https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/chp-tuzuk-kurultayi-basladi-1087722515.html

CHP Tüzük Kurultayı başladı

CHP Tüzük Kurultayı başladı

Sputnik Türkiye

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Yüzük Kurultayı’na Ankara’daki ATO Congresium’da bugün başladı. Kurultay’a CHP Genel Başkanı Özel, eski genel başkanlar, İBB... 06.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-06T11:43+0300

2024-09-06T11:43+0300

2024-09-06T11:44+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

tüzük kurultayı

tüzük

ekrem imamoğlu

mansur yavaş

özgür özel

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Partinin eski genel başkanlarından Murat Karayalçın, Altan Öymen, Hikmet Çetin katılırken Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılmadı. Genel Başkan Özgür Özel, 2 Eylül’de Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmiş ve tüzüğün taslak metnine dair görüşlerine başvurmuştu.Divan Başkanlığı'na Gülhan Zeybek seçildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, salona eski genel başkanları ile birlikte girdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Özgür Özel açılış konuşması için kürsüye çıktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/lavrov-kuleba-ile-yaptigi-tek-gorusmeye-iliskin-izlenimlerini-anlatti-yapici-degildi-1087716092.html

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Sputnik Türkiye

chp, cumhuriyet halk partisi (chp), tüzük kurultayı, tüzük, ekrem imamoğlu, mansur yavaş, özgür özel