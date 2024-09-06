https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/ispanya-savunma-bakanligi-ukraynaya-hawk-hava-savunma-sistemi-gonderilecek-1087752479.html

İspanya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya HAWK hava savunma sistemi gönderilecek

İspanya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya HAWK hava savunma sistemi gönderilecek

Sputnik Türkiye

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, Madrid'in Kiev'e orta menzilli HAWK hava savunma sistemini derhal göndereceğini belirtti. 06.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-06T20:59+0300

2024-09-06T20:59+0300

2024-09-06T21:34+0300

ukrayna krizi

margarita robles

ispanya

ukrayna

hava savunma sistemi

uçaksavar füze

kiev

sergey lavrov

kremlin

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İspanyol hükümetinin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, HAWK uçaksavar füze sistemlerinin Ukrayna'ya derhal gönderileceğini belirtti.Açıklamada, “Bakan Robles, Ukrayna’ya HAWK uçaksavar füze sistemlerinin derhal gönderileceğini belirtti" denildi.Temmuz ayında İspanya Savunma Bakanlığı, İspanya’nın Ukrayna'ya HAWK uçaksavar füze sistemlerini 2024 yılı sona ermeden göndereceğini duyurmuştu.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının barışçıl çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun ‘ateşle oyun’ olduğunu savunuyor.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rus ordusu için meşru hedef olduğunu açıklamıştı. Lavrov, ABD ve NATO'nun silah tedarik ederek ve aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında Ukraynalı askerleri eğiterek çatışmaya doğrudan dahil olduğunu söylemişti.Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakereler önünde engel ve olumsuz bir etkisi olacağını dile getirmişti.

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margarita robles, ispanya, ukrayna, hava savunma sistemi, uçaksavar füze, kiev, sergey lavrov, kremlin, italya, ingiltere, almanya