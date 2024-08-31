https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/kislik-konserve-hazirlayanlar-dikkat-olumle-sonuclanabilecek-rahatsizliklara-yol-acabilir-1087490358.html

Kışlık konserve hazırlayanlar dikkat: 'Ölümle sonuçlanabilecek rahatsızlıklara yol açabilir'

Kışlık konserve hazırlayanlar dikkat: 'Ölümle sonuçlanabilecek rahatsızlıklara yol açabilir'

Sputnik Türkiye

Kışlık konserve yiyecekleri hazırlıkları yapanlar için uyarılarda bulunan Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, uygun sürede ve sıcaklıkta... 31.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-31T17:06+0300

2024-08-31T17:06+0300

2024-08-31T17:06+0300

yaşam

konserve

ölüm

hastalık

tehlike

uyarı

cam

kavanoz

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Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, gıdaların, uygun sürede ve sıcaklıkta pişirilmeden konservelenmesinin ölümle sonuçlanabileceğini belirtti. Paslı ya da paslanabilecek malzemelerden yapılmış kapaklarda mikrop üreme özelliğinin yüksek olduğunu kaydeden. Sarıkaya, cam kavanozların 15-20 dakika kaynatılarak sterilize edilmesi gerektiğini ve kapakların her konserve yapımında yenilenmesi gerektiğini söyledi.'Ölümle sonuçlanabilecek rahatsızlıklara yol açabilir'Zehirlenmelerin önlenmesi için yapılması gereken hususlarla ilgili konuşan Dr. Sarıkaya, “Daha çok konserve besinlerle bulaşan ve ‘clostridium botulinum’ adlı bakterinin toksini ile oluşan, şiddetli gıda zehirlenmelerinin genellikle uygun sürede ve sıcaklıkta pişirilmeden kapatılan, evde hazırlanmış konservelerden kaynaklandığı bilinmektedir" dedi.Söz konusu zehirlenmelerin bilinen en güçlü zehirlenmelerden biri olduğunu vurgulayan Sarıkaya şu cümleleri kaydetti:'Cam kavanozlar 15-20 dakika kaynatılarak sterilize edilmelidir'Cam kavanozların sterilize edilerek kullanılması gerektiğini kaydeden Sarıkaya, “Paslı ya da paslanabilecek malzemelerden yapılmış kapaklarda mikrop üreme özelliği yüksektir. Bu nedenle konserve yapımında ısıya dayanıklı cam kaplar ve paslanmaz kapaklar kullanılmalıdır. Kullanılmadan önce mutlaka cam kavanozlar 15-20 dakika kaynatılarak sterilize edilmelidir. Kapaklar her konserve yapımında yenilenmelidir. Konservenin kapağına dikkat edilmesi gerekir. Kabarma, bombeleşme varsa bu clostridium botulinum adlı bakterinin ürediğini gösterir ve asla tüketilmemelidir. Kapak eğer sızdırmışsa, küflenme varsa kesinlikle bu konservenin de tadına bile bakılmamalıdır” cümlelerini kaydetti.'Sağlıklı beslenelim derken sağlığımızdan olmamaya hijyen kurallarına uymaya azami özen gösterelim'Zehirlenme belirtilerinin yaşanması üzerine sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini söyleyen Sarıkaya, “Konserve ürünlerin tüketiminden 12 saat sonra zehirlenme belirtileri görülmeye başlanır. Bulantı, kusma, çift görme, ishal, kabızlık, tansiyon düşüklüğü, vücutta şişme ve solunum problemi gibi belirtiler konserve zehirlenmelerinin başlıca semptomları içinde kendini gösterir. Bu belirtilerin ortaya çıkması sonrasında en yakın sağlık kuruluşuna başvurmamız gerekiyor, bulantı ve kusma nedeni ile vücudun kaybettiği sıvı kaybının yerine konmasına hassasiyet göstermemiz önemli. Sağlıklı beslenelim derken sağlığımızdan olmamaya hijyen kurallarına uymaya azami özen gösterelim. Sağlıklı günler dilerim” şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/prof-dr-naci-gorur-eli-kulaginda-diyerek-uyardi-en-az-74-olabilir-1087489243.html

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