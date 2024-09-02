Sağlık Bakanlığı'ndan aşı açıklaması: 'Aşının gücüne inan, aşılan'
19:54 02.09.2024 (güncellendi: 19:59 02.09.2024)
© AAÇocuk - Aşı - Aşılama
© AA
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Sağlık Bakanlığı tarafından 3-9 Eylül tarihlerinde kutlanan 'Halk Sağlığı Haftası' için mesaj yayınlandı. Bakanlık tarafından bu yıl 'Aşının gücüne inan, aşılan' kampanyası başlatıldı. Bağışıklık için en etkili yöntemin aşı olduğunu vurgulayan bakanlık 'Aşı sayesinde pek çok bulaşıcı hastalığı önlemek mümkün' değerlendirmesinde bulundu.
Sağlık Bakanlığı "Halk Sağlığı Haftası"nın ana temasının "Sağlığını erteleme, harekete geç" olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı 3-9 Eylül tarihlerinde kutlanan "Halk Sağlığı Haftası"nın ana temasını belirledi. Sağlığını erteleme, harekete geç sloganı çerçevesinde "Aşının gücüne inan, aşılan", "Farkında ol, taramanı yaptır, kanseri engelle", "Emzirmek annenin, anne sütü bebeğin sigortasıdır", "Ekranı değil, hayatı yaşa", "Her adımında aile hekimin yanında", "Alışkanlıklarımızı değiştiriyoruz, sağlıklı besleniyoruz" ve "Sağlıklı anneler, sağlıklı nesiller" konularına değinen bakanlık toplumsal farkındalık oluşturmak istedi.
'Aşının gücüne inan aşılan'
Aşının bağışıklık kazanmada önemli olduğunu belirten Bakanlık şu ifadeleri kullandı:
"Aşı, insanları hastalıklardan ve onun kötü sonuçlarından koruyabilmek için sağlam ve risk altındaki kişilere uygulanır. Aşılamayla özellikle bebeklerde ve çocuklarda bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkışı önlenebilir. Bu hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin ve engelliliğin önüne geçilebilir. Aşılama her yıl milyonlarca insanın hayatını kurtaran en başarılı, etkili ve düşük maliyetli sağlık müdahalelerinden biridir. İnsanlık tarihinde büyük salgınlara ve ölümlere yol açan pek çok hastalık günümüzde aşının gücüyle ve aşılama çalışmalarının başarısıyla artık görülmemektedir. Örneğin, çiçek hastalığı 1977 yılından itibaren aşılama sayesinde tamamen yok edilmiş, hastalık etkeninin yok edilmesi üzerine 1987 yılında çiçek aşısı uygulamalarına ihtiyaç kalmadığından aşılama tüm dünyada durdurulmuştur."
Aşı olmak ücretsiz bir korunma yöntemi
Aşıların çoğunun ücretsiz olduğu belirten açıklamada:
"Ülkemizde uygulanan aşılar, Dünya Sağlık Teşkilatı (DST) tarafından onaylanan İyi Üretim Prosedürleri kurallarına uygun üretilmiş ve uluslararası referans laboratuvarlarında test edilmiş aşılardır. Ayrıca, aşılar teslim alınıp kullanıma sunulmadan önce ulusal referans laboratuvarlarımızda da test edilerek uygunluğu kanıtlanmaktadır. Aşılama çalışmalarının başarısında, üretim aşamasından başlayıp uygulanacak kişiye ulaştırılana kadar aşıları muhafaza etmenin etkisi de büyüktür. Aşılar ülkemizde tüm aşamalarda elektronik takip sistemi olan 'Aşı Takip Sistemi' ile takip edilmekte, uygun ısı aralığında korunmaktadır. Aşı buzdolapları ve soğuk hava depolarının ısıları da elektronik ortamda anlık olarak takip edilmekte ve soğuk zincir kırılmaları engellenmektedir."