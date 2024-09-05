https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/duzcede-35-buyuklugunde-deprem-1087702520.html
Düzce'de 3.5 büyüklüğünde deprem
Düzce'de 3.5 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde saat 19.47'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 5.5 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı Bolu, Düzce ve çevre illerde de... 05.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-05T20:55+0300
2024-09-05T20:55+0300
2024-09-05T21:13+0300
türkiye
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
kandilli
kandilli rasathanesi
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi
sarsıntı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/03/1074317307_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_03bb4ca0b8581713ad11f7f10836bfaf.jpg
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Bolu, Düzce ve çevre illerde hissedilen 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.Düzce Kaynaşlı ilçesinde meydana gelen depremin 3.5 büyüklüğünde olduğu açıklandı. Sarsıntının yerin 5.5 km derinliğinde meydana geldiği belirtildi.Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/izmir-karabaglarda-yangin-cikti-ekipler-mudahale-ediyor--1087699733.html
türkiye
kandilli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/03/1074317307_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_43b632effbf502fdb308a7435152d93a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kandilli, kandilli rasathanesi, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi, sarsıntı
deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kandilli, kandilli rasathanesi, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi, sarsıntı
Düzce'de 3.5 büyüklüğünde deprem
20:55 05.09.2024 (güncellendi: 21:13 05.09.2024)
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde saat 19.47'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 5.5 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı Bolu, Düzce ve çevre illerde de hissedildi. Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Bolu, Düzce ve çevre illerde hissedilen 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.
Düzce Kaynaşlı ilçesinde meydana gelen depremin 3.5 büyüklüğünde olduğu açıklandı. Sarsıntının yerin 5.5 km derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.