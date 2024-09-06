https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/dinozorlar-yasarken-ayda-volkanik-aktiviteler-yasandigi-saptandi-1087708108.html

Dinozorlar yaşarken Ay'da volkanik aktiviteler yaşandığı saptandı

Dinozorlar yaşarken Ay'da volkanik aktiviteler yaşandığı saptandı

Sputnik Türkiye

Ay'dan toplanan örneklerde yaklaşık 120 milyon önce oluşmuş cam parçalarına rastlanarak, Dünya'da dinozorlar yaşarken Ay'ın volkanik aktiviteye sahip olduğunu... 06.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-06T04:09+0300

2024-09-06T04:09+0300

2024-09-06T04:09+0300

yaşam

dünya

ay

volkanik patlama

cam

dinozor

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Çin’de yapılan bir araştırmaya göre, bilim insanları Ay'da yaklaşık 120 milyon yıl önce oluşmuş volkanik maddelerin bulgularına rastladı. Daha öncesinde yaklaşık bir milyar yıldır volkanik olarak aktif olmadığı düşünülen Ay'ın, 120 milyon yıl öncesinde volkanik patlamalar yaşadığı tespit edildi.Yaklaşık 4 yıl önce Ay'dan toplanan örnekleri inceleyen bilim insanları, örneklerde cam parçaları ve yüksek derecede toryum da gözlemleyerek, Dünya'da dinozorlar yaşarken Ay'ın volkanik aktiviteye sahip olduğunu saptadı.

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dünya, ay, volkanik patlama, cam, dinozor