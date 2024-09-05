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Tüzük kurultayı öncesinde CHP'de delege tartışması
Tüzük kurultayı öncesinde CHP'de delege tartışması
Sputnik Türkiye
Tüzük Kurultayı öncesinde CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı olarak yapılan Meclis Grubu toplantısında, 'ihraç edilen delege' tartışması yaşandı. Kendisini... 05.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-05T10:58+0300
2024-09-05T11:14+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp pm
chp genel merkezi
chp kurultayı
oğuz kaan salıcı
özgür özel
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CHP’de hafta sonu tüzük kurultayı gerçekleştirilecek. Basına kapalı olarak gerçekleşen tüzük kurultayında delegeler parti yönetimine yönelik eleştirilerini gündeme getirecekler. Tüzük maddelerindeki değişiklik önerilerine ilişkin delegelerin görüşlerini de yine bu kongrede açıklamaları da planlanıyor. Tüzük kurultayının bu kapsamda sert tartışmalara sahne olacağı belirtiliyor.Kurultay öncesinde CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı olarak yapılan Meclis Grubu toplantısında, 'ihraç edilen delege' tartışması yaşandı. CHP Genle Başkanı Özgür Özel ile İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, 'ihraç edilen delegeler' konusunda konuştu. CHP'nin kapalı Meclis Grup toplantısında, Özel'den sonra milletvekilleri de söz aldı. Pazartesi günü yapılan toplantı 6 saat sürdü.‘Bu ihraç usulsüz’Parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre; Salıcı, kendisini destekleyen delegelerin ihraç edilmesine 'hukuksuzluk' gerekçesiyle itiraz etti. Salıcı, eski Hakkâri İl Başkanı Nazım Demir, eski Kars İl Başkanı Taner Toraman, eski Nallıhan İlçe Başkanı Ali Ekber Aytaç ve eski Hakkari Şemdinli İlçe Başkanı Ethem Karakoç hakkında verilen ihraç kararlarının hukuksuz olduğunu söyledi. Özel ise Nazım Demir tarafından kendisine hakaret edildiğini ifade etti. Salıcı Özel'e "Söz konusu videoyu izlediniz mi?" diye sorunca Özel videoyu izlemediğini belirtti. Bunun üzerine Salıcı, "Velev ki hakaret etti. Bu şekilde değil, hukuka uygun olarak ihraç edilmesi gerekmez miydi? Parti içi disiplin süreci neden işletilmedi" diyerek, Özel'e tepki gösterdi.İkili arasında tüzük tartışmasıÖzel ve Salcı arasında, yeni tüzük tartışması da yaşandı. Salıcı, yeni tüzük için hazırlanan taslaktaki, 'güvenoyu' ifadesine dikkat çekti. Genel başkan yardımcıları genel sekreter ve MYK üyeleri için Parti Meclisi'nden güvenoyu istenmesi doğru olamayacağını söyledi. Bu ifadenin onanma şeklinde değiştirilmesini önerdi. Özel ise tüzük üzerinde düzeltme olacağını ve son şeklinin verilmediğini ifade ederek, Salcı'nın eleştirilerini not etti.'Güçlü genel sekreter' modeline tepkiÖzgür Özel başkanlığında CHP Genel Merkezi'nde ilk kez toplanan TBMM Grubunda, muhalif vekiller yeni tüzük taslağındaki 'genel sekreterlik' modelini de eleştirdi. Muhalifler, güvenoyu ifadesinin değiştirilmesini de istedi. Kaynaklar, "Genel Sekreteri güvenoyu ile göreve başlatılması yanlış. Çünkü, liderin genel sekreter adayı güvenoyu alamazsa, liderin desteklemediği ya da uzlaşma sonuncunda belirlenecek aday, genel sekreter seçilecek demektir. Bu genel merkez yönetiminin meşruluğunun ortadan kalkacağı anlamına gelir" yorumunun yapıldığını belirtti.
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chp tüzük kurultayı ne zaman, chp tüzük kurultayı nedir, chp kurultay programı, oğuz kaan salıcı kimdir
chp tüzük kurultayı ne zaman, chp tüzük kurultayı nedir, chp kurultay programı, oğuz kaan salıcı kimdir

Tüzük kurultayı öncesinde CHP'de delege tartışması

10:58 05.09.2024 (güncellendi: 11:14 05.09.2024)
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CHP Genel Merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2024
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Özel
Tüzük Kurultayı öncesinde CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı olarak yapılan Meclis Grubu toplantısında, 'ihraç edilen delege' tartışması yaşandı. Kendisini destekleyen delegeleri hukuksuz biçimde ihraç edildiğini savunan Oğuz Kaan Salıcı ile Genel Başkan Özgür Özel arasında söz düellosu yaşandığı öğrenildi.
CHP’de hafta sonu tüzük kurultayı gerçekleştirilecek. Basına kapalı olarak gerçekleşen tüzük kurultayında delegeler parti yönetimine yönelik eleştirilerini gündeme getirecekler. Tüzük maddelerindeki değişiklik önerilerine ilişkin delegelerin görüşlerini de yine bu kongrede açıklamaları da planlanıyor. Tüzük kurultayının bu kapsamda sert tartışmalara sahne olacağı belirtiliyor.
Kurultay öncesinde CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı olarak yapılan Meclis Grubu toplantısında, 'ihraç edilen delege' tartışması yaşandı. CHP Genle Başkanı Özgür Özel ile İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, 'ihraç edilen delegeler' konusunda konuştu. CHP'nin kapalı Meclis Grup toplantısında, Özel'den sonra milletvekilleri de söz aldı. Pazartesi günü yapılan toplantı 6 saat sürdü.

‘Bu ihraç usulsüz’

Parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre; Salıcı, kendisini destekleyen delegelerin ihraç edilmesine 'hukuksuzluk' gerekçesiyle itiraz etti. Salıcı, eski Hakkâri İl Başkanı Nazım Demir, eski Kars İl Başkanı Taner Toraman, eski Nallıhan İlçe Başkanı Ali Ekber Aytaç ve eski Hakkari Şemdinli İlçe Başkanı Ethem Karakoç hakkında verilen ihraç kararlarının hukuksuz olduğunu söyledi. Özel ise Nazım Demir tarafından kendisine hakaret edildiğini ifade etti. Salıcı Özel'e "Söz konusu videoyu izlediniz mi?" diye sorunca Özel videoyu izlemediğini belirtti. Bunun üzerine Salıcı, "Velev ki hakaret etti. Bu şekilde değil, hukuka uygun olarak ihraç edilmesi gerekmez miydi? Parti içi disiplin süreci neden işletilmedi" diyerek, Özel'e tepki gösterdi.

İkili arasında tüzük tartışması

Özel ve Salcı arasında, yeni tüzük tartışması da yaşandı. Salıcı, yeni tüzük için hazırlanan taslaktaki, 'güvenoyu' ifadesine dikkat çekti. Genel başkan yardımcıları genel sekreter ve MYK üyeleri için Parti Meclisi'nden güvenoyu istenmesi doğru olamayacağını söyledi. Bu ifadenin onanma şeklinde değiştirilmesini önerdi. Özel ise tüzük üzerinde düzeltme olacağını ve son şeklinin verilmediğini ifade ederek, Salcı'nın eleştirilerini not etti.

'Güçlü genel sekreter' modeline tepki

Özgür Özel başkanlığında CHP Genel Merkezi'nde ilk kez toplanan TBMM Grubunda, muhalif vekiller yeni tüzük taslağındaki 'genel sekreterlik' modelini de eleştirdi. Muhalifler, güvenoyu ifadesinin değiştirilmesini de istedi. Kaynaklar, "Genel Sekreteri güvenoyu ile göreve başlatılması yanlış. Çünkü, liderin genel sekreter adayı güvenoyu alamazsa, liderin desteklemediği ya da uzlaşma sonuncunda belirlenecek aday, genel sekreter seçilecek demektir. Bu genel merkez yönetiminin meşruluğunun ortadan kalkacağı anlamına gelir" yorumunun yapıldığını belirtti.
Özgür özel - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2024
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Ata'mızın partisini iktidar yapacağız
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