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Altı kişinin yaralandığı THY uçağının içi türbülans sonrası görüntülendi
Altı kişinin yaralandığı THY uçağının içi türbülans sonrası görüntülendi
Sputnik Türkiye
Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Taipei seferini yapan uçakta yaşanan türbülans sonrası uçak içine ait görüntüler ortaya çıktı. Uçakta son durumu bir kadın... 05.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-05T21:50+0300
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THY’ye ait TK24 sefer sayılı İstanbul-Taipei uçuşunu yapan TC-JJE kuyruk tescilli Boeing 777 tipi yolcu uçağı Taipei meydanına inişe kısa bir süre kala türbülans girdi. 214 yolcu ve 17 kişilik uçuş ekibinin bulunduğu uçakta 4 yolcu ve 2 kabin personeli hafif şekilde yaralandı.Taipei inişini sorunsuz şekilde gerçekleştiren THY uçağında şiddetli türbülansın ardından kadın yolculardan biri uçağın içini görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.
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türbülans
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Altı kişinin yaralandığı THY uçağının içi türbülans sonrası görüntülendi

21:50 05.09.2024 (güncellendi: 22:13 05.09.2024)
© İHATHY uçağı
THY uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2024
© İHA
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Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Taipei seferini yapan uçakta yaşanan türbülans sonrası uçak içine ait görüntüler ortaya çıktı. Uçakta son durumu bir kadın yolcu kaydederek sosyal medyada paylaştı.
THY’ye ait TK24 sefer sayılı İstanbul-Taipei uçuşunu yapan TC-JJE kuyruk tescilli Boeing 777 tipi yolcu uçağı Taipei meydanına inişe kısa bir süre kala türbülans girdi.
214 yolcu ve 17 kişilik uçuş ekibinin bulunduğu uçakta 4 yolcu ve 2 kabin personeli hafif şekilde yaralandı.
Taipei inişini sorunsuz şekilde gerçekleştiren THY uçağında şiddetli türbülansın ardından kadın yolculardan biri uçağın içini görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.
İspanya-Uruguay seferini yapan yolcu uçağı türbülansa girdi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2024
DÜNYA
Son yaşanan türbülanslar hangileri, ortak noktaları nedir?
25 Mayıs, 14:10
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