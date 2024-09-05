https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/selvi-ingilizler-osmanliyi-parcaladi-ama-ataturk-ingilizlerle-de-fransizlarla-da-dostluk-kurdu-1087670713.html
Selvi: İngilizler, Osmanlı'yı parçaladı ama Atatürk İngilizlerle de Fransızlarla da dostluk kurdu
Selvi: İngilizler, Osmanlı'yı parçaladı ama Atatürk İngilizlerle de Fransızlarla da dostluk kurdu
Sputnik Türkiye
Selvi, 'Erdoğan, Sisi ile neden yakınlaştı?' diye sordu ve Atatürk'ün uyguladığı dış politika adımlarından örnek verdi. Selvi "İngilizler, Osmanlı'yı parçaladı... 05.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-05T09:45+0300
2024-09-05T09:45+0300
2024-09-05T09:45+0300
politika
recep tayyip erdoğan
mısır
türkiye
rabia
sisi
atatürk
politika
dış politika
abdulkadir selvi
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın sisi ile görüşmesi sonrası eleştirilmesine tepki gösterdi. Bugün kaleme aldığı yazısında "Barışmayı bilmeyenler savaşmamalı” lafını hatırlatan Selvi, Atatürk'ün dış politikasına dair notlar paylaştı:Erdoğan'ın 'lider özelliklerine' dikkat çeken Selvi, şunları da ekledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/ahmet-hakan-misirla-iyi-iliskiler-kurulmasindan-rahatsizlik-mi-duyuyorsunuz-1087669239.html
mısır
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recep tayyip erdoğan, mısır, türkiye, rabia, sisi, atatürk, politika, dış politika, abdulkadir selvi
recep tayyip erdoğan, mısır, türkiye, rabia, sisi, atatürk, politika, dış politika, abdulkadir selvi
Selvi: İngilizler, Osmanlı'yı parçaladı ama Atatürk İngilizlerle de Fransızlarla da dostluk kurdu
Selvi, 'Erdoğan, Sisi ile neden yakınlaştı?' diye sordu ve Atatürk'ün uyguladığı dış politika adımlarından örnek verdi. Selvi "İngilizler, Osmanlı'yı parçaladı ama Atatürk İngilizlerle de Fransızlarla da dostluk kurdu" dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın sisi ile görüşmesi sonrası eleştirilmesine tepki gösterdi. Bugün kaleme aldığı yazısında "Barışmayı bilmeyenler savaşmamalı” lafını hatırlatan Selvi, Atatürk'ün dış politikasına dair notlar paylaştı:
"Birinci Dünya Savaşı’nda İngilizler, Osmanlı İmparatorluğu’nu parçaladı. Ülkemizi işgal ettiler. Ama Atatürk hem İngilizlerle hem Fransızlarla dostluklar kurdu. İngiltere Kralı George için yas ilan ettik. Yunanlılarla savaştık ama Atatürk, Venizelos’la dostluk kurdu. Yunanistan Başbakanı Metaksas öldüğünde Türkiye’de yas ilan edildi."
Erdoğan'ın 'lider özelliklerine' dikkat çeken Selvi, şunları da ekledi:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en önemli özelliği ise mücadele edileceği zaman mücadele etmeyi biliyor, barışacağı zaman barışmakta tereddüt etmiyor. Doğru yerde, doğru zamanda doğru tavır ortaya koyuyor. Bu da onun lider özelliklerinden biri. Erdoğan, ilişkilerimizin sorunlu olduğu ülkelerle normalleşme konsepti geliştirdi. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’la ilişkilerde olumlu sonuçlar aldık. Sırada Suriye var. Buna kimse yanlış diyebilir mi?"