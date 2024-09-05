https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/bir-zam-daha-geldi-yeni-sigara-fiyatlari-belli-oldu-1087667237.html

Bir zam daha geldi: Yeni sigara fiyatları belli oldu

Bir zam daha geldi: Yeni sigara fiyatları belli oldu

Sputnik Türkiye

Sigara fiyatlarına peş peşe gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Philip Morris (PM) sigara... 05.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-05T08:22+0300

2024-09-05T08:22+0300

2024-09-05T08:22+0300

ekonomi

sigara

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sigara yasağı

sigara içmek

elektronik sigara

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sigara kağıdı

e-sigara

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Eylül ayında sigara fiyatlarına yapılan zamlarla birlikte, artan ÖTV oranlarının da etkisiyle fiyatlar yeniden yükseldi. Ağustos ayında da zam yapılan sigara fiyatları, yeni zam haberleriyle bir kez daha değişti. Sosyal medya platformu X’te paylaşılan zamlı sigara fiyatları listesi, vatandaşların dikkatini çekti.PM sigara grubuna 3-4 TL zamTBYD Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Philip Morris (PM) sigara grubuna zam yapıldığını belirtti. "Hayır olsun, sigaraya zam geldi" diyen Dündar, zamlı fiyatların bugünden itibaren geçerli olacağını kaydetti.En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu?Güncellenen fiyat listesine göre, PM sigara grubunun en pahalı sigarası 81 TL'ye, en ucuz sigarası ise 72 TL'ye yükseldi. Yeni zamlar, sigara tüketicileri arasında tartışma konusu olurken, fiyat artışlarının devam edip etmeyeceği merakla bekleniyor.

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