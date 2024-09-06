https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/belarus-tarihinde-ilk-defa-yakalanan-japon-ajani-ulke-tarihine-gecti-japonyadanilk-tepkigeldi-1087740831.html
Belarus tarihinde ilk defa yakalanan Japon ajanı ülke tarihine geçti: Japonya'dan ilk tepki geldi
Belarus tarihinde ilk defa yakalanan Japon ajanı ülke tarihine geçti: Japonya'dan ilk tepki geldi
Sputnik Türkiye
Belarus'ta Japon İstihbarat Servisi'ne casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi, ülke tarihindeki ilk Japon ajan oldu. Japonya ise casusun Belarus... 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T16:32+0300
2024-09-06T16:32+0300
2024-09-06T16:34+0300
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Yakın zamanda Belarus'ta yakalanan ve Japonca öğretmenliği yaptığı belirtilen Japon ajanın görüntülerinin paylaşılmasına Japonya'dan tepki geldi. Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, 'oldukça talihsiz ve üzücü' şeklinde nitelediği durum karşısında Belarus Dışişleri Bakanlığına diplomatik protesto gönderildiğini belirtti.Hayaşi, "Yayın öncesinde Japonya, Belarus Dışişleri Bakanlığından yayının iptal edilmesi yönünde güçlü bir talepte bulundu. Ancak yayınlanmış olması son derece üzüntü verici." dedi. Yayınının "insan haklarının güvence altına alınması açısından sorunlu" olarak değerlendiren Hayaşi, "Vatandaşlarımızı korumak için mümkün olduğunca fazla destek vereceğiz." diye konuştu.Askeri altyapıların görüntüsünü almak ile suçlanıyorJapon basınında ismi 'Nakanişi Masatoşi' olarak bildirilen kişinin, Belarus'ta 'askeri altyapıların görüntüsünü almak' dahil ajanlık faaliyetlerinden soruşturma geçirdiği kaydedildi. Belarus kanalında yayımlanan 'Tokyo'dan Bir Samurayın Başarısızlığı' programında, daha önce Belarus'ta Japonca eğitmeni olan 50'li yaşlardaki kişinin 'casusluk yaptığı' iddia edildi.15 dakikalık programda, güvenlik görevlilerinin, 'Japon istihbarat teşkilatı adına Belarus askeri tesisleri hakkında bilgi topladığı şüphesiyle söz konusu kişiyi soruşturduğu' kaydedildi.Program görüntülerinde Nakanişi'nin fotoğraf çektiği, diğer görüntüde kelepçeli bir şekilde yürüdüğü görülürken, bu kişinin Rusça olarak Ukrayna sınırına yaklaştığını söylediği anlaşıldı.Ülke tarihine geçti Belarus'ta, 'Japon ajanı olduğu belirtilen ve askeri altyapıların görüntüsünü kayda alan kişinin yakalandığı' bildirilmişti.Belarus devlet televizyonunda hafta içinde yayınlanan haberde, ülke tarihinde ilk kez Japonya istihbarat kuruluşunun faaliyetlerinin engellendiği belirtilmiştiJapon vatandaşının 'Belarus'taki sosyal ve politik durum hakkında bilgi toplamaktan, Çin'in 'Tek Kuşak Tek Yol' girişiminin uygulanması ve Belarus-Ukrayna sınırında olup bitenlere kadar geniş konularla ilgilendiği' ve ülkedeki askeri altyapıların görüntüsünü kaydettiği ileri sürülmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/belarusta-yakalanan-japon-ajan-elde-ettigim-veriler-belarusa-yonelik-saldirilarda-kullanilabilir-1087704901.html
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belarus, japonya, ajan, yabancı ajan, casus
belarus, japonya, ajan, yabancı ajan, casus
Belarus tarihinde ilk defa yakalanan Japon ajanı ülke tarihine geçti: Japonya'dan ilk tepki geldi
16:32 06.09.2024 (güncellendi: 16:34 06.09.2024)
Belarus'ta Japon İstihbarat Servisi'ne casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi, ülke tarihindeki ilk Japon ajan oldu. Japonya ise casusun Belarus televizyon kanalında gösterilmesine tepki gösterdi.
Yakın zamanda Belarus'ta yakalanan ve Japonca öğretmenliği yaptığı belirtilen Japon ajanın görüntülerinin paylaşılmasına Japonya'dan tepki geldi.
Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, 'oldukça talihsiz ve üzücü' şeklinde nitelediği durum karşısında Belarus Dışişleri Bakanlığına diplomatik protesto gönderildiğini belirtti.
Hayaşi, "Yayın öncesinde Japonya, Belarus Dışişleri Bakanlığından yayının iptal edilmesi yönünde güçlü bir talepte bulundu. Ancak yayınlanmış olması son derece üzüntü verici." dedi. Yayınının "insan haklarının güvence altına alınması açısından sorunlu" olarak değerlendiren Hayaşi, "Vatandaşlarımızı korumak için mümkün olduğunca fazla destek vereceğiz." diye konuştu.
Askeri altyapıların görüntüsünü almak ile suçlanıyor
Japon basınında ismi 'Nakanişi Masatoşi' olarak bildirilen kişinin, Belarus'ta 'askeri altyapıların görüntüsünü almak' dahil ajanlık faaliyetlerinden soruşturma geçirdiği kaydedildi. Belarus kanalında yayımlanan 'Tokyo'dan Bir Samurayın Başarısızlığı' programında, daha önce Belarus'ta Japonca eğitmeni olan 50'li yaşlardaki kişinin 'casusluk yaptığı' iddia edildi.
15 dakikalık programda, güvenlik görevlilerinin, 'Japon istihbarat teşkilatı adına Belarus askeri tesisleri hakkında bilgi topladığı şüphesiyle söz konusu kişiyi soruşturduğu' kaydedildi.
Program görüntülerinde Nakanişi'nin fotoğraf çektiği, diğer görüntüde kelepçeli bir şekilde yürüdüğü görülürken, bu kişinin Rusça olarak Ukrayna sınırına yaklaştığını söylediği anlaşıldı.
Belarus'ta, 'Japon ajanı olduğu belirtilen ve askeri altyapıların görüntüsünü kayda alan kişinin yakalandığı' bildirilmişti.
Belarus devlet televizyonunda hafta içinde yayınlanan haberde, ülke tarihinde ilk kez Japonya istihbarat kuruluşunun faaliyetlerinin engellendiği belirtilmişti
Japon vatandaşının 'Belarus'taki sosyal ve politik durum hakkında bilgi toplamaktan, Çin'in 'Tek Kuşak Tek Yol' girişiminin uygulanması ve Belarus-Ukrayna sınırında olup bitenlere kadar geniş konularla ilgilendiği' ve ülkedeki askeri altyapıların görüntüsünü kaydettiği ileri sürülmüştü.