https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/dinozorlar-yasarken-ayda-volkanik-aktiviteler-yasandigi-saptandi-1087708108.html
Dinozorlar yaşarken Ay'da volkanik aktiviteler yaşandığı saptandı
Dinozorlar yaşarken Ay'da volkanik aktiviteler yaşandığı saptandı
Sputnik Türkiye
Ay'dan toplanan örneklerde yaklaşık 120 milyon önce oluşmuş cam parçalarına rastlanarak, Dünya'da dinozorlar yaşarken Ay'ın volkanik aktiviteye sahip olduğunu... 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T04:09+0300
2024-09-06T04:09+0300
2024-09-06T04:09+0300
yaşam
dünya
ay
volkanik patlama
cam
dinozor
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Çin’de yapılan bir araştırmaya göre, bilim insanları Ay'da yaklaşık 120 milyon yıl önce oluşmuş volkanik maddelerin bulgularına rastladı. Daha öncesinde yaklaşık bir milyar yıldır volkanik olarak aktif olmadığı düşünülen Ay'ın, 120 milyon yıl öncesinde volkanik patlamalar yaşadığı tespit edildi.Yaklaşık 4 yıl önce Ay'dan toplanan örnekleri inceleyen bilim insanları, örneklerde cam parçaları ve yüksek derecede toryum da gözlemleyerek, Dünya'da dinozorlar yaşarken Ay'ın volkanik aktiviteye sahip olduğunu saptadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/filipinler-uzerinde-ates-topu-patlamasi-asteroit-guvenli-sekilde-parcalandi--1087677986.html
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dünya, ay, volkanik patlama, cam, dinozor
dünya, ay, volkanik patlama, cam, dinozor
Dinozorlar yaşarken Ay'da volkanik aktiviteler yaşandığı saptandı
Ay'dan toplanan örneklerde yaklaşık 120 milyon önce oluşmuş cam parçalarına rastlanarak, Dünya'da dinozorlar yaşarken Ay'ın volkanik aktiviteye sahip olduğunu saptandı.
Çin’de yapılan bir araştırmaya göre, bilim insanları Ay'da yaklaşık 120 milyon yıl önce oluşmuş volkanik maddelerin bulgularına rastladı. Daha öncesinde yaklaşık bir milyar yıldır volkanik olarak aktif olmadığı düşünülen Ay'ın, 120 milyon yıl öncesinde volkanik patlamalar yaşadığı tespit edildi.
Yaklaşık 4 yıl önce Ay'dan toplanan örnekleri inceleyen bilim insanları, örneklerde cam parçaları ve yüksek derecede toryum da gözlemleyerek, Dünya'da dinozorlar yaşarken Ay'ın volkanik aktiviteye sahip olduğunu saptadı.