https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/evlilik-yil-donumunde-eskisehirdeki-aracinda-cansiz-bedeni-bulunmustu-esinin-ifadesi-ortaya-cikti-1087640199.html
Evlilik yıl dönümünde Eskişehir'deki aracında cansız bedeni bulunmuştu: Eşinin ifadesi ortaya çıktı
Evlilik yıl dönümünde Eskişehir'deki aracında cansız bedeni bulunmuştu: Eşinin ifadesi ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Eskişehir’de aracının arka koltuğunda ölü olarak bulunan Tuğba Koç’un gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eşi... 04.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-04T15:29+0300
2024-09-04T15:29+0300
2024-09-04T15:29+0300
türkiye
eskişehir
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ölüm
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Dün sabah saatlerinde Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesi 5628 Sokak’ta park halindeki aracının arka koltuğunda boğazı kesilmiş halde ölü bulunan 25 yaşındaki Tuğba Koç’un eşi gözaltına alınmıştı. Bugün adliyeye sevk edilen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan A.K.’nin cumhuriyet savcısına verdiği ifade ortaya çıktı. Genç hemşirenin eşi A.K.’nin savcılıkta verdiği ifadesinde, eşinin uzun zamandır uyku problemleri yaşadığını, bundan dolayı psikolojik tedavi gördüğünü ve bunalıma girdiğini söylediği öğrenildi.Ayrıca Tuğba Koç’un cansız bedeninde yapılan otopsi incelemelerinde intihar ettiğine yönelik belirtilerin tespit edildiği de öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/sarkici-nilufere-reha-muhtarin-eski-esi-deniz-ugurdan-cocugumu-kacirdin-suclamasi-1087060463.html
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Evlilik yıl dönümünde Eskişehir'deki aracında cansız bedeni bulunmuştu: Eşinin ifadesi ortaya çıktı
Eskişehir’de aracının arka koltuğunda ölü olarak bulunan Tuğba Koç’un gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eşi A.K.’nin eşinin uyku problemlerinden dolayı psikolojik sıkıntılar yaşadığını söylediği öğrenildi.
Dün sabah saatlerinde Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesi 5628 Sokak’ta park halindeki aracının arka koltuğunda boğazı kesilmiş halde ölü bulunan 25 yaşındaki Tuğba Koç’un eşi gözaltına alınmıştı.
Bugün adliyeye sevk edilen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan A.K.’nin cumhuriyet savcısına verdiği ifade ortaya çıktı.
Genç hemşirenin eşi A.K.’nin savcılıkta verdiği ifadesinde, eşinin uzun zamandır uyku problemleri yaşadığını, bundan dolayı psikolojik tedavi gördüğünü ve bunalıma girdiğini söylediği öğrenildi.
Ayrıca Tuğba Koç’un cansız bedeninde yapılan otopsi incelemelerinde intihar ettiğine yönelik belirtilerin tespit edildiği de öğrenildi.