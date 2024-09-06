https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/6-subattan-beri-yaralarin-sarildigi-adiyamandan-gulumseten-goruntu-isciler-kepceye-salincak-kurup-1087714387.html

6 Şubat'tan beri yaraların sarıldığı Adıyaman'dan gülümseten görüntü: İşçiler kepçeye salıncak kurup çocuk gibi eğlendi

6 Şubat'tan beri yaraların sarıldığı Adıyaman'dan gülümseten görüntü: İşçiler kepçeye salıncak kurup çocuk gibi eğlendi

Sputnik Türkiye

Adıyaman'da yeni yapılan konutların alt yapı bağlantı hattı işinde çalışan kepçe operatörü ve yardımcısı zincirle kepçeye salıncak yapıp sallandı. İşçilerin... 06.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-06T09:52+0300

2024-09-06T09:52+0300

2024-09-06T10:00+0300

türkiye

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6 Şubat depreminin yaralarının sarıldığı Adıyaman'da, cep telefonu kamerasına insanı gülümseten görüntüler yansıdı.İndere bölgesinde yapımı süren kalıcı konutların alt yapı bağlantı hattı yapımında çalışan kepçe operatörü Kadir Uğur ve yardımcısı Caner Bozkurt kepçenin ağzına bağladıkları zincirden salıncakta çocuklar gibi eğlendi. Operatör yardımcısı salladı, operatör sallandı. Mesai sonrasında, günün tüm yorgunluğunu çocuklar gibi eğlenerek attı. Adıyaman 3. Çevre Yolu üzerinde çalışan işçilerin bu görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü. Mesai sonrası eğlendiklerini dile getiren Operatör Yardımcısı Caner Bozkurt, “O zaman boştaydık, buz borularda gelmemişti. Mesai saati sonrası boruları beklerken bu şekilde sallandık” dedi.Çalışma alanındaki şantiye şefleri ise “Burada ki işimiz bitmişti o zaman, arkadaşlarda keyifleri yerine gelsin diye öyle bir eğlendiler. İki üç dakika süren bir şeydi öyle uzun süren bir şey değildi. Eğlenceli bir şey oldu, biraz zaman geçti işte” diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/acun-ilicalidan-dugun-sonrasi-ilk-aciklama-adan-zye-caglayi-mutlu-etmek-icin-yaptim-diyerek-1087712586.html

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