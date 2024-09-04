Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'den taraftara mesaj: 'Kendimi size adayacağım'

Galatasaray'ın ilgisini duyduğumda karar vermek kolay oldu benim için. Galatasaray'ın ne kadar büyük ve aile gibi hissettiren bir kulüp olduğunu biliyordum. İnanılmaz taraftarları var. Galatasaray'da daha önce oynayan Henry Onyekuru zaten benim arkadaşım. Kulübün de taraftarların da ne kadar harika insanlar olduğunu söylemişti. Dolayısıyla kolay bir karar oldu. Havalimanında karşılamaya gelen insanlar oldu. Bir oyuncu için bunlar önemlidir. Beni o kadar heyecanla karşıladılar ki bundan mutluluk duydum. Onlar için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. İlk maçımı heyecanla bekliyorum. Bu proje için de çok heyecanlıyım