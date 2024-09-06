Adalet Bakanı Tunç: 'Tabii ki hedefimiz yeni bir anayasa'

Bakan Tunç konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Bu Anayasa'da reform sayılan değişikliklere rağmen vesayetçi ruh tamamen ortadan kalktı mı? Bunu söylemek mümkün değil. 184 kez değişikliğe uğrayan 177 maddesi var. Madde sayısından fazla değişikliğe uğrayan bir Anayasa'yla yolumuza devam ediyoruz. Tabii bu çok sayıdaki değişiklik, 2010'da ve 2017'de yaptığımız değişiklikler, 1982'de kurgulanan bir Anayasa'ya sonradan monte edilen yapılar, reformlar elbette ki maddeler arasındaki yeknesaklığı da bozmuş durumda. O nedenle bizim darbecilerin yazdığı bir Anayasa değil de milletin temsilcilerinin Meclis'te uzlaşarak bir toplumsal sözleşme hüviyetinde yeni bir anayasayı yapmak milletimize olan borcumuz. İnşallah 28. Dönem Parlamentosu bu borcu yerine getirerek Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına başlarken yeni bir anayasayla inşallah yolumuza devam ederiz."