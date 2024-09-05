https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/yok-diploma-sahteciligi-iddialari-detayli-arastirilacak---1087672807.html
YÖK: Diploma sahteciliği iddiaları detaylı araştırılacak
YÖK: Diploma sahteciliği iddiaları detaylı araştırılacak
Sputnik Türkiye
Yükseköğretim Kurulu, diploma ve denklik sahteciliklerine ilişkin her türlü iddianın detaylı incelenmesi konusunda talimat verdiğini ve gerekli durumlarda... 05.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-05T10:22+0300
2024-09-05T10:22+0300
2024-09-05T10:22+0300
türkiye
yök
yükseköğretim kurulu (yök)
sahte diploma
üniversite
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YÖK’ün açıklamasında “Gündeme getirilen konularla ilgili Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığına her türlü iddianın en ince ayrıntısına kadar araştırılması talimatı verilmiş olup, tespitlere bağlı olarak gerektiğinde idari ve işlem cezaları uygulanmaktadır. Ayrıca adli vaka olması nedeniyle tespiti yapılan sahtecilikler hakkında adli merciler bilgilendirilmektedir” ifadelerine yer verdi.Belgeler e-Devlet ve YÖKSİS'ten doğrulanabilire-Devlet kapısı üzerinden (Yükseköğretim Mezun Belgesi Doğrulama) belge doğrulaması yapma imkânı sağlandığını vurgulayan YÖK, karekodlu e-Denklik belgelerinin de YÖKSİS'teki 'denklik sorgulama' ekranından doğrulanabileceğinin altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/petrol-kaynakli-yanginlar-ses-dalgalariyla-sondurulebilecek-1087672163.html
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yök, yükseköğretim kurulu (yök), sahte diploma, üniversite
yök, yükseköğretim kurulu (yök), sahte diploma, üniversite
YÖK: Diploma sahteciliği iddiaları detaylı araştırılacak
Yükseköğretim Kurulu, diploma ve denklik sahteciliklerine ilişkin her türlü iddianın detaylı incelenmesi konusunda talimat verdiğini ve gerekli durumlarda yasal işlemlerin yapılacağını açıkladı.
YÖK’ün açıklamasında “Gündeme getirilen konularla ilgili Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığına her türlü iddianın en ince ayrıntısına kadar araştırılması talimatı verilmiş olup, tespitlere bağlı olarak gerektiğinde idari ve işlem cezaları uygulanmaktadır. Ayrıca adli vaka olması nedeniyle tespiti yapılan sahtecilikler hakkında adli merciler bilgilendirilmektedir” ifadelerine yer verdi.
Belgeler e-Devlet ve YÖKSİS'ten doğrulanabilir
e-Devlet kapısı üzerinden (Yükseköğretim Mezun Belgesi Doğrulama) belge doğrulaması yapma imkânı sağlandığını vurgulayan YÖK, karekodlu e-Denklik belgelerinin de YÖKSİS'teki 'denklik sorgulama' ekranından doğrulanabileceğinin altını çizdi.