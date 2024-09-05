https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/ukrayna-ordusu-tahliye-edilenlerin-evlerini-yagmaliyor-1087666785.html

Ukrayna ordusu, tahliye edilenlerin evlerini yağmalıyor

Ukrayna ordusu, tahliye edilenlerin evlerini yağmalıyor

Sputnik Türkiye

Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Ukrayna ordusunun Donetsk’e bağlı Krasnoarmeysk'ten tahliye edilen... 05.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-05T07:59+0300

2024-09-05T07:59+0300

2024-09-05T07:59+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

yağma

rus ordusu

askeri operasyon

donetsk

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Sputnik’e konuşan Lebedev, Rus ordusunun başarılı ilerleyişi karşısında geri çekilen Ukraynalı birliklerin evleri yağmaladığına vurgu yaparak, “Daha önce olduğu gibi yağma ve talanlarına tanıklık edenlerden de kurtulmaya çalışıyorlar. Terk eden sakinlerin evleri ve daireleri önce soyuluyor, sonra ateş noktasına dönüştürülüyor ve konutların yıkımından Rusya sorumlu tutuluyor” dedi.Donetsk’in kuzeybatısında yer alan bir ilçe olan Krasnoarmeysk’in, 2022 yılı itibariyle 61 binden fazla nüfusa sahip olduğu bilinirken, yerleşim yeri, önemli bir demiryolu kavşağına ev sahipliği yapıyor.Donetsk'i Ukrayna'nın Dnepropetrovsk bölgesine bağlayan demiryolu ve karayolu güzergahları bu ilçeden geçerken, Donetsk’in kuzeyinde Kiev kontrolündeki Kramatorsk ve Slavyansk kasabalarına demiryolu ile bağlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/ukrayna-ordusunun-kursk-nukleer-santralini-havaya-ucurmak-istedigi-ortaya-cikti-1087613257.html

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ukrayna, ukrayna ordusu, yağma, rus ordusu, askeri operasyon, donetsk