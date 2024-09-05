https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/abdde-liseye-silahli-saldiri-saldirganin-14-yasinda-oldugu-aciklandi-1087664199.html
ABD'de liseye silahlı saldırı: Saldırganın 14 yaşında olduğu açıklandı
ABD'de liseye silahlı saldırı: Saldırganın 14 yaşında olduğu açıklandı
Sputnik Türkiye
ABD'de 4 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının şüphelisinin 14 yaşında bir öğrenci olduğu açıklandı. Joe Biden, ülkede gerçekleşen silahlı saldırılar... 05.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-05T04:26+0300
2024-09-05T04:26+0300
2024-09-05T04:26+0300
dünya
abd
silahlı saldırı
lise
georgia
gözaltı
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Georgia eyaletinde yer alan Winder kentindeki Apalachee Lisesi’nde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin düzenlenen basın toplantısında dört kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının şüphelisinin 14 yaşındaki bir öğrenci olduğu açıklandı.Georgia Soruşturma Bürosu (GBI) Direktörü Chris Hosey, şüphelinin hayatta ve gözaltında olduğunu duyurdu. ABD medyasında yer alan haberlerde ise, okulun bugün bir tehdit telefonu aldığı ve telefonda bugün beş ayrı okulda silahlı saldırı gerçekleştirileceği ve Apalachee okulunun bunların ilki olacağı söylendiği ifade edildi.'Ülke genelinde öğrenciler, okuma yazma öğrenmek yerine ateş edildiğinde nasıl eğilmeleri gerektiğini öğreniyorlar'ABD Başkanı Joe Biden, silahlı saldırıya ilişkin bir açıklama yayınladı. Biden açıklamasında, "Georgia’da neşe dolu bir okula dönüş sezonu olması gereken bu dönem, silah şiddetinin toplumumuzu nasıl parçaladığını bir kez daha korkunç bir şekilde hatırlatan bir olay haline geldi. Ülke genelinde öğrenciler, okuma yazma öğrenmek yerine ateş edildiğinde nasıl eğilmeleri gerektiğini öğreniyorlar. Bunu normal olarak kabul etmeye devam edemeyiz” ifadelerinde bulundu.En az dört veya daha fazla kişinin vurulduğu toplam 385 silahlı saldırıABD’de ateşli silah şiddeti verilerini toplayan Gun Violence Archive isimli kuruluşun verilerine göre, ABD'de sadece bu yıl içerisinde, en az dört veya daha fazla kişinin vurulduğu toplam 385 silahlı saldırı gerçekleştirildi.
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abd lisede silahlı saldırı,
abd lisede silahlı saldırı,
ABD'de liseye silahlı saldırı: Saldırganın 14 yaşında olduğu açıklandı
ABD'de 4 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının şüphelisinin 14 yaşında bir öğrenci olduğu açıklandı. Joe Biden, ülkede gerçekleşen silahlı saldırılar hakkında açıklamada bulundu.
Georgia eyaletinde yer alan Winder kentindeki Apalachee Lisesi’nde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin düzenlenen basın toplantısında dört kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının şüphelisinin 14 yaşındaki bir öğrenci olduğu açıklandı.
Georgia Soruşturma Bürosu (GBI) Direktörü Chris Hosey, şüphelinin hayatta ve gözaltında olduğunu duyurdu. ABD medyasında yer alan haberlerde ise, okulun bugün bir tehdit telefonu aldığı ve telefonda bugün beş ayrı okulda silahlı saldırı gerçekleştirileceği ve Apalachee okulunun bunların ilki olacağı söylendiği ifade edildi.
'Ülke genelinde öğrenciler, okuma yazma öğrenmek yerine ateş edildiğinde nasıl eğilmeleri gerektiğini öğreniyorlar'
ABD Başkanı Joe Biden, silahlı saldırıya ilişkin bir açıklama yayınladı. Biden açıklamasında, "Georgia’da neşe dolu bir okula dönüş sezonu olması gereken bu dönem, silah şiddetinin toplumumuzu nasıl parçaladığını bir kez daha korkunç bir şekilde hatırlatan bir olay haline geldi. Ülke genelinde öğrenciler, okuma yazma öğrenmek yerine ateş edildiğinde nasıl eğilmeleri gerektiğini öğreniyorlar. Bunu normal olarak kabul etmeye devam edemeyiz” ifadelerinde bulundu.
En az dört veya daha fazla kişinin vurulduğu toplam 385 silahlı saldırı
ABD’de ateşli silah şiddeti verilerini toplayan Gun Violence Archive isimli kuruluşun verilerine göre, ABD'de sadece bu yıl içerisinde, en az dört veya daha fazla kişinin vurulduğu toplam 385 silahlı saldırı gerçekleştirildi.