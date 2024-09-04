https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/galatasarayin-yildizi-osimhenden-taraftara-mesaj-kendimi-size-adayacagim-1087657303.html
Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'den taraftara mesaj: 'Kendimi size adayacağım'
Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'den taraftara mesaj: 'Kendimi size adayacağım'
Sputnik Türkiye
Süper Lig transfer sezonunun kapanmasına sayılı günler kala İtalya ekibi Napoli'den Galatasaray'a yıllık 6 milyon euro bedelle kiralanan Victor Osimhen kulüp... 04.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-04T22:06+0300
2024-09-04T22:06+0300
2024-09-04T22:06+0300
spor
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galatasaray spor kulübü
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Victor Osimhen Galatasaray ile resmi olarak anlaştı. Ünlü forvet İmza töreni sonrası sarı kırmızılı takımın televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.Galatasaray'a Napoli'den 1 yıllığına kiralanan dünyanın en pahalı 4.forveti Osimhen resmi imza töreni sonrası açıklamalarda bulundu. Havalimanında taraftarın karşılamasına teşekkür eden Osimhen mutluluk duyduğunu belirtti. Taraftar hakkında konuşan Osimhen şunları söyledi:Mertens yardımcı olduEski takım arkadaşı Mertens ile olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Osimhen İtalya'ya transfer olduğu dönemde Merten'in kendisine çok yardımcı olduğunu açıkladı.'Galatasaray maçlarını zaten izliyordum'Galatasaray maçlarını eskiden beri takip ettiğine değinen genç forvet Osimhen ''Galatasaray maçlarını zaten izliyordum. Mertens buraya geldiğinden beri nasıl oynuyor, insan olarak nasıl gelişiyor, oyuncu olarak nasıl gelişiyor bunu takip etmek istiyordum. Gol attıkları zaman, kazandıkları zaman taraftarlarla etkileşimleri çok heyecan vericiydi. Şimdi de taraftarlarımızın beni de aynı şekilde destekleyeceklerini ümit ediyorum'' dedi.Galatasaray taraftarına mesaj gönderdiGalatasaray taraftarına mesaj gönderen Osimhen "Galatasaray taraftarı, Osimhen burada. Havalimanında harika bir karşılama yaptınız. Elimden geleni yapacağım ve tamamiyle kendimi size adayacağım" ifadesinde bulundu.
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galatasaray, galatasaray sk, galatasaray spor kulübü, galatasaray sportif aş, transfer, taraftar, röportaj
galatasaray, galatasaray sk, galatasaray spor kulübü, galatasaray sportif aş, transfer, taraftar, röportaj
Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'den taraftara mesaj: 'Kendimi size adayacağım'
Süper Lig transfer sezonunun kapanmasına sayılı günler kala İtalya ekibi Napoli'den Galatasaray'a yıllık 6 milyon euro bedelle kiralanan Victor Osimhen kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Havalimanında yapılan karşılama töreni için taraftara teşekkür eden yıldız isim kendisini kulübe adayacağını açıkladı.
Victor Osimhen Galatasaray ile resmi olarak anlaştı. Ünlü forvet İmza töreni sonrası sarı kırmızılı takımın televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'a Napoli'den 1 yıllığına kiralanan dünyanın en pahalı 4.forveti Osimhen resmi imza töreni sonrası açıklamalarda bulundu. Havalimanında taraftarın karşılamasına teşekkür eden Osimhen mutluluk duyduğunu belirtti.
Taraftar hakkında konuşan Osimhen şunları söyledi:
Galatasaray'ın ilgisini duyduğumda karar vermek kolay oldu benim için. Galatasaray'ın ne kadar büyük ve aile gibi hissettiren bir kulüp olduğunu biliyordum. İnanılmaz taraftarları var. Galatasaray'da daha önce oynayan Henry Onyekuru zaten benim arkadaşım. Kulübün de taraftarların da ne kadar harika insanlar olduğunu söylemişti. Dolayısıyla kolay bir karar oldu. Havalimanında karşılamaya gelen insanlar oldu. Bir oyuncu için bunlar önemlidir. Beni o kadar heyecanla karşıladılar ki bundan mutluluk duydum. Onlar için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. İlk maçımı heyecanla bekliyorum. Bu proje için de çok heyecanlıyım
Eski takım arkadaşı Mertens ile olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Osimhen İtalya'ya transfer olduğu dönemde Merten'in kendisine çok yardımcı olduğunu açıkladı.
'Galatasaray maçlarını zaten izliyordum'
Galatasaray maçlarını eskiden beri takip ettiğine değinen genç forvet Osimhen ''Galatasaray maçlarını zaten izliyordum. Mertens buraya geldiğinden beri nasıl oynuyor, insan olarak nasıl gelişiyor, oyuncu olarak nasıl gelişiyor bunu takip etmek istiyordum. Gol attıkları zaman, kazandıkları zaman taraftarlarla etkileşimleri çok heyecan vericiydi. Şimdi de taraftarlarımızın beni de aynı şekilde destekleyeceklerini ümit ediyorum'' dedi.
Galatasaray taraftarına mesaj gönderdi
Galatasaray taraftarına mesaj gönderen Osimhen "Galatasaray taraftarı, Osimhen burada. Havalimanında harika bir karşılama yaptınız. Elimden geleni yapacağım ve tamamiyle kendimi size adayacağım" ifadesinde bulundu.