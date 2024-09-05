https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/filipinler-uzerinde-ates-topu-patlamasi-asteroit-guvenli-sekilde-parcalandi--1087677986.html
Filipinler üzerinde 'ateş topu' patlaması: Asteroit güvenli şekilde parçalandı
Filipinler üzerinde 'ateş topu' patlaması: Asteroit güvenli şekilde parçalandı
Sputnik Türkiye
Yaklaşık bir metre çapında olduğu tahmin edilen bir asteroit, gökbilimciler tarafından keşfedilmesinden birkaç saat sonra Filipinler'in doğusunda atmosfere... 05.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-05T12:27+0300
2024-09-05T12:27+0300
2024-09-05T12:27+0300
yaşam
göktaşı
asteroid
filipinler
tropik fırtına
nasa
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2024 RW1 olarak adlandırılan bir asteroit, Filipinler'in doğusunda dünya atmosferine çarparak yandı.Yaklaşık bir metre çapında olduğu tahmin edilen asteroit, gökbilimciler tarafından gökyüzünde parlak bir ateş topu şeklinde görülmesinden birkaç saat önce keşfedildiği bildirildi.NASA, bu boyuttaki asteroitlerin, herhangi bir tehlike oluşturmadan yaklaşık her iki haftada bir dünyaya doğru yolculuğa çıktığını belirtti. Saniyede 17,6 kilometre veya saatte 63.360 kilometre hızla atmosfere girdiği tahmin edilen asteroit, Yagi tropikal fırtınası dolayısıyla oluşan bulutlu hava nedeniyle birçok kişi tarafından görülemediği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/ispanya-ve-portekize-dev-gok-tasi-dustu-gece-birden-gunduze-dondu-1083999040.html
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göktaşı, asteroid, filipinler, tropik fırtına, nasa
göktaşı, asteroid, filipinler, tropik fırtına, nasa
Filipinler üzerinde 'ateş topu' patlaması: Asteroit güvenli şekilde parçalandı
Yaklaşık bir metre çapında olduğu tahmin edilen bir asteroit, gökbilimciler tarafından keşfedilmesinden birkaç saat sonra Filipinler'in doğusunda atmosfere çarparak parçalandı.
2024 RW1 olarak adlandırılan bir asteroit, Filipinler'in doğusunda dünya atmosferine çarparak yandı.
Yaklaşık bir metre çapında olduğu tahmin edilen asteroit, gökbilimciler tarafından gökyüzünde parlak bir ateş topu şeklinde görülmesinden birkaç saat önce keşfedildiği bildirildi.
NASA, bu boyuttaki asteroitlerin, herhangi bir tehlike oluşturmadan yaklaşık her iki haftada bir dünyaya doğru yolculuğa çıktığını belirtti.
Saniyede 17,6 kilometre veya saatte 63.360 kilometre hızla atmosfere girdiği tahmin edilen asteroit, Yagi tropikal fırtınası dolayısıyla oluşan bulutlu hava nedeniyle birçok kişi tarafından görülemediği bildirildi.