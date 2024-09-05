https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/yok-diploma-sahteciligi-iddialari-detayli-arastirilacak---1087672807.html

YÖK: Diploma sahteciliği iddiaları detaylı araştırılacak

YÖK: Diploma sahteciliği iddiaları detaylı araştırılacak

Sputnik Türkiye

Yükseköğretim Kurulu, diploma ve denklik sahteciliklerine ilişkin her türlü iddianın detaylı incelenmesi konusunda talimat verdiğini ve gerekli durumlarda... 05.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-05T10:22+0300

2024-09-05T10:22+0300

2024-09-05T10:22+0300

türkiye

yök

yükseköğretim kurulu (yök)

sahte diploma

üniversite

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YÖK’ün açıklamasında “Gündeme getirilen konularla ilgili Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığına her türlü iddianın en ince ayrıntısına kadar araştırılması talimatı verilmiş olup, tespitlere bağlı olarak gerektiğinde idari ve işlem cezaları uygulanmaktadır. Ayrıca adli vaka olması nedeniyle tespiti yapılan sahtecilikler hakkında adli merciler bilgilendirilmektedir” ifadelerine yer verdi.Belgeler e-Devlet ve YÖKSİS'ten doğrulanabilire-Devlet kapısı üzerinden (Yükseköğretim Mezun Belgesi Doğrulama) belge doğrulaması yapma imkânı sağlandığını vurgulayan YÖK, karekodlu e-Denklik belgelerinin de YÖKSİS'teki 'denklik sorgulama' ekranından doğrulanabileceğinin altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/petrol-kaynakli-yanginlar-ses-dalgalariyla-sondurulebilecek-1087672163.html

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Sputnik Türkiye

yök, yükseköğretim kurulu (yök), sahte diploma, üniversite