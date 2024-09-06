https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/2024-yazi-kayitlara-gecen-en-sicak-yaz-oldu-1087715953.html
2024 yazı, kayıtlara geçen ‘en sıcak yaz’ oldu
2024 yazı, kayıtlara geçen ‘en sıcak yaz’ oldu
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği'nin (AB) yeryüzü inceleme programı Copernicus, 2024 yazının dünya genelinde ‘en sıcak yaz’ olarak kayıtlara geçtiğini duyurdu. Ağustos 2024... 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T10:21+0300
2024-09-06T10:21+0300
2024-09-06T10:21+0300
dünya
copernicus
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yaz
yaz sezonu
ağustos
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Haziran-Ağustos 2024için dünya genelinde ölçülen sıcaklık, aynı ayların 1991-2020 ortalamasını 0,69 derece, yine aynı ayların 2023'teki rekorunu 0,66 derece geçti.2024 yazı Avrupa’da rekor kırdı2024 yazı, aynı zamanda Avrupa için de 1991-2020 ortalamasını 1,54 derece, 2022'deki önceki rekoru 1,34 derece aşarak ‘en sıcak yaz’ oldu.Dünya giderek ısınıyor: Küresel yaz sıcaklıklığı artışlarıSıcaklıklar, Antarktika'nın doğusu, ABD’nin Texas eyaleti, Meksika, Kanada, Afrika'nın kuzeydoğusu, İran, Çin, Japonya ve Avustralya'da ortalamanın üstünde kayıtlara geçti.Rusya’nın doğusu ortalamanın altında kaldıRusya'nın doğusu ve Kuzey Amerika’daki Alaska, ABD'nin doğusu, Güney Amerika'nın güneyi, Pakistan ve Sahel bölgesinde sıcaklıklar ortalamanın altında kaydedildi.'Daha yıkıcı sonuçlar doğuracak'Raporda Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S) Müdür Yardımcısı Samantha Burgess'in şu ifadelerine yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/meteorolojiden-yaz-bitti-uyarisi-cok-kuvvetli-geliyor-diyerek-sari-kodlu-alarm-verildi-1087709772.html
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copernicus, avrupa birliği, yaz, yaz sezonu, ağustos
copernicus, avrupa birliği, yaz, yaz sezonu, ağustos
2024 yazı, kayıtlara geçen ‘en sıcak yaz’ oldu
Avrupa Birliği'nin (AB) yeryüzü inceleme programı Copernicus, 2024 yazının dünya genelinde ‘en sıcak yaz’ olarak kayıtlara geçtiğini duyurdu. Ağustos 2024, 1991 yılı ile 2020 yılı aralığındaki yazların ortalamasını 0,71 derece üzerine çıkarak küresel olarak en sıcak ağustos ayı oldu.
Haziran-Ağustos 2024için dünya genelinde ölçülen sıcaklık, aynı ayların 1991-2020 ortalamasını 0,69 derece, yine aynı ayların 2023'teki rekorunu 0,66 derece geçti.
2024 yazı Avrupa’da rekor kırdı
2024 yazı, aynı zamanda Avrupa için de 1991-2020 ortalamasını 1,54 derece, 2022'deki önceki rekoru 1,34 derece aşarak ‘en sıcak yaz’ oldu.
Dünya giderek ısınıyor: Küresel yaz sıcaklıklığı artışları
Sıcaklıklar, Antarktika'nın doğusu, ABD’nin Texas eyaleti, Meksika, Kanada, Afrika'nın kuzeydoğusu, İran, Çin, Japonya ve Avustralya'da ortalamanın üstünde kayıtlara geçti.
Rusya’nın doğusu ortalamanın altında kaldı
Rusya'nın doğusu ve Kuzey Amerika’daki Alaska, ABD'nin doğusu, Güney Amerika'nın güneyi, Pakistan ve Sahel bölgesinde sıcaklıklar ortalamanın altında kaydedildi.
'Daha yıkıcı sonuçlar doğuracak'
Raporda Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S) Müdür Yardımcısı Samantha Burgess'in şu ifadelerine yer verildi:
"Bu rekor sıcaklıklar dizisi, 2024'ün kayıtlardaki en sıcak yıl olma olasılığını artırıyor. Sera gazı emisyonlarını azaltmak için acil önlem almazsak bu yaz tanık olduğumuz sıcaklıkla ilgili aşırı olaylar, insanlar ve gezegen için daha yıkıcı sonuçlar doğuracak."