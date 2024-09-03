https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/dilan-ve-engin-polat-kara-para-aklama-sucundan-ilk-kez-hakim-karsisina-cikacak-1087581851.html
Dilan ve Engin Polat 'kara para aklama' suçundan ilk kez hakim karşısına çıkacak
Dilan ve Engin Polat 'kara para aklama' suçundan ilk kez hakim karşısına çıkacak
Sputnik Türkiye
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da bulunduğu 28 kişi yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak. Kara para aklama, örgüt kurma gibi... 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T12:01+0300
2024-09-03T12:01+0300
2024-09-03T12:01+0300
türkiye
dilan polat
engin polat
kara para aklama
yargılama
ceza davası
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'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan sosyal medya fenomenleri Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 sanık yarın Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkacak. NE OLMUŞTU?İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı. Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) hazırlanan ön inceleme raporunda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti. Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiği, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığı tespit edilmişti.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan Polat ve Engin Polat hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından toplamda 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti. Diğer şüpheliler hakkında ise değişen oranlarda hapis cezası talep edilmişti.Dilan Polat'ın tahliyesine karar verildi Soruşturma kapsamında 5 Kasım 2023 tarihinde tutuklanan Dilan Polat 19 Ağustos 2024 tarihinde tahliye edilmişti. Anadolu 8'inci Mahkemesi, 'MASAK raporuna atıfta bulunarak mevcut deliller' doğrultusunda tahliye kararı verirken bu karar çok tartışıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/avukati-fenomenlige-devam-edecek-diyerek-acikladi-dilan-polata-ait-hicbir-arac-emniyet-araci-1087097012.html
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dilan polat, engin polat, kara para aklama, yargılama, ceza davası
dilan polat, engin polat, kara para aklama, yargılama, ceza davası
Dilan ve Engin Polat 'kara para aklama' suçundan ilk kez hakim karşısına çıkacak
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da bulunduğu 28 kişi yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak. Kara para aklama, örgüt kurma gibi suçlardan yargılanacak olan Dilan Polat'ın 40 yıla kadar hapsi isteniyor.
'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan sosyal medya fenomenleri Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 sanık yarın Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkacak.
İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı. Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) hazırlanan ön inceleme raporunda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.
Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiği, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığı tespit edilmişti.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan Polat ve Engin Polat hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından toplamda 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti. Diğer şüpheliler hakkında ise değişen oranlarda hapis cezası talep edilmişti.
Dilan Polat'ın tahliyesine karar verildi
Soruşturma kapsamında 5 Kasım 2023 tarihinde tutuklanan Dilan Polat 19 Ağustos 2024 tarihinde tahliye edilmişti. Anadolu 8'inci Mahkemesi, 'MASAK raporuna atıfta bulunarak mevcut deliller' doğrultusunda tahliye kararı verirken bu karar çok tartışıldı.