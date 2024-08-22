https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/vergi-kacakciligi-yasa-disi-silah-satin-alma-yalan-beyan-hunter-biden-davasi-denetimli-serbestlikle-1087120853.html
Vergi kaçakçılığı, yasa dışı silah satın alma, yalan beyan: Hunter Biden davası denetimli serbestlikle sonuçlanabilir
Vergi kaçakçılığı, yasa dışı silah satın alma, yalan beyan: Hunter Biden davası denetimli serbestlikle sonuçlanabilir
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ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın işlediği suçlardan görülen davada alacağı ceza, seçimden sonra açıklanacak. Hunter Biden'ın cezasının denetimli... 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T00:12+0300
2024-08-22T00:12+0300
2024-08-22T00:12+0300
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ABD'de 2016-2019 yılları arasında 1.7 milyon dolar vergi kaçırmakla suçlanan ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın davası eylül ayında görülecek. Kaliforniya eyaletinde Hunter Biden'a açılan davanın düşürülmesi yönündeki talep mahkeme tarafından reddedildi. Delaware eyaletinde açılan diğer davada kanun dışı silah satın almak ve resmi belgede yalan beyandan suçlu bulundan Biden, 9 Eylül tarihinde vergi kaçakçılığıyla yargılanacak.Yasa dışı silah sahibi olma ve resmi belgede uyuşturucu kullanmadığına dair yalan beyanda bulunma suçundan suçlu bulunan Hunter Biden'ın alacağı ceza, ABD Başkanlık seçimlerinden 8 gün sonra açıklanacak.Denetimli serbestlikle sonuçlanabilir25 yıla kadar hapis cezasıyla sonuçlanabilecek dava 13 Kasım'da gerçekleştirilecek. ABD medyası tarafından ise ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın alabileceği hapis cezasının denetimli serbestlik ile sınırlı kalabileceği ifade ediliyor.
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abd, abd seçimleri, joe biden, hunter biden, silah taşıma, yasadışı, vergi, vergi kaçırma, yalan, uyuşturucu, dava
abd, abd seçimleri, joe biden, hunter biden, silah taşıma, yasadışı, vergi, vergi kaçırma, yalan, uyuşturucu, dava
Vergi kaçakçılığı, yasa dışı silah satın alma, yalan beyan: Hunter Biden davası denetimli serbestlikle sonuçlanabilir
ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın işlediği suçlardan görülen davada alacağı ceza, seçimden sonra açıklanacak. Hunter Biden'ın cezasının denetimli serbestlik ile sınırlı kalabileceği iddia edildi.
ABD'de 2016-2019 yılları arasında 1.7 milyon dolar vergi kaçırmakla suçlanan ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın davası eylül ayında görülecek.
Kaliforniya eyaletinde Hunter Biden'a açılan davanın düşürülmesi yönündeki talep mahkeme tarafından reddedildi. Delaware eyaletinde açılan diğer davada kanun dışı silah satın almak ve resmi belgede yalan beyandan suçlu bulundan Biden, 9 Eylül tarihinde vergi kaçakçılığıyla yargılanacak.
Yasa dışı silah sahibi olma ve resmi belgede uyuşturucu kullanmadığına dair yalan beyanda bulunma suçundan suçlu bulunan Hunter Biden'ın alacağı ceza, ABD Başkanlık seçimlerinden 8 gün sonra açıklanacak.
Denetimli serbestlikle sonuçlanabilir
25 yıla kadar hapis cezasıyla sonuçlanabilecek dava 13 Kasım'da gerçekleştirilecek. ABD medyası tarafından ise ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın alabileceği hapis cezasının denetimli serbestlik ile sınırlı kalabileceği ifade ediliyor.