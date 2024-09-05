https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/alti-kisinin-yaralandigi-thy-ucaginin-ici-turbulans-sonrasi-goruntulendi-1087703211.html

Altı kişinin yaralandığı THY uçağının içi türbülans sonrası görüntülendi

Altı kişinin yaralandığı THY uçağının içi türbülans sonrası görüntülendi

Sputnik Türkiye

Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Taipei seferini yapan uçakta yaşanan türbülans sonrası uçak içine ait görüntüler ortaya çıktı. Uçakta son durumu bir kadın... 05.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-05T21:50+0300

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türkiye

türbülans

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THY’ye ait TK24 sefer sayılı İstanbul-Taipei uçuşunu yapan TC-JJE kuyruk tescilli Boeing 777 tipi yolcu uçağı Taipei meydanına inişe kısa bir süre kala türbülans girdi. 214 yolcu ve 17 kişilik uçuş ekibinin bulunduğu uçakta 4 yolcu ve 2 kabin personeli hafif şekilde yaralandı.Taipei inişini sorunsuz şekilde gerçekleştiren THY uçağında şiddetli türbülansın ardından kadın yolculardan biri uçağın içini görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/son-yasanan-turbulanslar-hangileri-ortak-noktalari-nedir-1084193499.html

türkiye

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türbülans