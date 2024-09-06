https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/chp-tuzuk-kurultayi-basladi-1087722515.html
CHP Tüzük Kurultayı başladı
CHP Tüzük Kurultayı başladı
Sputnik Türkiye
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Yüzük Kurultayı’na Ankara’daki ATO Congresium’da bugün başladı. Kurultay’a CHP Genel Başkanı Özel, eski genel başkanlar, İBB... 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T11:43+0300
2024-09-06T11:43+0300
2024-09-06T11:44+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
tüzük kurultayı
tüzük
ekrem imamoğlu
mansur yavaş
özgür özel
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Partinin eski genel başkanlarından Murat Karayalçın, Altan Öymen, Hikmet Çetin katılırken Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılmadı. Genel Başkan Özgür Özel, 2 Eylül’de Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmiş ve tüzüğün taslak metnine dair görüşlerine başvurmuştu.Divan Başkanlığı'na Gülhan Zeybek seçildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, salona eski genel başkanları ile birlikte girdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Özgür Özel açılış konuşması için kürsüye çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/lavrov-kuleba-ile-yaptigi-tek-gorusmeye-iliskin-izlenimlerini-anlatti-yapici-degildi-1087716092.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), tüzük kurultayı, tüzük, ekrem imamoğlu, mansur yavaş, özgür özel
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), tüzük kurultayı, tüzük, ekrem imamoğlu, mansur yavaş, özgür özel
CHP Tüzük Kurultayı başladı
11:43 06.09.2024 (güncellendi: 11:44 06.09.2024)
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Yüzük Kurultayı’na Ankara’daki ATO Congresium’da bugün başladı. Kurultay’a CHP Genel Başkanı Özel, eski genel başkanlar, İBB Başkanı İmamoğlu ve ABB Başkanı Yavaş'ın yanı sıra partililerin katıldığı görüldü.
Partinin eski genel başkanlarından Murat Karayalçın, Altan Öymen, Hikmet Çetin katılırken Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılmadı. Genel Başkan Özgür Özel, 2 Eylül’de Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmiş ve tüzüğün taslak metnine dair görüşlerine başvurmuştu.
Divan Başkanlığı'na Gülhan Zeybek seçildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, salona eski genel başkanları ile birlikte girdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Özgür Özel açılış konuşması için kürsüye çıktı.