https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/filipinler-uzerinde-ates-topu-patlamasi-asteroit-guvenli-sekilde-parcalandi--1087677986.html

Filipinler üzerinde 'ateş topu' patlaması: Asteroit güvenli şekilde parçalandı

Filipinler üzerinde 'ateş topu' patlaması: Asteroit güvenli şekilde parçalandı

Sputnik Türkiye

Yaklaşık bir metre çapında olduğu tahmin edilen bir asteroit, gökbilimciler tarafından keşfedilmesinden birkaç saat sonra Filipinler'in doğusunda atmosfere... 05.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-05T12:27+0300

2024-09-05T12:27+0300

2024-09-05T12:27+0300

yaşam

göktaşı

asteroid

filipinler

tropik fırtına

nasa

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2024 RW1 olarak adlandırılan bir asteroit, Filipinler'in doğusunda dünya atmosferine çarparak yandı.Yaklaşık bir metre çapında olduğu tahmin edilen asteroit, gökbilimciler tarafından gökyüzünde parlak bir ateş topu şeklinde görülmesinden birkaç saat önce keşfedildiği bildirildi.NASA, bu boyuttaki asteroitlerin, herhangi bir tehlike oluşturmadan yaklaşık her iki haftada bir dünyaya doğru yolculuğa çıktığını belirtti. Saniyede 17,6 kilometre veya saatte 63.360 kilometre hızla atmosfere girdiği tahmin edilen asteroit, Yagi tropikal fırtınası dolayısıyla oluşan bulutlu hava nedeniyle birçok kişi tarafından görülemediği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/ispanya-ve-portekize-dev-gok-tasi-dustu-gece-birden-gunduze-dondu-1083999040.html

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göktaşı, asteroid, filipinler, tropik fırtına, nasa