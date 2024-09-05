https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/duzcede-35-buyuklugunde-deprem-1087702520.html

Düzce'de 3.5 büyüklüğünde deprem

Düzce'de 3.5 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde saat 19.47'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 5.5 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı Bolu, Düzce ve çevre illerde de... 05.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-05T20:55+0300

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türkiye

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

kandilli

kandilli rasathanesi

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi

sarsıntı

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Bolu, Düzce ve çevre illerde hissedilen 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.Düzce Kaynaşlı ilçesinde meydana gelen depremin 3.5 büyüklüğünde olduğu açıklandı. Sarsıntının yerin 5.5 km derinliğinde meydana geldiği belirtildi.Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/izmir-karabaglarda-yangin-cikti-ekipler-mudahale-ediyor--1087699733.html

türkiye

kandilli

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Sputnik Türkiye

deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kandilli, kandilli rasathanesi, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi, sarsıntı