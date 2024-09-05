https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/venezuella-lideri-maduro-noel-tatilini-ekim-ayina-cekme-karari-aldi-1087660848.html
Venezüella lideri Maduro, Noel tatilini ekim ayına çekme kararı aldı
Venezüella lideri Maduro, Noel tatilini ekim ayına çekme kararı aldı
Sputnik Türkiye
Temmuz ayında düzenlenen başkanlık seçimlerinde zafer elde eden Venezüella Devlet Başkanı Nicolás Maduro ülkesinde Noel tarihini 1 Ekim olarak kutlayacaklarını... 05.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-05T00:47+0300
2024-09-05T00:47+0300
2024-09-05T00:47+0300
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Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro Noel tatili tarihini ülkesinde 1 Ekim olarak değiştirdi.The Guardian'da yer alan haberde Maduro'nun haftalık televizyon programında yaptığı açıklamada Noel tarihini 1 Ekim olarak öne çektiğini açıkladı. Venezüella lideri Maduro "Henüz Eylül ayındayız ama şimdiden Noel gibi hissediliyor. Bu yüzden, size bir hürmet ve teşekkür ifadesi olarak, bu yıl Noel’i 1 Ekim’e çekmeye karar verdim" ifadesinde bulundu.Noel tatili ne zaman?Noel, her yıl çoğunlukla 25 Aralık tarihinde İsa'nın doğumunun kutlandığı bir Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş, Milat Yortusu olarak da biliniyor. 20. yüzyılın başlarından itibaren Noel; Hristiyan olmayanlar tarafından da kutlanan, dinî motiflerden arınmış, hediye alışverişi etrafında yoğunlaşan bir bayram olarak da kutlanmaya başlandı. Bu Noel versiyonunda mitolojik olan Noel Baba figürü de yer alıyor.Bazı Ortodoks kiliselerinin Noel'i Jülyen takvimine göre kutlamasının nedeni, miladi (Gregoryen) takvimin Katolik Papa XIII. Gregory'nin tasarlamasından kaynaklanıyor. Bazı Ortodoks kiliseleri ise miladi takvime dönüşüm yaparak 25 Aralık'ta kutlamaya başladı.Noel nedir? Christmas ne demek?Noel sözcüğünün kökeni Latince Natalis (doğum) kelimesinden geliyor. Türkçeye Fransızca Noël sözcüğünden geçen kelime yılbaşı anlamında Christmas olarak da kullanılıyor.Noel kutlamalarında ne yapılır?Hristiyanlarda Noel hazırlıkları aylar öncesinden başlayarak kutlanır. İsa'nın doğumunu bekledikleri döneme advent dönemi olarak 24 penceresi olan advent takvimleri hazırlanır. Kiliselerde ilahiler söylenerek 25 Aralık öğleden sonrası Noel yemeği hazırlanır. Noel günü Noel ağacı süslenerek hediyeler verilir. Noel Baba kimdir?Antalya'nın Demre ilçesinde 4. yüzyılda yaşamış bir Hristiyan azizi olan Piskopos Nikola'ya kadar kökleri ulaşan Noel Baba, efsaneye göre Kuzey Kutbu'nda eşi ile birlikte yaşar. Çocukların yazdığı mektuplarda yer alan hediyeleri Ren geyikleri ile dağıtır.Yılbaşı ne zaman? 2025 Yılbaşı Tatili kaç gün?Türkiye'de yeni yıl 1 Ocak 2025 Çarşamba günü kutlanacak. 31 Aralık 2024 1 Ocak 2025 arası yeni yıla girilecek. 2025 yılında çarşamba gününe denk gelen tatil 1 gün olacak.
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maduro noel tatili, yılbaşı tatili kaç gün, yeni yıl ne zaman, noel tatili ne zaman, noel resmi tatil mi
maduro noel tatili, yılbaşı tatili kaç gün, yeni yıl ne zaman, noel tatili ne zaman, noel resmi tatil mi
Venezüella lideri Maduro, Noel tatilini ekim ayına çekme kararı aldı
Temmuz ayında düzenlenen başkanlık seçimlerinde zafer elde eden Venezüella Devlet Başkanı Nicolás Maduro ülkesinde Noel tarihini 1 Ekim olarak kutlayacaklarını televizyon kanalında duyurdu. 2020 yılında Noel kutlamalarını 15 Ekim'e, 2021 yılındaki kutlamaları da 5 Ekim'e çekmişti.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro Noel tatili tarihini ülkesinde 1 Ekim olarak değiştirdi.
The Guardian'da yer alan haberde Maduro'nun haftalık televizyon programında yaptığı açıklamada Noel tarihini 1 Ekim olarak öne çektiğini açıkladı. Venezüella lideri Maduro "Henüz Eylül ayındayız ama şimdiden Noel gibi hissediliyor. Bu yüzden, size bir hürmet ve teşekkür ifadesi olarak, bu yıl Noel’i 1 Ekim’e çekmeye karar verdim" ifadesinde bulundu.
Noel, her yıl çoğunlukla 25 Aralık tarihinde İsa'nın doğumunun kutlandığı bir Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş, Milat Yortusu olarak da biliniyor. 20. yüzyılın başlarından itibaren Noel; Hristiyan olmayanlar tarafından da kutlanan, dinî motiflerden arınmış, hediye alışverişi etrafında yoğunlaşan bir bayram olarak da kutlanmaya başlandı. Bu Noel versiyonunda mitolojik olan Noel Baba figürü de yer alıyor.
Noel, her yıl dünyadaki Hristiyanların çoğunluğu tarafından 25 Aralık
'ta kutlanır.
Bazı ülkelerde kutlamalar 24 Aralık
'ta Noel arifesiyle başlar ve 25 Aralık
bitimine kadar devam eder.
Ermeni Kilisesi gibi bazı Doğu Ortodoks Kiliseleri, Jülyen takviminde 25 Aralık
'a denk gelen 6 Ocak
'ı Noel olarak kutlarlar.
Hristiyanların çoğunlukta olduğu bazı ülkelerde pratik olarak Noel tatili yılbaşı tatiliyle birleştirilir.
Bazı Ortodoks kiliselerinin Noel'i Jülyen takvimine göre kutlamasının nedeni, miladi (Gregoryen) takvimin Katolik Papa XIII. Gregory'nin tasarlamasından kaynaklanıyor. Bazı Ortodoks kiliseleri ise miladi takvime dönüşüm yaparak 25 Aralık'ta kutlamaya başladı.
Noel nedir? Christmas ne demek?
Noel sözcüğünün kökeni Latince Natalis (doğum) kelimesinden geliyor. Türkçeye Fransızca Noël sözcüğünden geçen kelime yılbaşı anlamında Christmas olarak da kullanılıyor.
Noel kutlamalarında ne yapılır?
Hristiyanlarda Noel hazırlıkları aylar öncesinden başlayarak kutlanır. İsa'nın doğumunu bekledikleri döneme advent dönemi olarak 24 penceresi olan advent takvimleri hazırlanır. Kiliselerde ilahiler söylenerek 25 Aralık öğleden sonrası Noel yemeği hazırlanır. Noel günü Noel ağacı süslenerek hediyeler verilir.
Antalya'nın Demre ilçesinde 4. yüzyılda yaşamış bir Hristiyan azizi olan Piskopos Nikola'ya kadar kökleri ulaşan Noel Baba, efsaneye göre Kuzey Kutbu'nda eşi ile birlikte yaşar. Çocukların yazdığı mektuplarda yer alan hediyeleri Ren geyikleri ile dağıtır.
Yılbaşı ne zaman? 2025 Yılbaşı Tatili kaç gün?
Türkiye'de yeni yıl 1 Ocak 2025 Çarşamba günü kutlanacak. 31 Aralık 2024 1 Ocak 2025 arası yeni yıla girilecek. 2025 yılında çarşamba gününe denk gelen tatil 1 gün olacak.