https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/guney-kore-kuzey-korenin-iha-tehditlerine-karsi-anti-dron-sistemi-kuruyor-1087740204.html

Güney Kore, 'Kuzey Kore'nin İHA tehditlerine karşı anti-dron sistemi' kuruyor

Güney Kore, 'Kuzey Kore'nin İHA tehditlerine karşı anti-dron sistemi' kuruyor

Sputnik Türkiye

Güney Kore Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, 'Kuzey Kore'den gönderilen İHA'ların oluşturduğu tehditleri önlemek için ülke genelinde 20 farklı... 06.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-06T16:09+0300

2024-09-06T16:09+0300

2024-09-06T16:09+0300

dünya

kuzey kore

güney kore

iha

insansız hava aracı (iha)

seul

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Güney Kore Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, 'ordunun Kuzey Kore'den gelen insansız hava araçlarının oluşturduğu tehditlere karşı koymak için ülke genelinde birden fazla yere entegre bir anti-dron sistemi konuşlandırdığını' bildirdi.Anti-dron sisteminin, radar ve dron sinyal bozucuları da dahil olmak üzere çeşitli ekipmanlardan oluştuğu ve insansız hava araçları (İHA) tespit etme, izleme ve düşürme yeteneğine sahip olduğu duyuruldu.Güney Kore ordusu, 'başta Başkent Savunma Komutanlığı olmak üzere kilit bölgeleri savunmaktan sorumlu diğer birimlere yaklaşık 20 sistem konuşlandırmayı planladığı' belirtildi.Geliştirilen entegre sistem sayesinde tespit, takip ve ateşleme tek bir sistemle yapılabilecekKore Savunma Analizleri Enstitüsü'nün (KIDA) yaptığı açıklamaya göre, geçmişte tespit, takip ve ateşleme ayrı ayrı yapılıyordu. Bu da İHA'lara verilen yanıt süresini yavaşlatıyordu. Güney Kore, 'yeni entegre sistemle ordunun etkili bir şekilde iletişim kurmasını ve hızlıca yanıt vermesini sağlayan bir sistem oluşturulmasının hedeflendiğini' söyledi.Kuzey Kore'nin 2022 yılında yaptığı İHA saldırısını takiben adımlar atılmaya başlandıYeni bir sistem geliştirme fikrinin, Aralık 2022'de Kuzey Kore'ye ait 5 insansız hava aracının sınırı geçmesi ve bunlardan birinin Güney Kore'nin başkenti Seul'e girmesinin ardından geldiği bildirildi.Güney Kore ordusu o zaman Kuzey Kore'nin İHA'lardan hiçbirini engelleyememişti. Olay gerçekleştikten hemen sonra Güney Kore, insansız hava araçlarına müdahale kabiliyetini güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdığını duyurmuştu.Çöp balonu gerilimi devam ediyorGüney Kore'de bulunan bir aktivist grup tarafından 13 Mayıs'ta Pyongyang yönetimine karşı propaganda broşürlerinin bulunduğu yaklaşık 20 büyük balonu Kuzey Kore'ye gönderilmesinin ardından başlayan 'çöp balonu gerilimi' hala devam ediyor.Kuzey Kore, bu olay üzerine "kısasa kısas" uyarısında bulunarak sınır bölgelerine "atık kağıt ve pislik yığınları saçacağını" belirtmişti.4 Eylül'den bu yana içinde kağıt ve plastik atıkların bulunduğu 480'i aşkın 'çöp balonu' Güney Kore sınırlarına gönderildiği duyuruldu. Yetkililer, balonların içinde şüpheli bir şeye rastlamadıklarını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/kuzey-korenin-gonderdigi-cop-balonlari-guney-kore-baskanlik-ofisine-dustu-1086154587.html

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kuzey kore, güney kore, iha, insansız hava aracı (iha), seul