https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/ingiltere-krali-charlesin-cenaze-toreni--iddialarina-kralice-yanit-verdi-1087699430.html

İngiltere Kralı Charles'in cenaze töreni iddialarına Kraliçe yanıt verdi

İngiltere Kralı Charles'in cenaze töreni iddialarına Kraliçe yanıt verdi

Sputnik Türkiye

İngiltere Kralı Charles'ın cenaze hazırlıkları için 'Menai Köprüsü Operasyonu' başlatıldığı iddia edilmişti. Yeni bir kanser merkezinin açılışını yapan Kraliçe... 05.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-05T19:20+0300

2024-09-05T19:20+0300

2024-09-05T19:25+0300

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Tahta çıktıktan sonra kansere yakalanan İngiltere Kralı Charles hakkında cenaze töreni düzenlendiği iddialarına Kraliçe yanıt verdi.Mirror gazetesine göre Kral Charles'ın kansere yakalanması ve durumunun kötüye gittiği iddiası nedeniyle yetkililer tarafından cenaze töreni hazırlıkları planlandı. Saraya yakın kaynaklar "Saray Charles'ın iyileşmekte olduğu izlenimini veriyor, ancak hala çok hasta. Yine de o bir kral ve saray yetkilileri ölümünün kuvvetli bir olasılık olduğunu bilecek kadar pratikler” dedi. Ayrıca yetkililerin cenaze programı olarak 'Menai Köprüsü Operasyonu' başlattığı iddia edildi.'Kral çok iyi durumda'İngiltere'nin Bath kentine giderek yeni bir kanser merkezinin açılışına katılan İngiltere Kraliçesi Camilla konu ilgili ilk kez konuştu. Hastanenin sağlık merkezi çalışanı Suzy Moon, kralın "iyi olup olmadığını" sordu. Kraliçe ise "Evet, çok iyi durumda" diye yanıt verdiCenaze hazırlıklarına krallık "kod" ismi veriyorİngiltere Kraliyet Ailesi'nin cenazelerine kod adı veriliyor. 8 Eylül 2022 yılında hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth'in cenaze kodu Londra Köprüsü Operasyonu'ydu. Operasyon, ölümünün duyurulmasını, resmi yas dönemini ve devlet cenazesinin ayrıntılarını içeriyordu.Kral Charles'in hastalığı ne?Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kral Charles'ın kansere yakalandığı açıklanmıştı.

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