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Hindistan'dan Almanya'ya giden uçak Erzurum'a acil iniş yaptı: Bomba ihbarı yapıldı
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Adalet Bakanı Tunç: 'Tabii ki hedefimiz yeni bir anayasa'
Adalet Bakanı Tunç: 'Tabii ki hedefimiz yeni bir anayasa'
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hukuk devleti, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkesini daha da güçlendirmeye çalışacaklarını belirterek, "Tabii ki hedefimiz... 06.09.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
adalet bakanı
yılmaz tunç
yeni anayasa
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Tekirdağ'da temaslarını sürdüren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin konularla ilgili bilgi verdi. Yeni anayasa çalışmaları hakkında da konuşan Bakan Tunç, "Tabii ki hedefimiz yeni bir anayasa. Bu anayasanın yapılması da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partilerimizin uzlaşmasıyla inşallah mümkün olacak. Burada uzlaşmaya yanaşanları milletimiz evet takdir edecektir ama uzlaşmaya yanaşmayanlarla ilgili olarak da önüne gelen ilk sandıkta cevabını verecektir" diye konuştu.Bu konudaki temennilerinin uzlaşmanın sağlanması olduğunu dile getiren Bakan Tunç, Anayasa'nın bir darbe sonrası darbecilerce yazılmasının bile değiştirilmesi için yeterli sebep olduğunu söyledi. 'Yeni bir anayasayla inşallah yolumuza devam ederiz'
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/adalet-bakani-tunctan-yeni-anayasa-aciklamasi-demokratik-bir-anayasaya-kavusmamiz-onemli-1087191574.html
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adalet bakanı, yılmaz tunç, yeni anayasa, anayasa
adalet bakanı, yılmaz tunç, yeni anayasa, anayasa

Adalet Bakanı Tunç: 'Tabii ki hedefimiz yeni bir anayasa'

17:18 06.09.2024
© AA / Hakan NuralAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gölbaşı Hakimevi'nde 83 baro başkanıyla bir araya geldi. Bakan Tunç, toplantıda konuşma yaptı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gölbaşı Hakimevi'nde 83 baro başkanıyla bir araya geldi. Bakan Tunç, toplantıda konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
© AA / Hakan Nural
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hukuk devleti, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkesini daha da güçlendirmeye çalışacaklarını belirterek, "Tabii ki hedefimiz yeni bir anayasa" dedi.
Tekirdağ'da temaslarını sürdüren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin konularla ilgili bilgi verdi. Yeni anayasa çalışmaları hakkında da konuşan Bakan Tunç, "Tabii ki hedefimiz yeni bir anayasa. Bu anayasanın yapılması da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partilerimizin uzlaşmasıyla inşallah mümkün olacak. Burada uzlaşmaya yanaşanları milletimiz evet takdir edecektir ama uzlaşmaya yanaşmayanlarla ilgili olarak da önüne gelen ilk sandıkta cevabını verecektir" diye konuştu.
Bu konudaki temennilerinin uzlaşmanın sağlanması olduğunu dile getiren Bakan Tunç, Anayasa'nın bir darbe sonrası darbecilerce yazılmasının bile değiştirilmesi için yeterli sebep olduğunu söyledi.

'Yeni bir anayasayla inşallah yolumuza devam ederiz'

Bakan Tunç konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Bu Anayasa'da reform sayılan değişikliklere rağmen vesayetçi ruh tamamen ortadan kalktı mı? Bunu söylemek mümkün değil. 184 kez değişikliğe uğrayan 177 maddesi var. Madde sayısından fazla değişikliğe uğrayan bir Anayasa'yla yolumuza devam ediyoruz. Tabii bu çok sayıdaki değişiklik, 2010'da ve 2017'de yaptığımız değişiklikler, 1982'de kurgulanan bir Anayasa'ya sonradan monte edilen yapılar, reformlar elbette ki maddeler arasındaki yeknesaklığı da bozmuş durumda. O nedenle bizim darbecilerin yazdığı bir Anayasa değil de milletin temsilcilerinin Meclis'te uzlaşarak bir toplumsal sözleşme hüviyetinde yeni bir anayasayı yapmak milletimize olan borcumuz. İnşallah 28. Dönem Parlamentosu bu borcu yerine getirerek Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına başlarken yeni bir anayasayla inşallah yolumuza devam ederiz."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2024
POLİTİKA
Adalet Bakanı Tunç'tan yeni anayasa açıklaması: 'Demokratik bir anayasaya kavuşmamız önemli'
23 Ağustos, 16:22

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