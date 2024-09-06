https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/ispanya-savunma-bakanligi-ukraynaya-hawk-hava-savunma-sistemi-gonderilecek-1087752479.html
İspanya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya HAWK hava savunma sistemi gönderilecek
İspanya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya HAWK hava savunma sistemi gönderilecek
Sputnik Türkiye
İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, Madrid'in Kiev'e orta menzilli HAWK hava savunma sistemini derhal göndereceğini belirtti. 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T20:59+0300
2024-09-06T20:59+0300
2024-09-06T21:34+0300
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hava savunma sistemi
uçaksavar füze
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İspanyol hükümetinin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, HAWK uçaksavar füze sistemlerinin Ukrayna'ya derhal gönderileceğini belirtti.Açıklamada, “Bakan Robles, Ukrayna’ya HAWK uçaksavar füze sistemlerinin derhal gönderileceğini belirtti" denildi.Temmuz ayında İspanya Savunma Bakanlığı, İspanya’nın Ukrayna'ya HAWK uçaksavar füze sistemlerini 2024 yılı sona ermeden göndereceğini duyurmuştu.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının barışçıl çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun ‘ateşle oyun’ olduğunu savunuyor.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rus ordusu için meşru hedef olduğunu açıklamıştı. Lavrov, ABD ve NATO'nun silah tedarik ederek ve aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında Ukraynalı askerleri eğiterek çatışmaya doğrudan dahil olduğunu söylemişti.Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakereler önünde engel ve olumsuz bir etkisi olacağını dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/szijjarto-ukraynanin-rusyaya-yonelik-saldirilarda-bati-silahlarini-kullanmasi-fikri-tehlikeli-bir-1087750383.html
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margarita robles, ispanya, ukrayna, hava savunma sistemi, uçaksavar füze, kiev, sergey lavrov, kremlin, italya, ingiltere, almanya
İspanya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya HAWK hava savunma sistemi gönderilecek
20:59 06.09.2024 (güncellendi: 21:34 06.09.2024)
İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, Madrid'in Kiev'e orta menzilli HAWK hava savunma sistemini derhal göndereceğini belirtti.
İspanyol hükümetinin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, HAWK uçaksavar füze sistemlerinin Ukrayna'ya derhal gönderileceğini belirtti.
Açıklamada, “Bakan Robles, Ukrayna’ya HAWK uçaksavar füze sistemlerinin derhal gönderileceğini belirtti" denildi.
Temmuz ayında İspanya Savunma Bakanlığı, İspanya’nın Ukrayna'ya HAWK uçaksavar füze sistemlerini 2024 yılı sona ermeden göndereceğini duyurmuştu.
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının barışçıl çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun ‘ateşle oyun’ olduğunu savunuyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rus ordusu için meşru hedef olduğunu açıklamıştı. Lavrov, ABD ve NATO'nun silah tedarik ederek ve aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında Ukraynalı askerleri eğiterek çatışmaya doğrudan dahil olduğunu söylemişti.
Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakereler önünde engel ve olumsuz bir etkisi olacağını dile getirmişti.