https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/evlilik-yil-donumunde-eskisehirdeki-aracinda-cansiz-bedeni-bulunmustu-esinin-ifadesi-ortaya-cikti-1087640199.html

Evlilik yıl dönümünde Eskişehir'deki aracında cansız bedeni bulunmuştu: Eşinin ifadesi ortaya çıktı

Evlilik yıl dönümünde Eskişehir'deki aracında cansız bedeni bulunmuştu: Eşinin ifadesi ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Eskişehir’de aracının arka koltuğunda ölü olarak bulunan Tuğba Koç’un gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eşi... 04.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-04T15:29+0300

2024-09-04T15:29+0300

2024-09-04T15:29+0300

türkiye

eskişehir

ölü

ölüm

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/04/1087640254_0:27:420:263_1920x0_80_0_0_9bfdf3ed3662ba905a0fcb3dadc642c0.jpg

Dün sabah saatlerinde Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesi 5628 Sokak’ta park halindeki aracının arka koltuğunda boğazı kesilmiş halde ölü bulunan 25 yaşındaki Tuğba Koç’un eşi gözaltına alınmıştı. Bugün adliyeye sevk edilen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan A.K.’nin cumhuriyet savcısına verdiği ifade ortaya çıktı. Genç hemşirenin eşi A.K.’nin savcılıkta verdiği ifadesinde, eşinin uzun zamandır uyku problemleri yaşadığını, bundan dolayı psikolojik tedavi gördüğünü ve bunalıma girdiğini söylediği öğrenildi.Ayrıca Tuğba Koç’un cansız bedeninde yapılan otopsi incelemelerinde intihar ettiğine yönelik belirtilerin tespit edildiği de öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/sarkici-nilufere-reha-muhtarin-eski-esi-deniz-ugurdan-cocugumu-kacirdin-suclamasi-1087060463.html

türkiye

eskişehir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

eskişehir, ölü, ölüm