https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/acun-ilicalidan-dugun-sonrasi-ilk-aciklama-adan-zye-caglayi-mutlu-etmek-icin-yaptim-diyerek-1087712586.html
Acun Ilıcalı'dan düğün sonrası ilk açıklama: 'A'dan Z'ye Çağla'yı mutlu etmek için yaptım' diyerek yaşananları anlattı
Acun Ilıcalı'dan düğün sonrası ilk açıklama: 'A'dan Z'ye Çağla'yı mutlu etmek için yaptım' diyerek yaşananları anlattı
Sputnik Türkiye
Televizyon dünyasının ünlü ismi Acun Ilıcalı, 4 yıldır birlikte olduğu Ayça Çağla Altunkaya ile Esma Sultan Yalısı’nda düzenlenen görkemli bir törenle dünya... 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T09:37+0300
2024-09-06T09:37+0300
2024-09-06T09:37+0300
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Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın düğününe, futbol dünyasından Ali Koç, Jose Mourinho, Okan Buruk, Fatih Terim, Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi isimler katıldı. Ayrıca, Esat Yontuç, Hülya Avşar, Rıdvan Dilmen, Sergen Yalçın ve Oğulcan Engin de düğünde yer aldı. Nikah şahitliklerini ise Acun Ilıcalı’nın yakın arkadaşı Esat Yontunç ve Ceren Kocakaplan üstlendi.Acun Ilıcalı'dan sürpriz i̇tiraf: 'Bu akşam çağla i̇çin'Düğün sonrası devam eden After Party’de Acun Ilıcalı, "Bu akşamı A'dan Z'ye Çağla'yı mutlu etmek için yaptım. O, 'küçük bir şey yapalım, 10 kişiyle sınırlı tutalım' dedi. Ancak bu talep gelmeyince daha da çok yükseldim ve 'daha güzel olsun' dedim" diyerek gecenin detaylarını paylaştı.Romantik detaylar: Bedevi sürpriziAfter Party’deki 'Bedevi' yazıları ise dikkat çekti. Ilıcalı, "Bedevi, bizim tanıştığımız yer. Orada tanımıştık, bu yüzden kulübe 'Bedevi' adını verdik. İnce detaylar, bilirsiniz beni" diyerek romantikliğini ortaya koydu.Yılın düğünü sosyal medyada gündem olduEsma Sultan Yalısı'nda siyah giyinme kuralı olan düğün, şıklık yarışına sahne oldu. Ilıcalı ve Altunkaya’nın mutluluğa 'evet' dedikleri anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve gece boyunca konuşuldu.
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acun ilıcalı, acun medya, düğün, tv8, tv8, ayça çağla altunkaya, kutlama, bedevi
acun ilıcalı, acun medya, düğün, tv8, tv8, ayça çağla altunkaya, kutlama, bedevi
Acun Ilıcalı'dan düğün sonrası ilk açıklama: 'A'dan Z'ye Çağla'yı mutlu etmek için yaptım' diyerek yaşananları anlattı
Televizyon dünyasının ünlü ismi Acun Ilıcalı, 4 yıldır birlikte olduğu Ayça Çağla Altunkaya ile Esma Sultan Yalısı’nda düzenlenen görkemli bir törenle dünya evine girdi. Nikah törenine sanat ve spor dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Ilıcalı'nın düğünde gösterdiği romantik tavırlar ve ince düşünülmüş detaylar ise geceye damga vurdu.
Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın düğününe, futbol dünyasından Ali Koç, Jose Mourinho, Okan Buruk, Fatih Terim, Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi isimler katıldı. Ayrıca, Esat Yontuç, Hülya Avşar, Rıdvan Dilmen, Sergen Yalçın ve Oğulcan Engin de düğünde yer aldı. Nikah şahitliklerini ise Acun Ilıcalı’nın yakın arkadaşı Esat Yontunç ve Ceren Kocakaplan üstlendi.
Acun Ilıcalı'dan sürpriz i̇tiraf: 'Bu akşam çağla i̇çin'
Düğün sonrası devam eden After Party’de Acun Ilıcalı, "Bu akşamı A'dan Z'ye Çağla'yı mutlu etmek için yaptım. O, 'küçük bir şey yapalım, 10 kişiyle sınırlı tutalım' dedi. Ancak bu talep gelmeyince daha da çok yükseldim ve 'daha güzel olsun' dedim" diyerek gecenin detaylarını paylaştı.
Romantik detaylar: Bedevi sürprizi
After Party’deki 'Bedevi' yazıları ise dikkat çekti. Ilıcalı, "Bedevi, bizim tanıştığımız yer. Orada tanımıştık, bu yüzden kulübe 'Bedevi' adını verdik. İnce detaylar, bilirsiniz beni" diyerek romantikliğini ortaya koydu.
Yılın düğünü sosyal medyada gündem oldu
Esma Sultan Yalısı'nda siyah giyinme kuralı olan düğün, şıklık yarışına sahne oldu. Ilıcalı ve Altunkaya’nın mutluluğa 'evet' dedikleri anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve gece boyunca konuşuldu.