Belarus tarihinde ilk defa yakalanan Japon ajanı ülke tarihine geçti: Japonya'dan ilk tepki geldi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Homeros kimdir?
07:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
CANLI YAYIN
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 9. Doğu Ekonomi Forumu'nda konuşuyor
08:46
62 dk
YERİ VE ZAMANI
Ağustos’ta 179 işçi hayatını kaybetti: ‘Türkiye iş güvenliği konusunda olumlu bir tablo sergilemiyor’
10:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
YAZI - YORUM
İŞKUR'un yeni çalışma planı tartışma çıkardı
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Masada bırakılan çöpe kişi başı 40 bin lira ceza
12:06
84 dk
HABER MASASI
Bugün ilköğretimin tarihçesi ile başlayıp, dünyadan eğitim sistemi örnekleri ile devam edeceğiz.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
TGB Genel Sekreteri Kum: O çuvalı emperyalizmin başına geçirdik
15:00
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
ROCK’IN TANRISI
Yapay zeka ile Türkçe şarkı söyletilmişti
16:10
12 dk
SESLİ HABER
Biden: Gizli Servis gitmeme izin vermiyor
16:38
1 dk
SESLİ HABER
Amerika'da 14 yaşındaki saldırgan lisede katliam yaptı
16:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın istifası kabul edildi
17:11
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de korkutan silahlı şiddet artışı
17:23
8 dk
SESLİ HABER
Alman polisi silahlı şüpheliyi vurdu
17:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Ülkede silah almak pazardan patates almaktan daha kolay'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Engin Polat tahliye edildi, avukatı Radyo Sputnik'e konuştu: 'Olması gereken adil bir karar'
12:05
84 dk
HABER MASASI
Türkiye'de 9 Eylül itibarıyla başlayacak 2024-2025 eğitim öğretim döneminde hizmete başlayacak öğrenci servis ücretleri belli oldu.
13:30
34 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
DÜNYACA ÜNLÜ OPERA SANATÇISI
Kaleci olmak isterken operacı oldu
15:18
9 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
JAPONYA’NIN HITCHCOCK’U
Samuray ailesinden geliyordu
15:39
6 dk
SESLİ HABER
Japon casus Belarus'ta yakalandı: Bilgileri ABD'ye ve Ukrayna'ya verdi
15:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
İlk Tunç Çağı'na ait yapılar bulundu
17:41
1 dk
SESLİ HABER
Sağlık Bakanlığı’ndan çocuklara uyarı
17:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Miss Turkey 2024 finalistleri belli oldu
18:12
5 dk
ÖZEL HABER
Oğul Biden suçlamayı kabul etti: Af gelecek mi?
18:24
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/belarus-tarihinde-ilk-defa-yakalanan-japon-ajani-ulke-tarihine-gecti-japonyadanilk-tepkigeldi-1087740831.html
Belarus tarihinde ilk defa yakalanan Japon ajanı ülke tarihine geçti: Japonya'dan ilk tepki geldi
Belarus tarihinde ilk defa yakalanan Japon ajanı ülke tarihine geçti: Japonya'dan ilk tepki geldi
Sputnik Türkiye
Belarus'ta Japon İstihbarat Servisi'ne casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi, ülke tarihindeki ilk Japon ajan oldu. Japonya ise casusun Belarus... 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T16:32+0300
2024-09-06T16:34+0300
dünya
belarus
japonya
ajan
yabancı ajan
casus
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/18/1078859897_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bc2c9254c2cfd6b60a6f8c645340c42d.jpg
Yakın zamanda Belarus'ta yakalanan ve Japonca öğretmenliği yaptığı belirtilen Japon ajanın görüntülerinin paylaşılmasına Japonya'dan tepki geldi. Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, 'oldukça talihsiz ve üzücü' şeklinde nitelediği durum karşısında Belarus Dışişleri Bakanlığına diplomatik protesto gönderildiğini belirtti.Hayaşi, "Yayın öncesinde Japonya, Belarus Dışişleri Bakanlığından yayının iptal edilmesi yönünde güçlü bir talepte bulundu. Ancak yayınlanmış olması son derece üzüntü verici." dedi. Yayınının "insan haklarının güvence altına alınması açısından sorunlu" olarak değerlendiren Hayaşi, "Vatandaşlarımızı korumak için mümkün olduğunca fazla destek vereceğiz." diye konuştu.Askeri altyapıların görüntüsünü almak ile suçlanıyorJapon basınında ismi 'Nakanişi Masatoşi' olarak bildirilen kişinin, Belarus'ta 'askeri altyapıların görüntüsünü almak' dahil ajanlık faaliyetlerinden soruşturma geçirdiği kaydedildi. Belarus kanalında yayımlanan 'Tokyo'dan Bir Samurayın Başarısızlığı' programında, daha önce Belarus'ta Japonca eğitmeni olan 50'li yaşlardaki kişinin 'casusluk yaptığı' iddia edildi.15 dakikalık programda, güvenlik görevlilerinin, 'Japon istihbarat teşkilatı adına Belarus askeri tesisleri hakkında bilgi topladığı şüphesiyle söz konusu kişiyi soruşturduğu' kaydedildi.Program görüntülerinde Nakanişi'nin fotoğraf çektiği, diğer görüntüde kelepçeli bir şekilde yürüdüğü görülürken, bu kişinin Rusça olarak Ukrayna sınırına yaklaştığını söylediği anlaşıldı.Ülke tarihine geçti Belarus'ta, 'Japon ajanı olduğu belirtilen ve askeri altyapıların görüntüsünü kayda alan kişinin yakalandığı' bildirilmişti.Belarus devlet televizyonunda hafta içinde yayınlanan haberde, ülke tarihinde ilk kez Japonya istihbarat kuruluşunun faaliyetlerinin engellendiği belirtilmiştiJapon vatandaşının 'Belarus'taki sosyal ve politik durum hakkında bilgi toplamaktan, Çin'in 'Tek Kuşak Tek Yol' girişiminin uygulanması ve Belarus-Ukrayna sınırında olup bitenlere kadar geniş konularla ilgilendiği' ve ülkedeki askeri altyapıların görüntüsünü kaydettiği ileri sürülmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/belarusta-yakalanan-japon-ajan-elde-ettigim-veriler-belarusa-yonelik-saldirilarda-kullanilabilir-1087704901.html
belarus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/18/1078859897_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b015e759d32df04b94a446c90ae494ea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
belarus, japonya, ajan, yabancı ajan, casus
belarus, japonya, ajan, yabancı ajan, casus

Belarus tarihinde ilk defa yakalanan Japon ajanı ülke tarihine geçti: Japonya'dan ilk tepki geldi

16:32 06.09.2024 (güncellendi: 16:34 06.09.2024)
© AFP 2023 / RICHARD A. BROOKSTokyo Japonya
Tokyo Japonya - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
© AFP 2023 / RICHARD A. BROOKS
Abone ol
Belarus'ta Japon İstihbarat Servisi'ne casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi, ülke tarihindeki ilk Japon ajan oldu. Japonya ise casusun Belarus televizyon kanalında gösterilmesine tepki gösterdi.
Yakın zamanda Belarus'ta yakalanan ve Japonca öğretmenliği yaptığı belirtilen Japon ajanın görüntülerinin paylaşılmasına Japonya'dan tepki geldi.
Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, 'oldukça talihsiz ve üzücü' şeklinde nitelediği durum karşısında Belarus Dışişleri Bakanlığına diplomatik protesto gönderildiğini belirtti.
Hayaşi, "Yayın öncesinde Japonya, Belarus Dışişleri Bakanlığından yayının iptal edilmesi yönünde güçlü bir talepte bulundu. Ancak yayınlanmış olması son derece üzüntü verici." dedi. Yayınının "insan haklarının güvence altına alınması açısından sorunlu" olarak değerlendiren Hayaşi, "Vatandaşlarımızı korumak için mümkün olduğunca fazla destek vereceğiz." diye konuştu.

Askeri altyapıların görüntüsünü almak ile suçlanıyor

Japon basınında ismi 'Nakanişi Masatoşi' olarak bildirilen kişinin, Belarus'ta 'askeri altyapıların görüntüsünü almak' dahil ajanlık faaliyetlerinden soruşturma geçirdiği kaydedildi. Belarus kanalında yayımlanan 'Tokyo'dan Bir Samurayın Başarısızlığı' programında, daha önce Belarus'ta Japonca eğitmeni olan 50'li yaşlardaki kişinin 'casusluk yaptığı' iddia edildi.
15 dakikalık programda, güvenlik görevlilerinin, 'Japon istihbarat teşkilatı adına Belarus askeri tesisleri hakkında bilgi topladığı şüphesiyle söz konusu kişiyi soruşturduğu' kaydedildi.
Program görüntülerinde Nakanişi'nin fotoğraf çektiği, diğer görüntüde kelepçeli bir şekilde yürüdüğü görülürken, bu kişinin Rusça olarak Ukrayna sınırına yaklaştığını söylediği anlaşıldı.

Ülke tarihine geçti

Belarus'ta, 'Japon ajanı olduğu belirtilen ve askeri altyapıların görüntüsünü kayda alan kişinin yakalandığı' bildirilmişti.
Belarus devlet televizyonunda hafta içinde yayınlanan haberde, ülke tarihinde ilk kez Japonya istihbarat kuruluşunun faaliyetlerinin engellendiği belirtilmişti
Japon vatandaşının 'Belarus'taki sosyal ve politik durum hakkında bilgi toplamaktan, Çin'in 'Tek Kuşak Tek Yol' girişiminin uygulanması ve Belarus-Ukrayna sınırında olup bitenlere kadar geniş konularla ilgilendiği' ve ülkedeki askeri altyapıların görüntüsünü kaydettiği ileri sürülmüştü.
Belarus bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2024
DÜNYA
Belarus’ta yakalanan Japon ajan: Elde ettiğim veriler Belarus’a yönelik saldırılarda kullanılabilir
Dün, 23:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала