https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/cemil-tugay-sayin-bakanimiz-izmir-korfezindeki-basin-toplantisinda-neden-izmirde-olmadigimi-gayet-1087706344.html
Cemil Tugay: Sayın Bakanımız, İzmir Körfezi'ndeki basın toplantısında neden İzmir’de olmadığımı gayet iyi bilmektedir
Cemil Tugay: Sayın Bakanımız, İzmir Körfezi'ndeki basın toplantısında neden İzmir’de olmadığımı gayet iyi bilmektedir
Sputnik Türkiye
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir körfezinde inceleme yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a tepki gösterdi. 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T01:11+0300
2024-09-06T01:11+0300
2024-09-06T01:11+0300
türkiye
cemil tugay
murat kurum
izmir körfezi
toplu balık ölümleri
basın toplantısı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un toplu balık ölümlerinin ardından bilim insanları ile birlikte İzmir Körfezi'nde yaptığı incelemeyle ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay açıklamalarda bulundu.Cemil Tugay yaptığı açıklamada, Bakan Kurum'un körfez kıyısında bir muhalefet partisi il başkanı gibi basın toplantısı yaparak, İzmir yerel yönetimlerini hedef gösterdiğini ifade ederek, şu sözleri dile getirdi:Herkesle iş birliği yapmaya hazırızKörfezin kirlilikten arındırılması için yol haritalarının ve planlarının hazır olduğunu söyleyen Tugay, "Herkes şundan emin olsun, biz başta Körfez sorunu olmak üzere kentimizin bütün büyük sorunlarını çözmek için başta sayın bakanımız dahil olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla ‘ben bu işe paydaşım’ diyen herkesle iş birliği yapmaya hazırız. Ne yapacağımızı ve nasıl yapacağımızı gayet iyi biliyoruz, yol haritamız ve planlarımız hazırdır. Yeter ki Sayın Cumhurbaşkanımız dahil olmak üzere Sayın Bakanımız ve ilgili kurumlar bize gerçekten yürekten destek versinler, yeter ki bu meseleyi yalnızca İzmir’in değil aynı zamanda Türkiye’nin acil meselelerinden birisi olarak görsünler. Gelin birbirimizi suçlamaktan mağduriyetler üzerinden kutuplaşma siyaseti yapmaktan vazgeçelim. Bu ülke bizden hizmet, bu ülke bizden feraset, bu ülke bizden sonuç bekliyor. Haydi yapalım" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/bakan-kurum-izmir-korfezindeki-kirlilik-icin-acil-diyerek-duyurdu-bazi-bolgelerde-hic-yasam-1087678394.html
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cemil tugay, murat kurum, izmir körfezi, toplu balık ölümleri, basın toplantısı
cemil tugay, murat kurum, izmir körfezi, toplu balık ölümleri, basın toplantısı
Cemil Tugay: Sayın Bakanımız, İzmir Körfezi'ndeki basın toplantısında neden İzmir’de olmadığımı gayet iyi bilmektedir
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir körfezinde inceleme yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a tepki gösterdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un toplu balık ölümlerinin ardından bilim insanları ile birlikte İzmir Körfezi'nde yaptığı incelemeyle ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay açıklamalarda bulundu.
Cemil Tugay yaptığı açıklamada, Bakan Kurum'un körfez kıyısında bir muhalefet partisi il başkanı gibi basın toplantısı yaparak, İzmir yerel yönetimlerini hedef gösterdiğini ifade ederek, şu sözleri dile getirdi:
"Her şeyi siyasetin ve kutuplaşmanın malzemesi haline getiren Sayın Bakanımız, İzmir Körfezi sahilinde basın toplantısı yaptığı gün neden İzmir’de olmadığımı gayet iyi bilmektedir. Yurtdışı gezimizin İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla Sağlıklı Kentler Birliği toplantısında Türkiye’yi temsilen gerçekleştiği, aylar öncesinden bellidir. Eğer bundan haberi yoksa kendisini bilgilendirenlerin doğruluğunu sorgulamalıdır. Eğer biliyor da bu toplantıyı İzmir’i temsilen yurtdışında olduğum bir güne denk getiriyorsa bu da manidardır.
Sayın Bakanımızın Türkiye’nin ve belediyelerimizin küresel kurumsal itibarını önemsediğine yürekten inanıyorum. Bizim İzmir ve Türkiye’yi ne kadar önemsediğimizi de bütün hemşehrilerimiz gayet iyi bilmektedir. Öte yandan biz toplantıya başkan vekilimizle zaten iştirak ediyoruz ve İzmir’le ilgili her konunun bizzat içindeyiz."
Herkesle iş birliği yapmaya hazırız
Körfezin kirlilikten arındırılması için yol haritalarının ve planlarının hazır olduğunu söyleyen Tugay, "Herkes şundan emin olsun, biz başta Körfez sorunu olmak üzere kentimizin bütün büyük sorunlarını çözmek için başta sayın bakanımız dahil olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla ‘ben bu işe paydaşım’ diyen herkesle iş birliği yapmaya hazırız. Ne yapacağımızı ve nasıl yapacağımızı gayet iyi biliyoruz, yol haritamız ve planlarımız hazırdır. Yeter ki Sayın Cumhurbaşkanımız dahil olmak üzere Sayın Bakanımız ve ilgili kurumlar bize gerçekten yürekten destek versinler, yeter ki bu meseleyi yalnızca İzmir’in değil aynı zamanda Türkiye’nin acil meselelerinden birisi olarak görsünler. Gelin birbirimizi suçlamaktan mağduriyetler üzerinden kutuplaşma siyaseti yapmaktan vazgeçelim. Bu ülke bizden hizmet, bu ülke bizden feraset, bu ülke bizden sonuç bekliyor. Haydi yapalım" diye konuştu.