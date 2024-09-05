https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/selvi-ingilizler-osmanliyi-parcaladi-ama-ataturk-ingilizlerle-de-fransizlarla-da-dostluk-kurdu-1087670713.html

Selvi: İngilizler, Osmanlı'yı parçaladı ama Atatürk İngilizlerle de Fransızlarla da dostluk kurdu

Selvi: İngilizler, Osmanlı'yı parçaladı ama Atatürk İngilizlerle de Fransızlarla da dostluk kurdu

Sputnik Türkiye

Selvi, 'Erdoğan, Sisi ile neden yakınlaştı?' diye sordu ve Atatürk'ün uyguladığı dış politika adımlarından örnek verdi. Selvi "İngilizler, Osmanlı'yı parçaladı... 05.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-05T09:45+0300

2024-09-05T09:45+0300

2024-09-05T09:45+0300

politika

recep tayyip erdoğan

mısır

türkiye

rabia

sisi

atatürk

politika

dış politika

abdulkadir selvi

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın sisi ile görüşmesi sonrası eleştirilmesine tepki gösterdi. Bugün kaleme aldığı yazısında "Barışmayı bilmeyenler savaşmamalı” lafını hatırlatan Selvi, Atatürk'ün dış politikasına dair notlar paylaştı:Erdoğan'ın 'lider özelliklerine' dikkat çeken Selvi, şunları da ekledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/ahmet-hakan-misirla-iyi-iliskiler-kurulmasindan-rahatsizlik-mi-duyuyorsunuz-1087669239.html

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recep tayyip erdoğan, mısır, türkiye, rabia, sisi, atatürk, politika, dış politika, abdulkadir selvi