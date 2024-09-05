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Belarus’ta yakalanan Japon ajan: Elde ettiğim veriler Belarus’a yönelik saldırılarda kullanılabilir
Belarus’ta yakalanan Japon ajan: Elde ettiğim veriler Belarus’a yönelik saldırılarda kullanılabilir
Sputnik Türkiye
Belarus'un Gomel kentinde ajan olduğu belirtilen Japonya vatandaşı bir kişinin yakalandığı bildirildi. 05.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-05T23:55+0300
2024-09-05T23:54+0300
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belarus
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Balarus devlet televizyonu ‘Belarus 1’ kanalının haberine göre, Gomel kentinde yakalanan Japon ajan Masatoshi Nakanishi, elde ettiği verilerin Ukrayna veya ABD tarafından Belarus'a yönelik olası bir füze saldırısında kullanılabileceğini belirtti.Haberde, Japon ajan Nakanishi’nin “Köprülerin ve demiryolunun bulunduğu Ukrayna sınırı yakınında çektiğim fotoğraflar, ABD veya Ukrayna tarafından olası bir saldırı için kullanılabilir. Belarus topraklarına füze saldırısı düzenlenebileceğini düşünüyorum. ABD ile Japonya arasında çok yakın ilişkiler var. Yanlış bir şey yaptım, pişmanım. Eylemlerimin Belarus'un güvenliğine zarar verdiğini düşünüyorum” şeklindeki ifadelerine yer verildi.Haberde, Belarus-Ukrayna sınırında başta köprüler, yollar, demiryolları, askeri ve lojistik tesisler olmak üzere 9 binden fazla fotoğraf çeken Japon ajanın, bilgi aktarımı için biri Minsk'teki Japon Büyükelçiliği'nde olmak üzere iki kanal kullandığı belirtildi.Nakanishi’nin Temmuz ayında Belarus Devlet Güvenlik Komitesi (KGB) tarafından gözaltına alındığı bilgisinin yer aldığı haberde, Japon ajanın Japonya'da eğitim almasının ardından bu görev için Gomel'e gönderildi. Nakanishi, bilgileri, istihbarat ve karşı istihbarat faaliyetleriyle ilgilenen Japonya Ulusal Kamu Güvenliği Komisyonu'na aktarmak amacıyla Belarus'ta geçirdiği altı yılın her biri için ayrıntılı raporlar hazırladı.Belarus1 televizyonu daha önce, Gomel kentinde bir Japon gizli servis ajanının yakalandığını, ajanın ‘Belarus'taki sosyal ve politik durum hakkında bilgi toplamaktan, Çin'in 'Tek Kuşak Tek Yol' projesinin uygulanması ve Belarus-Ukrayna sınırında olup bitenlere kadar geniş konularla ilgilendiği ve ülkedeki askeri altyapıların görüntülerini kaydettiğini aktarmıştı.Japonya hükümeti Temmuz ayında bir vatandaşlarının Belarus'ta gözaltına alındığını doğrulamış, kendisine konsolosluk desteği sağlandığını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/lavrov-japonya-kendi-sehirlerine-atilan-atom-bombalarinin-abdnin-eseri-oldugu-konusunda-sessiz-1087607217.html
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belarus, japonya, ajan, kgb, abd, ukrayna, füze saldırısı, minsk, çin, tek kuşak tek yol', gizli servis
belarus, japonya, ajan, kgb, abd, ukrayna, füze saldırısı, minsk, çin, tek kuşak tek yol', gizli servis

Belarus’ta yakalanan Japon ajan: Elde ettiğim veriler Belarus’a yönelik saldırılarda kullanılabilir

23:55 05.09.2024
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Belarus bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2024
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Belarus'un Gomel kentinde ajan olduğu belirtilen Japonya vatandaşı bir kişinin yakalandığı bildirildi.
Balarus devlet televizyonu ‘Belarus 1’ kanalının haberine göre, Gomel kentinde yakalanan Japon ajan Masatoshi Nakanishi, elde ettiği verilerin Ukrayna veya ABD tarafından Belarus'a yönelik olası bir füze saldırısında kullanılabileceğini belirtti.
Haberde, Japon ajan Nakanishi’nin “Köprülerin ve demiryolunun bulunduğu Ukrayna sınırı yakınında çektiğim fotoğraflar, ABD veya Ukrayna tarafından olası bir saldırı için kullanılabilir. Belarus topraklarına füze saldırısı düzenlenebileceğini düşünüyorum. ABD ile Japonya arasında çok yakın ilişkiler var. Yanlış bir şey yaptım, pişmanım. Eylemlerimin Belarus'un güvenliğine zarar verdiğini düşünüyorum” şeklindeki ifadelerine yer verildi.
Haberde, Belarus-Ukrayna sınırında başta köprüler, yollar, demiryolları, askeri ve lojistik tesisler olmak üzere 9 binden fazla fotoğraf çeken Japon ajanın, bilgi aktarımı için biri Minsk'teki Japon Büyükelçiliği'nde olmak üzere iki kanal kullandığı belirtildi.
Nakanishi’nin Temmuz ayında Belarus Devlet Güvenlik Komitesi (KGB) tarafından gözaltına alındığı bilgisinin yer aldığı haberde, Japon ajanın Japonya'da eğitim almasının ardından bu görev için Gomel'e gönderildi. Nakanishi, bilgileri, istihbarat ve karşı istihbarat faaliyetleriyle ilgilenen Japonya Ulusal Kamu Güvenliği Komisyonu'na aktarmak amacıyla Belarus'ta geçirdiği altı yılın her biri için ayrıntılı raporlar hazırladı.
Belarus1 televizyonu daha önce, Gomel kentinde bir Japon gizli servis ajanının yakalandığını, ajanın ‘Belarus'taki sosyal ve politik durum hakkında bilgi toplamaktan, Çin'in 'Tek Kuşak Tek Yol' projesinin uygulanması ve Belarus-Ukrayna sınırında olup bitenlere kadar geniş konularla ilgilendiği ve ülkedeki askeri altyapıların görüntülerini kaydettiğini aktarmıştı.
Japonya hükümeti Temmuz ayında bir vatandaşlarının Belarus'ta gözaltına alındığını doğrulamış, kendisine konsolosluk desteği sağlandığını açıklamıştı.
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