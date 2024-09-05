https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/umit-ozdagdan-meral-aksenere-mesaj-yollayin-ibani-da-50-bin-tl-yollayayim-1087703334.html

Ümit Özdağ'dan Meral Akşener'e mesaj: 'Yollayın IBAN’ı da 50 bin TL yollayayım'

Ümit Özdağ'dan Meral Akşener'e mesaj: 'Yollayın IBAN’ı da 50 bin TL yollayayım'

Sputnik Türkiye

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ kendisine tazminat davası açan eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sosyal medya hesabından tepki gösterdi. 50... 05.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-05T21:56+0300

2024-09-05T21:56+0300

2024-09-05T22:11+0300

politika

meral akşener

iyi parti

zafer partisi

ümit özdağ

tartışma

politika

siyaset

iban

dava

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104056/93/1040569360_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_05537637792535931de1b55005a5b548.jpg

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kendisine dava açan eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.'Siz bana IBAN numaranızı yollayın'Ümit Özdağ, kendisine 50 bin liralık dava açan Meral Akşener'i X hesabı üzerinden ihanetle suçlayarak "Siz bana IBAN numaranızı yollayın. Ben bir yerden bulur hemen hesabınıza yatırırım" dedi.AK Partili isimleri İYİ Parti'de milletvekili yapmakla suçlayan Zafer Partisi lideri Özdağ ''İYİ Parti için yıllarca emek sarfetmiş insanları harcayarak yılların AKP’lilerini milletvekili yaptınız. AKP’ye geçen Seyithan Iğsız ne karşılığı milletvekili oldu? Seçimden 1 ay önce İYİ Parti Gaziantep il binasına geldiği zaman AKP üyesi olan borsacı Mehmet Mustafa Gürban ne karşılığı milletvekili oldu? Seçimden 1 sene önce fabrikasında Erdoğan posteri asılı olan İdris Nebi Hatipoğlu Eskişehir milletvekili olmak için ne yaptı? Ve İYİ Parti’nin kuruluşu esnasında partinin finans işlerine bakan, en yakınınız, İzmir Büyükşehir belediyesinde görev verdirdiğiniz, CHP’den milletvekili seçtirdiğiniz ve şimdi AKP’ye geçen Ahmet Ersagun Yücel neden milletvekili oldu?'' ifadesinde bulundu.'Yollayın IBAN'ı 50 bin TL yollayayım'Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in abisi Nihat Gürer'i belirterek ''Nihat ağabey iyi ki bunları görmeden Vefaat etmiş. Yoksa adam kahrından ölürdü. Neyse, yollayın İBAN’ı da 50 bin TL yollayayım. Demek ki, yetmedi…ancak ne kadar para toplarsanız toplayın borçlu olduğunuz kul hakkını ödeyemeyeceksiniz'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/duzcede-35-buyuklugunde-deprem-1087702520.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meral akşener, iyi parti, zafer partisi, ümit özdağ, tartışma, politika, siyaset, iban, dava, tazminat davası, ak parti