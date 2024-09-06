https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/lavrov-kuleba-ile-yaptigi-tek-gorusmeye-iliskin-izlenimlerini-anlatti-yapici-degildi-1087716092.html

Lavrov, Kuleba ile yaptığı tek görüşmeye ilişkin izlenimlerini anlattı: ‘Yapıcı değildi’

Lavrov, Kuleba ile yaptığı tek görüşmeye ilişkin izlenimlerini anlattı: ‘Yapıcı değildi’

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna’nın istifa eden Dışişleri Bakanı Kuleba’yla 2022’de Antalya’da yaptığı tek görüşme hakkında konuştu. Görüşmenin... 06.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-06T10:09+0300

2024-09-06T10:09+0300

2024-09-06T10:17+0300

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Vladivostok kentindeki Doğu Ekonomik Forumu’na katılan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus RBC televizyonuna açıklamasında, Ukraynalı eski mevkidaşı Dmitriy Kuleba’yla Antalya Diplomasi Forumu sırasında görüştüğünü belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Aslında iş programının yoğun olması nedeniyle Antalya’daki foruma katılmayı planlamadığını kaydeden Rus Bakan, ama Türk tarafının “çok ısrar etmesi” üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bilgi verip Türkiye’ye gittiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Görüşmenin gerçekleştiği 2022 Mart ayında, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında İstanbul’da gerçek çalışmaların yapıldığını anımsatan Lavrov, “Kuleba işgüzar bir tavır dışında bir şey söylemedi. Bunun üzerine, Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na, iletilmek istenen mesajın nerede olduğunu sordum. O da şaşırmıştı” diye ekledi.‘İstanbul anlaşmasına dönmeye hazırdık’İstanbul’da varılan anlaşmanın güncelliğini koruduğunu dile getiren Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “Başkan Putin, müzakere istiyorlarsa en azından Zelenskiy'in, müzakereleri yasaklayan kararnameyi yürürlükten kaldırması gerektiğini defalarca söylemişti” ifadesini kullandı.İstanbul’da üzerinde anlaşmaya varıldığı ilkelerin, “Ukrayna'nın NATO'ya katılmamasını ve bağlantısızlık statüsünün devam etmesini garanti altına aldığını ve Ukrayna'nın kendini rahat hissetmesi için güvenlik garantileri tanımladığını” anımsatan Rus diplomat, “Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmemesi, Rusya Federasyonu'nun garantilerinin bir parçası” dedi.Bu ilkelerin güncelliğini koruduğunu söyleyen Lavrov, “En azından biz bu anlaşmaya dönmeye hazırız. Ancak elbette yeni gerçek durum göz önünde bulundurulmalı” diye kaydetti.

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