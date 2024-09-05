https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/venezuella-lideri-maduro-noel-tatilini-ekim-ayina-cekme-karari-aldi-1087660848.html

Venezüella lideri Maduro, Noel tatilini ekim ayına çekme kararı aldı

Venezüella lideri Maduro, Noel tatilini ekim ayına çekme kararı aldı

Sputnik Türkiye

Temmuz ayında düzenlenen başkanlık seçimlerinde zafer elde eden Venezüella Devlet Başkanı Nicolás Maduro ülkesinde Noel tarihini 1 Ekim olarak kutlayacaklarını... 05.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-05T00:47+0300

2024-09-05T00:47+0300

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Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro Noel tatili tarihini ülkesinde 1 Ekim olarak değiştirdi.The Guardian'da yer alan haberde Maduro'nun haftalık televizyon programında yaptığı açıklamada Noel tarihini 1 Ekim olarak öne çektiğini açıkladı. Venezüella lideri Maduro "Henüz Eylül ayındayız ama şimdiden Noel gibi hissediliyor. Bu yüzden, size bir hürmet ve teşekkür ifadesi olarak, bu yıl Noel’i 1 Ekim’e çekmeye karar verdim" ifadesinde bulundu.Noel tatili ne zaman?Noel, her yıl çoğunlukla 25 Aralık tarihinde İsa'nın doğumunun kutlandığı bir Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş, Milat Yortusu olarak da biliniyor. 20. yüzyılın başlarından itibaren Noel; Hristiyan olmayanlar tarafından da kutlanan, dinî motiflerden arınmış, hediye alışverişi etrafında yoğunlaşan bir bayram olarak da kutlanmaya başlandı. Bu Noel versiyonunda mitolojik olan Noel Baba figürü de yer alıyor.Bazı Ortodoks kiliselerinin Noel'i Jülyen takvimine göre kutlamasının nedeni, miladi (Gregoryen) takvimin Katolik Papa XIII. Gregory'nin tasarlamasından kaynaklanıyor. Bazı Ortodoks kiliseleri ise miladi takvime dönüşüm yaparak 25 Aralık'ta kutlamaya başladı.Noel nedir? Christmas ne demek?Noel sözcüğünün kökeni Latince Natalis (doğum) kelimesinden geliyor. Türkçeye Fransızca Noël sözcüğünden geçen kelime yılbaşı anlamında Christmas olarak da kullanılıyor.Noel kutlamalarında ne yapılır?Hristiyanlarda Noel hazırlıkları aylar öncesinden başlayarak kutlanır. İsa'nın doğumunu bekledikleri döneme advent dönemi olarak 24 penceresi olan advent takvimleri hazırlanır. Kiliselerde ilahiler söylenerek 25 Aralık öğleden sonrası Noel yemeği hazırlanır. Noel günü Noel ağacı süslenerek hediyeler verilir. Noel Baba kimdir?Antalya'nın Demre ilçesinde 4. yüzyılda yaşamış bir Hristiyan azizi olan Piskopos Nikola'ya kadar kökleri ulaşan Noel Baba, efsaneye göre Kuzey Kutbu'nda eşi ile birlikte yaşar. Çocukların yazdığı mektuplarda yer alan hediyeleri Ren geyikleri ile dağıtır.Yılbaşı ne zaman? 2025 Yılbaşı Tatili kaç gün?Türkiye'de yeni yıl 1 Ocak 2025 Çarşamba günü kutlanacak. 31 Aralık 2024 1 Ocak 2025 arası yeni yıla girilecek. 2025 yılında çarşamba gününe denk gelen tatil 1 gün olacak.

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