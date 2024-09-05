https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/abdde-liseye-silahli-saldiri-saldirganin-14-yasinda-oldugu-aciklandi-1087664199.html

ABD'de liseye silahlı saldırı: Saldırganın 14 yaşında olduğu açıklandı

ABD'de liseye silahlı saldırı: Saldırganın 14 yaşında olduğu açıklandı

Sputnik Türkiye

ABD'de 4 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının şüphelisinin 14 yaşında bir öğrenci olduğu açıklandı. Joe Biden, ülkede gerçekleşen silahlı saldırılar... 05.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-05T04:26+0300

2024-09-05T04:26+0300

2024-09-05T04:26+0300

dünya

abd

silahlı saldırı

lise

georgia

gözaltı

joe biden

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Georgia eyaletinde yer alan Winder kentindeki Apalachee Lisesi’nde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin düzenlenen basın toplantısında dört kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının şüphelisinin 14 yaşındaki bir öğrenci olduğu açıklandı.Georgia Soruşturma Bürosu (GBI) Direktörü Chris Hosey, şüphelinin hayatta ve gözaltında olduğunu duyurdu. ABD medyasında yer alan haberlerde ise, okulun bugün bir tehdit telefonu aldığı ve telefonda bugün beş ayrı okulda silahlı saldırı gerçekleştirileceği ve Apalachee okulunun bunların ilki olacağı söylendiği ifade edildi.'Ülke genelinde öğrenciler, okuma yazma öğrenmek yerine ateş edildiğinde nasıl eğilmeleri gerektiğini öğreniyorlar'ABD Başkanı Joe Biden, silahlı saldırıya ilişkin bir açıklama yayınladı. Biden açıklamasında, "Georgia’da neşe dolu bir okula dönüş sezonu olması gereken bu dönem, silah şiddetinin toplumumuzu nasıl parçaladığını bir kez daha korkunç bir şekilde hatırlatan bir olay haline geldi. Ülke genelinde öğrenciler, okuma yazma öğrenmek yerine ateş edildiğinde nasıl eğilmeleri gerektiğini öğreniyorlar. Bunu normal olarak kabul etmeye devam edemeyiz” ifadelerinde bulundu.En az dört veya daha fazla kişinin vurulduğu toplam 385 silahlı saldırıABD’de ateşli silah şiddeti verilerini toplayan Gun Violence Archive isimli kuruluşun verilerine göre, ABD'de sadece bu yıl içerisinde, en az dört veya daha fazla kişinin vurulduğu toplam 385 silahlı saldırı gerçekleştirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/abdde-liseye-silahli-saldiri-2-olu-1087654081.html

georgia

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abd lisede silahlı saldırı,