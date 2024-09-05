https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/yavru-kedileri-supurge-sapiyla-olduren-adama-hapis-cezasi-verildi-hakim-takdiri-indirimi-uygulamadi-1087699690.html

Yavru kedileri süpürge sapıyla öldüren adama hapis cezası verildi: Hakim takdiri indirimi uygulamadı

Yavru kedileri süpürge sapıyla öldüren adama hapis cezası verildi: Hakim takdiri indirimi uygulamadı

Sputnik Türkiye

Manisa'nın Salihli ilçesinde yavru kedileri süpürge sapıyla öldüren adam 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı. "Bu olay bir kediye karşı yaşandı, 2 veya 3 kedi değil"... 05.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-05T19:55+0300

2024-09-05T19:55+0300

2024-09-05T19:55+0300

türkiye

yavru kedi

hayvan

hayvan hakları

hayvanlara işkence

hayvana şiddet

süpürge

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Salihli'de 11 Ağustos tarihinde Muzaffer Ş.'nin evinin mutfağına girdiğini söylediği yavru kedileri süpürge sapıyla öldürmesinin sosyal medyaya yansıması sonrası adam gözaltına alındı. Salihli 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında tahliyesini isteyen sanık şu ifadelerle kendini savundu:Savunmasında şiddet olayının bir kediye karşı yaşandığını söyleyen Muzaffer Ş. "Ben ifadelerimde ısrarla bir kedi dedim. Tutanaklara hep 2 veya 3 kedi yazılmış” dedi. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü avukatı Asiye Akbaş Aydın ise sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.Tarafların dinlenmesinin ardından savcılık mütalaasını açıkladı. Duruşmaya verilen 10 dakika aranın ardından mahkeme, sanığa toplamda 3 yıl 9 ay ceza verdi. Hakim, takdiri indirim ise uygulamadı. Duruşmayı takip eden hayvan severler cezanın en üst sınırdan verilmesini alkış eşliğinde karşıladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/sokak-hayvanlari-tehlikede-3-yavru-kedi-firca-sapi-ile-olduruldu-1086743108.html

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Sputnik Türkiye

yavru kedi, hayvan, hayvan hakları, hayvanlara işkence, hayvana şiddet, süpürge