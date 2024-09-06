https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/20-yil-sonra-san-marino-galibiyet-elde-etti-1087707705.html

20 yıl sonra San Marino galibiyet elde etti

20 yıl sonra San Marino galibiyet elde etti

Sputnik Türkiye

San Marino, 20 yıl sonra ilk defa maç kazandı. 06.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-06T03:38+0300

2024-09-06T03:38+0300

2024-09-06T03:40+0300

spor

san marino

galibiyet

lihtenştayn

uefa uluslar ligi

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Uluslar Ligi maçlarında D Ligi 1. Grup'ta olan San Marino, NTV'nin haberine göre San Marino Stadı'nda Lihtenştayn ile karşılaştı. San Marino, Lihtenştayn maçında 1-0 galibiyet elde ederek 20 yıl sonunda ilk kez bir maçta galip geldi.

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san marino

lihtenştayn

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