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Kuzey Kore’nin gönderdiği çöp balonları Güney Kore başkanlık ofisine düştü
Kuzey Kore’nin gönderdiği çöp balonları Güney Kore başkanlık ofisine düştü
Sputnik Türkiye
Kuzey Kore’nin gönderdiği çöpleri taşıyan balonlardan bazılarının Güney Kore Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin bulunduğu alana indiği bildirildi. Çöpler toplanırken... 24.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-24T07:31+0300
2024-07-24T07:56+0300
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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore’nin bir kez daha çöp taşıyan balonlar fırlattığını duyurdu.Güney Kore Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Servisi’nin yaptığı açıklamada, “birkaç” balonun başkent Seul’un Yeongsan bölgesinde bulunan Cumhurbaşkanlığı Ofisi alanına indiği bildirildi. Balonların tespit edilerek toplandığı ve çöplerin içeriğinin incelendiği kaydedildi.Açıklamada, “Kimyasal ve Biyolojik Müdahale Ekibi'nin yaptığı incelemeye göre herhangi bir tehlike tespit edilmedi” ifadesine yer verildi.Kuzey Kore’nin gönderdiği bazı balonların henüz uçmaya devam ettiği belirtilirken Genelkurmay Başkanlığı’nın durumu Güvenlik Servisi ile ortaklaşa takip ettiği kaydedildi.Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Pyongyang yönetiminin "çöp balonu göndermesine" karşılık olarak Seul yönetiminin sınırda hoparlörle günlük "propaganda yayını" yaptığı belirtildi.Yonhap haber ajansının aktardığına göre, daha önce kısmi yapılan yayınlar dün yerel saatle 06.00'da başlayarak 2 gündür "geniş kapsamlı" devam ediyor. "Pyongyang karşıtı" bu yayınlar Kuzey Kore ile ilgili bazı haberleri içeriyor.Hoparlörden, Kuzey Kore ordusunun 'yoğun sınır çalışmaları' sırasında mayın patlaması sonucu "kayıp verdiği" ve Küba'da görev yapan bir Kuzey Koreli diplomatın geçen yıl Güney Kore'ye iltica ettiği iddiaları yayımlandı.'Çöp' gerilimiGüney Kore'de aktivist grup, 13 Mayıs'ta Pyongyang yönetimine karşı propaganda broşürlerinin bulunduğu yaklaşık 20 büyük balonu Kuzey Kore'ye göndermişti.Bunun üzerine Kuzey Kore de "kısasa kısas" uyarısında bulunarak sınır bölgelerine "atık kağıt ve pislik yığınları saçacağını" belirtmişti.Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, 16 Temmuz'da yaptığı açıklamada, sınırın kuzeyine "Pyongyang yönetimini eleştiren broşürler" göndermekle itham ettiği Güney Kore'yi yürüttüğü "kirli oyun" gerekçesiyle eleştirmişti.Güney Kore'ye, sınırın kuzeyine "Pyongyang karşıtı bildiriler" gönderdiği için tepki gösteren Kim, "Güney Kore, kirli oyunları için çok büyük bir bedel ödemeye hazır olmalı." ifadesini kullanmışt​​​​​​​ı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/bangladeste-siddet-suruyor-sokaga-cikma-yasagi-uzatildi-1086146376.html
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güney kore, kuzey kore, çöp, balon, seul, pyongyang, kim jong-un, kim yo-jong
güney kore, kuzey kore, çöp, balon, seul, pyongyang, kim jong-un, kim yo-jong

Kuzey Kore’nin gönderdiği çöp balonları Güney Kore başkanlık ofisine düştü

07:31 24.07.2024 (güncellendi: 07:56 24.07.2024)
© AP Photo / Ahn Young-joonGüney Kore
Güney Kore - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2024
© AP Photo / Ahn Young-joon
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Kuzey Kore’nin gönderdiği çöpleri taşıyan balonlardan bazılarının Güney Kore Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin bulunduğu alana indiği bildirildi. Çöpler toplanırken içinde zararlı maddelere rastlanmadığı belirtildi.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore’nin bir kez daha çöp taşıyan balonlar fırlattığını duyurdu.
Güney Kore Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Servisi’nin yaptığı açıklamada, “birkaç” balonun başkent Seul’un Yeongsan bölgesinde bulunan Cumhurbaşkanlığı Ofisi alanına indiği bildirildi. Balonların tespit edilerek toplandığı ve çöplerin içeriğinin incelendiği kaydedildi.
Açıklamada, “Kimyasal ve Biyolojik Müdahale Ekibi'nin yaptığı incelemeye göre herhangi bir tehlike tespit edilmedi” ifadesine yer verildi.
Kuzey Kore’nin gönderdiği bazı balonların henüz uçmaya devam ettiği belirtilirken Genelkurmay Başkanlığı’nın durumu Güvenlik Servisi ile ortaklaşa takip ettiği kaydedildi.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Pyongyang yönetiminin "çöp balonu göndermesine" karşılık olarak Seul yönetiminin sınırda hoparlörle günlük "propaganda yayını" yaptığı belirtildi.
Yonhap haber ajansının aktardığına göre, daha önce kısmi yapılan yayınlar dün yerel saatle 06.00'da başlayarak 2 gündür "geniş kapsamlı" devam ediyor. "Pyongyang karşıtı" bu yayınlar Kuzey Kore ile ilgili bazı haberleri içeriyor.
Hoparlörden, Kuzey Kore ordusunun 'yoğun sınır çalışmaları' sırasında mayın patlaması sonucu "kayıp verdiği" ve Küba'da görev yapan bir Kuzey Koreli diplomatın geçen yıl Güney Kore'ye iltica ettiği iddiaları yayımlandı.

'Çöp' gerilimi

Güney Kore'de aktivist grup, 13 Mayıs'ta Pyongyang yönetimine karşı propaganda broşürlerinin bulunduğu yaklaşık 20 büyük balonu Kuzey Kore'ye göndermişti.
Bunun üzerine Kuzey Kore de "kısasa kısas" uyarısında bulunarak sınır bölgelerine "atık kağıt ve pislik yığınları saçacağını" belirtmişti.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, 16 Temmuz'da yaptığı açıklamada, sınırın kuzeyine "Pyongyang yönetimini eleştiren broşürler" göndermekle itham ettiği Güney Kore'yi yürüttüğü "kirli oyun" gerekçesiyle eleştirmişti.
Güney Kore'ye, sınırın kuzeyine "Pyongyang karşıtı bildiriler" gönderdiği için tepki gösteren Kim, "Güney Kore, kirli oyunları için çok büyük bir bedel ödemeye hazır olmalı." ifadesini kullanmışt​​​​​​​ı.
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