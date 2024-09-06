Cemil Tugay: Sayın Bakanımız, İzmir Körfezi'ndeki basın toplantısında neden İzmir’de olmadığımı gayet iyi bilmektedir

"Her şeyi siyasetin ve kutuplaşmanın malzemesi haline getiren Sayın Bakanımız, İzmir Körfezi sahilinde basın toplantısı yaptığı gün neden İzmir’de olmadığımı gayet iyi bilmektedir. Yurtdışı gezimizin İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla Sağlıklı Kentler Birliği toplantısında Türkiye’yi temsilen gerçekleştiği, aylar öncesinden bellidir. Eğer bundan haberi yoksa kendisini bilgilendirenlerin doğruluğunu sorgulamalıdır. Eğer biliyor da bu toplantıyı İzmir’i temsilen yurtdışında olduğum bir güne denk getiriyorsa bu da manidardır.

Sayın Bakanımızın Türkiye’nin ve belediyelerimizin küresel kurumsal itibarını önemsediğine yürekten inanıyorum. Bizim İzmir ve Türkiye’yi ne kadar önemsediğimizi de bütün hemşehrilerimiz gayet iyi bilmektedir. Öte yandan biz toplantıya başkan vekilimizle zaten iştirak ediyoruz ve İzmir’le ilgili her konunun bizzat içindeyiz."