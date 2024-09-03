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Brent petrol 74 dolar altında: Petrol fiyatları neden düştü?
Brent petrol 74 dolar altında: Petrol fiyatları neden düştü?
Sputnik Türkiye
Küresel piyasalara bağlı olarak brent petrol fiyatları Aralık 2023 tarihinden beri en düşük seviyeye düştü. Petrolün varil fiyatı, yüzde 4'ün üzerinde düşüşle... 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T22:22+0300
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Brent petrol fiyatı yüzde 4 düşüş yaşayarak 74 dolar seviyesine indi. Düşüşün sebebi olarak piyasalarda talepte azalma beklentisi olduğu belirtildi.Brent petrol kaç dolar?2023 yılı Aralık ayından bu yana en düşük seviyeye inen Brent petrol 74 dolar oldu. Uzmanlar küresel piyasalarda petrol talebine ilginin azalacağı endişesinin düşüşte etkili olduğunu belirtti.Pandemiden bu yana en düşük tüketim verisiAmerika Birleşik Devletleri'nden gelen verilere göre petrol tüketimi pandemi döneminden bu yana en düşük mevsimsel seviyesine geldi.Petrolün düşüşü Türkiye'yi etkileyecek mi?Brent ham petrolün piyasalarda 75 dolar altında seyretmesi petrol ihracatı yapan Türkiye için olumlu olacağı düşünülüyor. Türkiye'de petrolün düşüşünün dış ticaret açığını önemli ölçüde azaltacağı tahmin ediliyor.Brent Petrol Nedir?Brent Petrol Kuzey Denizi'nden çıkan petrol sahalarından elde edilen hafif bir ham petroldür. Küresel piyasaları etkileyen Brent petrol uluslararası ticareti yapılan ham petrolün büyük bölümünü oluşturduğundan fiyatlandırmada referans noktası olarak alınıyor.
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brent petrol grafiği, brent petrol neden düştü, brent petrol nedir, benzin ne kadar, mazot ne kadar, lpg ne kadar
brent petrol grafiği, brent petrol neden düştü, brent petrol nedir, benzin ne kadar, mazot ne kadar, lpg ne kadar

Brent petrol 74 dolar altında: Petrol fiyatları neden düştü?

22:22 03.09.2024 (güncellendi: 22:49 03.09.2024)
© AP Photo / Jae C. HongABD petrol California enerji
ABD petrol California enerji - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
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Küresel piyasalara bağlı olarak brent petrol fiyatları Aralık 2023 tarihinden beri en düşük seviyeye düştü. Petrolün varil fiyatı, yüzde 4'ün üzerinde düşüşle 74 doların altına indi. Ham petrol fiyatı ise 70 dolar oldu. Düşüşün sebebi olarak yüksek arza rağmen talebin azalacağına yönelik endişeler olduğu belirtildi.
Brent petrol fiyatı yüzde 4 düşüş yaşayarak 74 dolar seviyesine indi. Düşüşün sebebi olarak piyasalarda talepte azalma beklentisi olduğu belirtildi.

Brent petrol kaç dolar?

2023 yılı Aralık ayından bu yana en düşük seviyeye inen Brent petrol 74 dolar oldu. Uzmanlar küresel piyasalarda petrol talebine ilginin azalacağı endişesinin düşüşte etkili olduğunu belirtti.

Pandemiden bu yana en düşük tüketim verisi

Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen verilere göre petrol tüketimi pandemi döneminden bu yana en düşük mevsimsel seviyesine geldi.

Petrolün düşüşü Türkiye'yi etkileyecek mi?

Brent ham petrolün piyasalarda 75 dolar altında seyretmesi petrol ihracatı yapan Türkiye için olumlu olacağı düşünülüyor. Türkiye'de petrolün düşüşünün dış ticaret açığını önemli ölçüde azaltacağı tahmin ediliyor.

Brent Petrol Nedir?

Brent Petrol Kuzey Denizi'nden çıkan petrol sahalarından elde edilen hafif bir ham petroldür. Küresel piyasaları etkileyen Brent petrol uluslararası ticareti yapılan ham petrolün büyük bölümünü oluşturduğundan fiyatlandırmada referans noktası olarak alınıyor.
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