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Uzmanından araç sahiplerine tarihli uyarı: 'Kasko ve trafik sigortası yaptırmanın tam zamanı'
Uzmanından araç sahiplerine tarihli uyarı: 'Kasko ve trafik sigortası yaptırmanın tam zamanı'
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Araç sahiplerinin merakla takip ettiği kasko ve trafik sigortası fiyatlarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Geçen yıl hızla artan kasko fiyatları, bu yıl stabil... 05.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-05T08:53+0300
2024-09-05T08:59+0300
ekonomi
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sigorta
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2023 yılında kasko fiyatlarında görülen hızlı artışlar, yaz aylarında yerini kampanyalı fiyatlara bırakmıştı. Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, kasko fiyatlarında Eylül ayında da rekabetçi kampanyaların sürdüğünü belirterek, "Eylül sonrası kasko fiyatlarında artış bekleniyor. Şirketine göre geçen yıla oranla yüzde 15-25 aralığında değişen indirimler mevcut" dedi.Geçen yıl fiyatlar neden arttı?Milliyet'te yer alan habere göre geçen yıl araç fiyatları, enflasyon, döviz ve yedek parça maliyetlerindeki artış beklentisi nedeniyle sigorta şirketleri, kasko fiyatlarını normalin üzerinde yükseltmişti. Ancak bu yıl, piyasadan çekilen bazı sigorta şirketleri geri dönerek fiyatların düşmesine katkı sağladı.Eylül sonrası fiyat artışı bekleniyorEnflasyon, parça fiyatları ve dövizdeki olası artış beklentileri nedeniyle kasko fiyatlarının Eylül ayından sonra yeniden yükselmesi öngörülüyor. Bu nedenle, araç sahiplerine mevcut dönemde kasko sigortalarını yaptırmaları öneriliyor.Kasko ve trafik sigortası bedelleri ne kadar?İstanbul'da ortalama bir hususi otomobil için kasko fiyatları 10-12 bin TL arasında değişiyor. Hasarsızlık indirimi ve sürüş primi gibi faktörlere göre bu rakamlar farklılık gösterebilir. Trafik sigortası bedelleri ise 13-14 bin TL civarında seyrediyor. İyi bir sürücüyseniz, yüzde 50'ye varan indirimler alabilirken, kötü sürücüler için bu oran yüzde 200’e kadar çıkabiliyor.Hasarsızlık i̇ndirimi ve sigorta fiyatlarıKaskoda hasarsızlık indirimi ilk yıl yüzde 30’dan başlayıp dördüncü yılda yüzde 60’a, bazı şirketlerde ise yüzde 65’e kadar çıkabiliyor. Trafik sigortasında ise hasar teminatı araç başına 200 bin TL olarak belirlenmiş durumda. Uzmanlar, bu limitin yeterli olmadığını belirterek ek ihtiyari mali mesuliyet (İMMM) poliçesi yaptırılmasını tavsiye ediyor.Sigorta i̇ndirimleri i̇çin ne yapılmalı?Sigorta maliyetlerini düşürmenin en etkili yolu, aracı hasarsız kullanmak. Ufak tefek hasarlar genellikle cebinden karşılanarak sigorta bozulmuyor ve hasarsızlık indirimi korunuyor.
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trafik sigortası, trafik sigortası teklif, trafik sigortası sorgulama, trafik sigortası hesaplama, trafik sigortası genel şartları, trafik sigortası son tarih, trafik sigortası zam, trafik sigortası fiyatları, trafik sigortası teklif al, trafik sigortası hesaplama, trafik sigortası nedir, trafik sigortası ne işe yarar, trafik sigortası neleri kapsar, uzman yorumu

Uzmanından araç sahiplerine tarihli uyarı: 'Kasko ve trafik sigortası yaptırmanın tam zamanı'

08:53 05.09.2024 (güncellendi: 08:59 05.09.2024)
© AA / Cemal Yurttaşİstanbul trafik
İstanbul trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2024
© AA / Cemal Yurttaş
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Araç sahiplerinin merakla takip ettiği kasko ve trafik sigortası fiyatlarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Geçen yıl hızla artan kasko fiyatları, bu yıl stabil döviz kuru ve sabit araç fiyatlarının etkisiyle düşüşe geçti. Peki, şu anda kasko fiyatlarında cazip fırsatlar devam ediyor mu? Ortalama bir araç için trafik sigortası bedeli ne kadar?
2023 yılında kasko fiyatlarında görülen hızlı artışlar, yaz aylarında yerini kampanyalı fiyatlara bırakmıştı. Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, kasko fiyatlarında Eylül ayında da rekabetçi kampanyaların sürdüğünü belirterek, "Eylül sonrası kasko fiyatlarında artış bekleniyor. Şirketine göre geçen yıla oranla yüzde 15-25 aralığında değişen indirimler mevcut" dedi.

Geçen yıl fiyatlar neden arttı?

Milliyet'te yer alan habere göre geçen yıl araç fiyatları, enflasyon, döviz ve yedek parça maliyetlerindeki artış beklentisi nedeniyle sigorta şirketleri, kasko fiyatlarını normalin üzerinde yükseltmişti. Ancak bu yıl, piyasadan çekilen bazı sigorta şirketleri geri dönerek fiyatların düşmesine katkı sağladı.

Eylül sonrası fiyat artışı bekleniyor

Enflasyon, parça fiyatları ve dövizdeki olası artış beklentileri nedeniyle kasko fiyatlarının Eylül ayından sonra yeniden yükselmesi öngörülüyor. Bu nedenle, araç sahiplerine mevcut dönemde kasko sigortalarını yaptırmaları öneriliyor.

Kasko ve trafik sigortası bedelleri ne kadar?

İstanbul'da ortalama bir hususi otomobil için kasko fiyatları 10-12 bin TL arasında değişiyor. Hasarsızlık indirimi ve sürüş primi gibi faktörlere göre bu rakamlar farklılık gösterebilir. Trafik sigortası bedelleri ise 13-14 bin TL civarında seyrediyor. İyi bir sürücüyseniz, yüzde 50'ye varan indirimler alabilirken, kötü sürücüler için bu oran yüzde 200’e kadar çıkabiliyor.

Hasarsızlık i̇ndirimi ve sigorta fiyatları

Kaskoda hasarsızlık indirimi ilk yıl yüzde 30’dan başlayıp dördüncü yılda yüzde 60’a, bazı şirketlerde ise yüzde 65’e kadar çıkabiliyor. Trafik sigortasında ise hasar teminatı araç başına 200 bin TL olarak belirlenmiş durumda. Uzmanlar, bu limitin yeterli olmadığını belirterek ek ihtiyari mali mesuliyet (İMMM) poliçesi yaptırılmasını tavsiye ediyor.

Sigorta i̇ndirimleri i̇çin ne yapılmalı?

Sigorta maliyetlerini düşürmenin en etkili yolu, aracı hasarsız kullanmak. Ufak tefek hasarlar genellikle cebinden karşılanarak sigorta bozulmuyor ve hasarsızlık indirimi korunuyor.
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