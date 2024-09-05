https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/yavru-kedileri-supurge-sapiyla-olduren-adama-hapis-cezasi-verildi-hakim-takdiri-indirimi-uygulamadi-1087699690.html
Yavru kedileri süpürge sapıyla öldüren adama hapis cezası verildi: Hakim takdiri indirimi uygulamadı
Yavru kedileri süpürge sapıyla öldüren adama hapis cezası verildi: Hakim takdiri indirimi uygulamadı
Sputnik Türkiye
Manisa'nın Salihli ilçesinde yavru kedileri süpürge sapıyla öldüren adam 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı. "Bu olay bir kediye karşı yaşandı, 2 veya 3 kedi değil"... 05.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-05T19:55+0300
2024-09-05T19:55+0300
2024-09-05T19:55+0300
türkiye
yavru kedi
hayvan
hayvan hakları
hayvanlara işkence
hayvana şiddet
süpürge
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Salihli'de 11 Ağustos tarihinde Muzaffer Ş.'nin evinin mutfağına girdiğini söylediği yavru kedileri süpürge sapıyla öldürmesinin sosyal medyaya yansıması sonrası adam gözaltına alındı. Salihli 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında tahliyesini isteyen sanık şu ifadelerle kendini savundu:Savunmasında şiddet olayının bir kediye karşı yaşandığını söyleyen Muzaffer Ş. "Ben ifadelerimde ısrarla bir kedi dedim. Tutanaklara hep 2 veya 3 kedi yazılmış” dedi. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü avukatı Asiye Akbaş Aydın ise sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.Tarafların dinlenmesinin ardından savcılık mütalaasını açıkladı. Duruşmaya verilen 10 dakika aranın ardından mahkeme, sanığa toplamda 3 yıl 9 ay ceza verdi. Hakim, takdiri indirim ise uygulamadı. Duruşmayı takip eden hayvan severler cezanın en üst sınırdan verilmesini alkış eşliğinde karşıladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/sokak-hayvanlari-tehlikede-3-yavru-kedi-firca-sapi-ile-olduruldu-1086743108.html
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yavru kedi, hayvan, hayvan hakları, hayvanlara işkence, hayvana şiddet, süpürge
yavru kedi, hayvan, hayvan hakları, hayvanlara işkence, hayvana şiddet, süpürge
Yavru kedileri süpürge sapıyla öldüren adama hapis cezası verildi: Hakim takdiri indirimi uygulamadı
Manisa'nın Salihli ilçesinde yavru kedileri süpürge sapıyla öldüren adam 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı. "Bu olay bir kediye karşı yaşandı, 2 veya 3 kedi değil" savunmasında bulunan adama verilen cezada hakim takdiri indirim uygulamadı.
Salihli'de 11 Ağustos tarihinde Muzaffer Ş.'nin evinin mutfağına girdiğini söylediği yavru kedileri süpürge sapıyla öldürmesinin sosyal medyaya yansıması sonrası adam gözaltına alındı.
Salihli 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında tahliyesini isteyen sanık şu ifadelerle kendini savundu:
“71 yaşındayım. 30 yıl boyunca da memurluk yaptım. Hayatımda ilk defa böyle bir öfke patlaması yaşadım. Tüm hayvan severlerden üzdüğüm herkesten çok özür diliyorum. Vicdanen de büyük bir pişmanlık içerisindeyim. Benim karakterim bu değil.”
Savunmasında şiddet olayının bir kediye karşı yaşandığını söyleyen Muzaffer Ş. "Ben ifadelerimde ısrarla bir kedi dedim. Tutanaklara hep 2 veya 3 kedi yazılmış” dedi.
Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü avukatı Asiye Akbaş Aydın ise sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.
Tarafların dinlenmesinin ardından savcılık mütalaasını açıkladı. Duruşmaya verilen 10 dakika aranın ardından mahkeme, sanığa toplamda 3 yıl 9 ay ceza verdi. Hakim, takdiri indirim ise uygulamadı.
Duruşmayı takip eden hayvan severler cezanın en üst sınırdan verilmesini alkış eşliğinde karşıladı.