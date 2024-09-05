Venezüella lideri Maduro, Noel tatilini ekim ayına çekme kararı aldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Ölümle tehdit edilen gazeteci Murat Ağırel Radyo Sputnik’e konuştu
06:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Dünyanın en özgür ülkesi Finlandiya, en zayıf ülkesi ise Suriye
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ankara Tabip Odası’ndan okullarda çocuklara ücretsiz yemek çağrısı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
ÖZEL HABER
Çuval eylemi Türkiye’ye neleri hatırlattı?
11:24
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ÖZEL HABER
Motokros heyecanı dorukta: Türkiye’ye daha önce kimler geldi?
11:44
3 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
e-Ticarette tüketici nelere dikkat etmeli?
12:05
83 dk
HABER MASASI
2020 yılından bu yana adı YKS olan üniversite giriş sınavının isimleri geçmişten bugüne kadar nasıl değişti bir bakalım.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye'nin 2023 yılı telekom sektörü gerçekleşmeleri
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:01
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Beyaz yakalıların iş hayatındaki zorluklar
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘AFD ile Hristiyan Demokratların birlikte davranabileceği yeni bir büyük koalisyon pişiriliyor’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esir askerden Kursk itirafı: Nükleer santral patlatılacaktı
18:18
1 dk
SESLİ HABER
Trump açıkladı: Barış için planım var
18:29
1 dk
SESLİ HABER
Hamas’tan ABD arabulucuğu açıklaması: Yeni bir girişime gerek yok
18:41
2 dk
SESLİ HABER
CHP İlçe Başkanı’nın aracı kurşunlandı
18:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Rusya'nın dış ticaretinde Asya'nın payı arttı
19:15
1 dk
SESLİ HABER
SGK’dan vatandaşa uyarı
19:23
1 dk
SESLİ HABER
Van’da daha önce keşfedilmemiş göl bulundu
19:31
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye’den kaçırılıp ABD’de sergilenen 2 bin 500 yıllık altın kolye yuvasına dönüyor
19:48
1 dk
SESLİ HABER
Ocak 2025’te emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
20:06
1 dk
SESLİ HABER
Sınır kapılarında rekor kırıldı
20:17
2 dk
SESLİ HABER
Çin: Daha fazla ortağın BRICS üyeliğini görmek isteriz
20:26
2 dk
SESLİ HABER
ABD askerinin başına çuval geçiren 10 TGB üyesi tutuklandı
20:36
1 dk
SESLİ HABER
Fransa'da Macron'un azledilmesi için imza toplandı
20:44
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin başvurusu doğrulandı: BRICS’in tarihçesi
20:53
3 dk
SESLİ HABER
Deniz bilimciler 3 bin metrelik su altı dağı keşfetti
22:21
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
CANLI YAYIN
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 9. Doğu Ekonomik Forumu'nda konuşacak
08:10
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
ROCK’IN TANRISI
Yapay zeka ile Türkçe şarkı söyletilmişti
16:10
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/venezuella-lideri-maduro-noel-tatilini-ekim-ayina-cekme-karari-aldi-1087660848.html
Venezüella lideri Maduro, Noel tatilini ekim ayına çekme kararı aldı
Venezüella lideri Maduro, Noel tatilini ekim ayına çekme kararı aldı
Sputnik Türkiye
Temmuz ayında düzenlenen başkanlık seçimlerinde zafer elde eden Venezüella Devlet Başkanı Nicolás Maduro ülkesinde Noel tarihini 1 Ekim olarak kutlayacaklarını... 05.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-05T00:47+0300
2024-09-05T00:47+0300
dünya
nicolas maduro
venezüella devlet başkanı nicolas maduro
nicolas maduro guerra
venezuela
venezüella
noel
noel bayramı
noel ayini
tatil
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/1e/1080180501_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_d49cc86c6193c63a773408cc82ca79d1.jpg
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro Noel tatili tarihini ülkesinde 1 Ekim olarak değiştirdi.The Guardian'da yer alan haberde Maduro'nun haftalık televizyon programında yaptığı açıklamada Noel tarihini 1 Ekim olarak öne çektiğini açıkladı. Venezüella lideri Maduro "Henüz Eylül ayındayız ama şimdiden Noel gibi hissediliyor. Bu yüzden, size bir hürmet ve teşekkür ifadesi olarak, bu yıl Noel’i 1 Ekim’e çekmeye karar verdim" ifadesinde bulundu.Noel tatili ne zaman?Noel, her yıl çoğunlukla 25 Aralık tarihinde İsa'nın doğumunun kutlandığı bir Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş, Milat Yortusu olarak da biliniyor. 20. yüzyılın başlarından itibaren Noel; Hristiyan olmayanlar tarafından da kutlanan, dinî motiflerden arınmış, hediye alışverişi etrafında yoğunlaşan bir bayram olarak da kutlanmaya başlandı. Bu Noel versiyonunda mitolojik olan Noel Baba figürü de yer alıyor.Bazı Ortodoks kiliselerinin Noel'i Jülyen takvimine göre kutlamasının nedeni, miladi (Gregoryen) takvimin Katolik Papa XIII. Gregory'nin tasarlamasından kaynaklanıyor. Bazı Ortodoks kiliseleri ise miladi takvime dönüşüm yaparak 25 Aralık'ta kutlamaya başladı.Noel nedir? Christmas ne demek?Noel sözcüğünün kökeni Latince Natalis (doğum) kelimesinden geliyor. Türkçeye Fransızca Noël sözcüğünden geçen kelime yılbaşı anlamında Christmas olarak da kullanılıyor.Noel kutlamalarında ne yapılır?Hristiyanlarda Noel hazırlıkları aylar öncesinden başlayarak kutlanır. İsa'nın doğumunu bekledikleri döneme advent dönemi olarak 24 penceresi olan advent takvimleri hazırlanır. Kiliselerde ilahiler söylenerek 25 Aralık öğleden sonrası Noel yemeği hazırlanır. Noel günü Noel ağacı süslenerek hediyeler verilir. Noel Baba kimdir?Antalya'nın Demre ilçesinde 4. yüzyılda yaşamış bir Hristiyan azizi olan Piskopos Nikola'ya kadar kökleri ulaşan Noel Baba, efsaneye göre Kuzey Kutbu'nda eşi ile birlikte yaşar. Çocukların yazdığı mektuplarda yer alan hediyeleri Ren geyikleri ile dağıtır.Yılbaşı ne zaman? 2025 Yılbaşı Tatili kaç gün?Türkiye'de yeni yıl 1 Ocak 2025 Çarşamba günü kutlanacak. 31 Aralık 2024 1 Ocak 2025 arası yeni yıla girilecek. 2025 yılında çarşamba gününe denk gelen tatil 1 gün olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/galatasarayin-yildizi-osimhenden-taraftara-mesaj-kendimi-size-adayacagim-1087657303.html
venezuela
venezüella
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/1e/1080180501_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_1c93425c5430e483a80263ad7f93ef9e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
maduro noel tatili, yılbaşı tatili kaç gün, yeni yıl ne zaman, noel tatili ne zaman, noel resmi tatil mi
maduro noel tatili, yılbaşı tatili kaç gün, yeni yıl ne zaman, noel tatili ne zaman, noel resmi tatil mi

Venezüella lideri Maduro, Noel tatilini ekim ayına çekme kararı aldı

00:47 05.09.2024
© Sputnik / РЎС‚СЂРёРЅРіРµСЂVenezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2024
© Sputnik / РЎС‚СЂРёРЅРіРµСЂ
Abone ol
Temmuz ayında düzenlenen başkanlık seçimlerinde zafer elde eden Venezüella Devlet Başkanı Nicolás Maduro ülkesinde Noel tarihini 1 Ekim olarak kutlayacaklarını televizyon kanalında duyurdu. 2020 yılında Noel kutlamalarını 15 Ekim'e, 2021 yılındaki kutlamaları da 5 Ekim'e çekmişti.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro Noel tatili tarihini ülkesinde 1 Ekim olarak değiştirdi.
The Guardian'da yer alan haberde Maduro'nun haftalık televizyon programında yaptığı açıklamada Noel tarihini 1 Ekim olarak öne çektiğini açıkladı. Venezüella lideri Maduro "Henüz Eylül ayındayız ama şimdiden Noel gibi hissediliyor. Bu yüzden, size bir hürmet ve teşekkür ifadesi olarak, bu yıl Noel’i 1 Ekim’e çekmeye karar verdim" ifadesinde bulundu.

Noel tatili ne zaman?

Noel, her yıl çoğunlukla 25 Aralık tarihinde İsa'nın doğumunun kutlandığı bir Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş, Milat Yortusu olarak da biliniyor. 20. yüzyılın başlarından itibaren Noel; Hristiyan olmayanlar tarafından da kutlanan, dinî motiflerden arınmış, hediye alışverişi etrafında yoğunlaşan bir bayram olarak da kutlanmaya başlandı. Bu Noel versiyonunda mitolojik olan Noel Baba figürü de yer alıyor.
Noel, her yıl dünyadaki Hristiyanların çoğunluğu tarafından 25 Aralık'ta kutlanır.
Bazı ülkelerde kutlamalar 24 Aralık'ta Noel arifesiyle başlar ve 25 Aralık bitimine kadar devam eder.
Ermeni Kilisesi gibi bazı Doğu Ortodoks Kiliseleri, Jülyen takviminde 25 Aralık'a denk gelen 6 Ocak'ı Noel olarak kutlarlar.
Hristiyanların çoğunlukta olduğu bazı ülkelerde pratik olarak Noel tatili yılbaşı tatiliyle birleştirilir.
Bazı Ortodoks kiliselerinin Noel'i Jülyen takvimine göre kutlamasının nedeni, miladi (Gregoryen) takvimin Katolik Papa XIII. Gregory'nin tasarlamasından kaynaklanıyor. Bazı Ortodoks kiliseleri ise miladi takvime dönüşüm yaparak 25 Aralık'ta kutlamaya başladı.

Noel nedir? Christmas ne demek?

Noel sözcüğünün kökeni Latince Natalis (doğum) kelimesinden geliyor. Türkçeye Fransızca Noël sözcüğünden geçen kelime yılbaşı anlamında Christmas olarak da kullanılıyor.

Noel kutlamalarında ne yapılır?

Hristiyanlarda Noel hazırlıkları aylar öncesinden başlayarak kutlanır. İsa'nın doğumunu bekledikleri döneme advent dönemi olarak 24 penceresi olan advent takvimleri hazırlanır. Kiliselerde ilahiler söylenerek 25 Aralık öğleden sonrası Noel yemeği hazırlanır. Noel günü Noel ağacı süslenerek hediyeler verilir.

Noel Baba kimdir?

Antalya'nın Demre ilçesinde 4. yüzyılda yaşamış bir Hristiyan azizi olan Piskopos Nikola'ya kadar kökleri ulaşan Noel Baba, efsaneye göre Kuzey Kutbu'nda eşi ile birlikte yaşar. Çocukların yazdığı mektuplarda yer alan hediyeleri Ren geyikleri ile dağıtır.

Yılbaşı ne zaman? 2025 Yılbaşı Tatili kaç gün?

Türkiye'de yeni yıl 1 Ocak 2025 Çarşamba günü kutlanacak. 31 Aralık 2024 1 Ocak 2025 arası yeni yıla girilecek. 2025 yılında çarşamba gününe denk gelen tatil 1 gün olacak.
Victor Osimhen - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2024
SPOR
Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'den taraftara mesaj: 'Kendimi size adayacağım'
Dün, 22:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала