https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/20-yil-sonra-san-marino-galibiyet-elde-etti-1087707705.html
20 yıl sonra San Marino galibiyet elde etti
20 yıl sonra San Marino galibiyet elde etti
Sputnik Türkiye
San Marino, 20 yıl sonra ilk defa maç kazandı. 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T03:38+0300
2024-09-06T03:38+0300
2024-09-06T03:40+0300
spor
san marino
galibiyet
lihtenştayn
uefa uluslar ligi
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Uluslar Ligi maçlarında D Ligi 1. Grup'ta olan San Marino, NTV'nin haberine göre San Marino Stadı'nda Lihtenştayn ile karşılaştı. San Marino, Lihtenştayn maçında 1-0 galibiyet elde ederek 20 yıl sonunda ilk kez bir maçta galip geldi.
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san marino milli, san marino maç, san marino millî futbol takımı
san marino milli, san marino maç, san marino millî futbol takımı
20 yıl sonra San Marino galibiyet elde etti
03:38 06.09.2024 (güncellendi: 03:40 06.09.2024)
San Marino, 20 yıl sonra ilk defa maç kazandı.
Uluslar Ligi maçlarında D Ligi 1. Grup'ta olan San Marino, NTV'nin haberine göre San Marino Stadı'nda Lihtenştayn ile karşılaştı.
San Marino, Lihtenştayn maçında 1-0 galibiyet elde ederek 20 yıl sonunda ilk kez bir maçta galip geldi.