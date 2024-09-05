https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/urdunden-israile-gazze-uyarisi-savas-ilani-kabul-edecegiz-1087704195.html
Ürdün'den İsrail'e Gazze uyarısı: 'Savaş ilanı kabul edeceğiz'
Ürdün'den İsrail'e Gazze uyarısı: 'Savaş ilanı kabul edeceğiz'
Sputnik Türkiye
Ürdün'ün başkenti Amman'da Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile ortak basın toplantısı düzenleyen Safedi, İsrail'in tehcir girişimini 'savaş ilanı' olarak... 05.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-05T23:05+0300
2024-09-05T23:05+0300
2024-09-05T23:17+0300
dünya
ürdün
amman
israil
israil-filistin
israil-filistin sorunu
almanya
dışişleri bakanlığı
almanya dışişleri bakanlığı
ürdün dışişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/0c/1050740975_0:15:2915:1654_1920x0_80_0_0_25b3a3433471c3ae2ee631d912f2308c.jpg
Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlileri Ürdün'e tehcir etmeye yönelik her türlü girişiminin 'savaş ilanı' olarak kabul edileceğini açıkladı.'Savaş ilanı kabul edeceğiz'Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi Amman'da Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile ortak basın toplantısında bir araya geldi. Toplantıda İsrail'in Batı Şeria'daki Filistinlileri Ürdün'e tehcir etmeye yönelik her türlü girişimini 'savaş ilanı' olarak kabul edeceklerini vurguladı.'İsrail müzakereleri sekteye uğrattı'Toplantıda Safedi, Katar'da düzenlenen dolaylı müzakerelere ilişkin, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu suçladı. Müzakerelerde İsrail tarafının tavır değiştirip yeni şartlar ortaya attığını ifade etti.Almanya İsrail'e silah satışını neden durdurmuyor?Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik İsrailli bakanların söylem ve fillilerini kınadı. Almanya'nın İsrail'e yönelik silah satışı sorusuna ise "Silah ihracatına yönelik sıkı bir politika izliyoruz ve bu konuda kararlıyız. İsrail'e ihraç ettiğimiz silahlar savaş silahları değildir" açıklamasında bulundu.İki devletli çözümün hayata geçirilmesini belirten Dışişleri Bakanı Baerbock "Orta ve Yakın Doğu'nun gerçek bir felaketin eşiğinde olduğunu, bu bağlamda bölgede kalıcı barış ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesinin elzem olduğunu" ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/kuresel-gida-krizi-raporu-yayimlandi-raporda-gazze-en-siddetli-gida-krizi-ceken-yer-olarak-1087703807.html
ürdün
amman
israil
almanya
gazze
gazze şeridi
batı şeria
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/0c/1050740975_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_ad0d55648e886f4cfc936048b70740b2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ürdün, amman, israil, israil-filistin, israil-filistin sorunu, almanya, dışişleri bakanlığı, almanya dışişleri bakanlığı, ürdün dışişleri bakanlığı, gazze, gazze şeridi, batı şeria, hamas
ürdün, amman, israil, israil-filistin, israil-filistin sorunu, almanya, dışişleri bakanlığı, almanya dışişleri bakanlığı, ürdün dışişleri bakanlığı, gazze, gazze şeridi, batı şeria, hamas
Ürdün'den İsrail'e Gazze uyarısı: 'Savaş ilanı kabul edeceğiz'
23:05 05.09.2024 (güncellendi: 23:17 05.09.2024)
Ürdün'ün başkenti Amman'da Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile ortak basın toplantısı düzenleyen Safedi, İsrail'in tehcir girişimini 'savaş ilanı' olarak kabul edeceklerini açıkladı. İsrail'in müzakereleri sekteye uğrattığını belirten Dışişleri Bakanı Safedi, Netanyahu'yu suçladı. Baerbock ise bölgede İki devletli çözümün elzem olduğunu belirtti.
Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlileri Ürdün'e tehcir etmeye yönelik her türlü girişiminin 'savaş ilanı' olarak kabul edileceğini açıkladı.
'Savaş ilanı kabul edeceğiz'
Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi Amman'da Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile ortak basın toplantısında bir araya geldi. Toplantıda İsrail'in Batı Şeria'daki Filistinlileri Ürdün'e tehcir etmeye yönelik her türlü girişimini 'savaş ilanı' olarak kabul edeceklerini vurguladı.
'İsrail müzakereleri sekteye uğrattı'
Toplantıda Safedi, Katar'da düzenlenen dolaylı müzakerelere ilişkin, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu suçladı. Müzakerelerde İsrail tarafının tavır değiştirip yeni şartlar ortaya attığını ifade etti.
Almanya İsrail'e silah satışını neden durdurmuyor?
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik İsrailli bakanların söylem ve fillilerini kınadı. Almanya'nın İsrail'e yönelik silah satışı sorusuna ise "Silah ihracatına yönelik sıkı bir politika izliyoruz ve bu konuda kararlıyız. İsrail'e ihraç ettiğimiz silahlar savaş silahları değildir" açıklamasında bulundu.
İki devletli çözümün hayata geçirilmesini belirten Dışişleri Bakanı Baerbock "Orta ve Yakın Doğu'nun gerçek bir felaketin eşiğinde olduğunu, bu bağlamda bölgede kalıcı barış ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesinin elzem olduğunu" ifade etti.