 1 milyondan fazla insanı IPC 4. aşama, yani 'acil durum' düzeyinde olan 8 ülke de sıralandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/dso-cok-iyi-bir-gelisme-diyerek-duyurdu-kongo-demokratik-cumhuriyetine-99-bin-maymun-cicegi-asisi-1087702776.html

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afganistan

nijerya

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haiti

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rapor, gıda krizi, gazze, sudan, afganistan, nijerya, demokratik kongo cumhuriyeti, myanmar, haiti, pakistan, güney sudan, gazze şeridi, filistin