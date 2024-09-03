https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/brent-petrol-74-dolar-altinda-petrol-fiyatlari-neden-dustu-1087607462.html

Brent petrol 74 dolar altında: Petrol fiyatları neden düştü?

Brent petrol 74 dolar altında: Petrol fiyatları neden düştü?

Sputnik Türkiye

Küresel piyasalara bağlı olarak brent petrol fiyatları Aralık 2023 tarihinden beri en düşük seviyeye düştü. Petrolün varil fiyatı, yüzde 4'ün üzerinde düşüşle... 03.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-03T22:22+0300

2024-09-03T22:22+0300

2024-09-03T22:49+0300

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Brent petrol fiyatı yüzde 4 düşüş yaşayarak 74 dolar seviyesine indi. Düşüşün sebebi olarak piyasalarda talepte azalma beklentisi olduğu belirtildi.Brent petrol kaç dolar?2023 yılı Aralık ayından bu yana en düşük seviyeye inen Brent petrol 74 dolar oldu. Uzmanlar küresel piyasalarda petrol talebine ilginin azalacağı endişesinin düşüşte etkili olduğunu belirtti.Pandemiden bu yana en düşük tüketim verisiAmerika Birleşik Devletleri'nden gelen verilere göre petrol tüketimi pandemi döneminden bu yana en düşük mevsimsel seviyesine geldi.Petrolün düşüşü Türkiye'yi etkileyecek mi?Brent ham petrolün piyasalarda 75 dolar altında seyretmesi petrol ihracatı yapan Türkiye için olumlu olacağı düşünülüyor. Türkiye'de petrolün düşüşünün dış ticaret açığını önemli ölçüde azaltacağı tahmin ediliyor.Brent Petrol Nedir?Brent Petrol Kuzey Denizi'nden çıkan petrol sahalarından elde edilen hafif bir ham petroldür. Küresel piyasaları etkileyen Brent petrol uluslararası ticareti yapılan ham petrolün büyük bölümünü oluşturduğundan fiyatlandırmada referans noktası olarak alınıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/iletisim-baskani-altundan-gazze-mesaji-333-gundur-suren-saldirilar-sehirleri-yerle-bir-etti-1087605197.html

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