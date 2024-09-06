https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/lavrov-kuleba-ile-yaptigi-tek-gorusmeye-iliskin-izlenimlerini-anlatti-yapici-degildi-1087716092.html
Lavrov, Kuleba ile yaptığı tek görüşmeye ilişkin izlenimlerini anlattı: ‘Yapıcı değildi’
Lavrov, Kuleba ile yaptığı tek görüşmeye ilişkin izlenimlerini anlattı: ‘Yapıcı değildi’
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna’nın istifa eden Dışişleri Bakanı Kuleba’yla 2022’de Antalya’da yaptığı tek görüşme hakkında konuştu. Görüşmenin... 06.09.2024, Sputnik Türkiye
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Vladivostok kentindeki Doğu Ekonomik Forumu’na katılan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus RBC televizyonuna açıklamasında, Ukraynalı eski mevkidaşı Dmitriy Kuleba’yla Antalya Diplomasi Forumu sırasında görüştüğünü belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Aslında iş programının yoğun olması nedeniyle Antalya’daki foruma katılmayı planlamadığını kaydeden Rus Bakan, ama Türk tarafının “çok ısrar etmesi” üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bilgi verip Türkiye’ye gittiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Görüşmenin gerçekleştiği 2022 Mart ayında, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında İstanbul’da gerçek çalışmaların yapıldığını anımsatan Lavrov, “Kuleba işgüzar bir tavır dışında bir şey söylemedi. Bunun üzerine, Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na, iletilmek istenen mesajın nerede olduğunu sordum. O da şaşırmıştı” diye ekledi.‘İstanbul anlaşmasına dönmeye hazırdık’İstanbul’da varılan anlaşmanın güncelliğini koruduğunu dile getiren Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “Başkan Putin, müzakere istiyorlarsa en azından Zelenskiy'in, müzakereleri yasaklayan kararnameyi yürürlükten kaldırması gerektiğini defalarca söylemişti” ifadesini kullandı.İstanbul’da üzerinde anlaşmaya varıldığı ilkelerin, “Ukrayna'nın NATO'ya katılmamasını ve bağlantısızlık statüsünün devam etmesini garanti altına aldığını ve Ukrayna'nın kendini rahat hissetmesi için güvenlik garantileri tanımladığını” anımsatan Rus diplomat, “Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmemesi, Rusya Federasyonu'nun garantilerinin bir parçası” dedi.Bu ilkelerin güncelliğini koruduğunu söyleyen Lavrov, “En azından biz bu anlaşmaya dönmeye hazırız. Ancak elbette yeni gerçek durum göz önünde bulundurulmalı” diye kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/lavrov-turkiyenin-brics-konusunda-ciddi-oldugunu-goruyoruz-1087711706.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, ukrayna, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, mevlüt çavuşoğlu, antalya diplomasi forumu, görüşme, istanbul, anlaşma, nato
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, ukrayna, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, mevlüt çavuşoğlu, antalya diplomasi forumu, görüşme, istanbul, anlaşma, nato
Lavrov, Kuleba ile yaptığı tek görüşmeye ilişkin izlenimlerini anlattı: ‘Yapıcı değildi’
10:09 06.09.2024 (güncellendi: 10:17 06.09.2024)
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna’nın istifa eden Dışişleri Bakanı Kuleba’yla 2022’de Antalya’da yaptığı tek görüşme hakkında konuştu. Görüşmenin, Moskova’ya bazı mesajlar iletmek isteyen Ukrayna tarafının ısrarıyla düzenlendiğini belirten Lavrov, ancak Kuleba’nın resmi açıklama dışında hiçbir şey söylemediğini kaydetti.
Vladivostok kentindeki Doğu Ekonomik Forumu’na katılan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
, Rus RBC
televizyonuna açıklamasında, Ukraynalı eski mevkidaşı Dmitriy Kuleba
’yla Antalya Diplomasi Forumu sırasında görüştüğünü belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
Dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu beni aradı ve gelmemi çok istedi, çünkü Ukrayna tarafı ve özellikle de Kuleba, Türklere benimle görüşme ‘fikrini’ aktarmışlar. Bu görüşmenin ‘teke tek’ değil, Türk bakanın huzurunda olmasını istemişler. Hiçbir zaman diyaloga girmediğimiz için bunun ne kadar ciddi olduğunu sordum. Çok ciddi olduğu konusunda bana güvence verildi, çünkü Kuleba'nın iletmek istediği bir şey olduğu söylendi.
Aslında iş programının yoğun olması nedeniyle Antalya’daki foruma katılmayı planlamadığını kaydeden Rus Bakan, ama Türk tarafının “çok ısrar etmesi” üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bilgi verip Türkiye’ye gittiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
Üçümüz Antalya'da ayrı bir odada buluştuk. Toplantıyı Çavuşoğlu açtı, ardından bu teması başlatan kişi olarak sözü Kuleba'ya verdi. Bir kağıt parçasından iyi bir İngilizceyle, özel askeri harekat başladığı günden bu yana, hatta başlamadan önce her gün duyduklarımızı okudu. Yeni ya da yapıcı hiçbir şey olmadı.
Görüşmenin gerçekleştiği 2022 Mart ayında, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında İstanbul’da gerçek çalışmaların yapıldığını anımsatan Lavrov, “Kuleba işgüzar bir tavır dışında bir şey söylemedi. Bunun üzerine, Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na, iletilmek istenen mesajın nerede olduğunu sordum. O da şaşırmıştı” diye ekledi.
‘İstanbul anlaşmasına dönmeye hazırdık’
İstanbul’da varılan anlaşmanın güncelliğini koruduğunu dile getiren Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “Başkan Putin, müzakere istiyorlarsa en azından Zelenskiy'in, müzakereleri yasaklayan kararnameyi yürürlükten kaldırması gerektiğini defalarca söylemişti” ifadesini kullandı.
İstanbul’da üzerinde anlaşmaya varıldığı ilkelerin, “Ukrayna'nın NATO'ya katılmamasını ve bağlantısızlık statüsünün devam etmesini garanti altına aldığını ve Ukrayna'nın kendini rahat hissetmesi için güvenlik garantileri tanımladığını” anımsatan Rus diplomat, “Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmemesi, Rusya Federasyonu'nun garantilerinin bir parçası” dedi.
Bu ilkelerin güncelliğini koruduğunu söyleyen Lavrov, “En azından biz bu anlaşmaya dönmeye hazırız. Ancak elbette yeni gerçek durum göz önünde bulundurulmalı” diye kaydetti.