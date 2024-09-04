https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/chp-genel-baskani-ozgur-ozel-ikinci-yuzyil-degisim-kurultayinda-konustu-atamizin-partisini-iktidar-1087651608.html
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Ata'mızın partisini iktidar yapacağız
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Ata'mızın partisini iktidar yapacağız
Sputnik Türkiye
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel 'İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı' töreninde CHP tüzük kurultayını başlattı. Sivas Kongresi'nin 105'inci yıl... 04.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-04T19:19+0300
2024-09-04T19:19+0300
2024-09-04T19:54+0300
politika
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Sivas'ta düzenlenen İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı'nda konuştu. İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı töreninde Sivas Kongresi hakkında bilgiler veren Özgür Özel, 105 yıl önce düzenlenen kongrede 8 gün boyunca Türkiye'nin geleceğinin ve Kurtuluş Savaşı planlarının konuşulduğunu belirtti. Mustafa Kemal Atatürk'ün o kongreyi ilk kurultayı olarak tanımladığını ve 1923 yılında siyasi fırkaya dönüşen partisinin ulusal mücadeleleri yönettiğini belirten Genel Başkan Özel ''Kurucu kadrolarımız, 4 Eylül 1919'da Sivas'ta üstlenilen sorumluluğu taşırken ülkenin çıkarı için cesur adımlar atmakta bir an için bile tereddüt etmemişlerdir. İşte bu nedenle 2. Cumhurbaşkanımız, Lozan fatihi İsmet Paşa, 14 Mayıs 1950 akşamı seçimleri kaybettiğimizde, bu yenilgiyi demokrasinin en büyük zaferi olarak nitelendirmekte bir an için tereddüt etmemiştir'' ifadesinde bulundu.Cumhuriyet Halk Partisi'nin ülkeyi kurtararak, bağımsızlığı elde ettiğini belirterek ülkeye önce demokrasi getirdiğini ardından ülkeyi sosyal demokrasiyle tanıştırdığını vurguladı. İlk seçimlerde iktidar olacaklarını açıklayan Genel Başkan Özel şunları söyledi:CHP Genel Başkanı Özgür Özel yerel seçimlerde aldıkları yüzde 38'lik oy oranını yüzde 50 oranına getirmek için halk ile aralarındaki bağları güçlendireceklerini söyledi. Sivas Kongresi'nin 105'inci yıldönümünde Sivas'ta bir araya geldiklerini belirterek 'değişim' sloganını bugün başlattıkları tüzük kurultayında açıkladı. Parti programında değişim olacağını açıklayan CHP Lideri Özel şöyle konuştu:Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayı'nın diğer parti kurultayları gibi lidere bağlı kalmayacağını belirten Genel Başkan Özel ''Bizim kurultaylarımızın özelliği liderlerden talimat almaz, liderlerin dediğini yapmaz, liderlerin telgrafında ayağa kalkıp nefes almadan dinlemez. Bizim CHP kurultayları görev almaz, görev verir'' dedi. İlk genel seçimlerde Atatürk'ün partisini iktidar yapacaklarını belirten Özel şöyle konuştu:'Hedef Avrupa Birliği'ne tam üyelik'Hedeflerinin Avrupa Birliği olduğunu açıklayan Özgür Özel, iktidara milletin gönlünde olarak yürüyeceklerine değinerek ''Bugün CHP tüm mikro sorunların yanı sıra Türkiye'nin önüne makro bir hedef koymaktadır. O hedef Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik hedefidir. Hedefimiz Balkan coğrafyasıyla, Türkiye Cumhuriyetleri ile en iyi ilişkileri yeniden kurmak ve en ileri noktaya getirmektir' ifadelerini kullandı.'Çankaya'da CHP'li Cumhurbaşkanı olacak'CHP lideri Özel konuşmasına iktidar hedefi ile son vererek açıklamasını "105 yıl sonra yeniden Sivas'tayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini yerel seçimlerde olduğu gibi yeniden birinci parti yapmanın hedefiyle birlikte yan yanayız, kol kolayız, omuz omuzayız. Çankaya'da bir CHP'li cumhurbaşkanı olarak bu ülkeyi yeniden Gazi'nin partisi yönetene kadar devam edeceğiz. Yürüyelim arkadaşlar, Ankara'ya gidiyoruz, iktidar yürüyüşümüzü başlatıyoruz" cümleleri ile sonlandırdı.
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), sivas, sivas kongresi, özgür özel, seçim, erken seçim, genel seçim, yerel seçim, atatürk
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Ata'mızın partisini iktidar yapacağız
19:19 04.09.2024 (güncellendi: 19:54 04.09.2024)
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel 'İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı' töreninde CHP tüzük kurultayını başlattı. Sivas Kongresi'nin 105'inci yıl dönümü nedeniyle Sivas'ta toplanan tüzük kurultayı 'değişim' sloganı ile başladı. Kurultayda CHP lideri Özel partisinin ilk seçimlerde iktidar olacağını açıkladı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Sivas'ta düzenlenen İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı'nda konuştu.
İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı töreninde Sivas Kongresi hakkında bilgiler veren Özgür Özel, 105 yıl önce düzenlenen kongrede 8 gün boyunca Türkiye'nin geleceğinin ve Kurtuluş Savaşı planlarının konuşulduğunu belirtti. Mustafa Kemal Atatürk'ün o kongreyi ilk kurultayı olarak tanımladığını ve 1923 yılında siyasi fırkaya dönüşen partisinin ulusal mücadeleleri yönettiğini belirten Genel Başkan Özel ''Kurucu kadrolarımız, 4 Eylül 1919'da Sivas'ta üstlenilen sorumluluğu taşırken ülkenin çıkarı için cesur adımlar atmakta bir an için bile tereddüt etmemişlerdir. İşte bu nedenle 2. Cumhurbaşkanımız, Lozan fatihi İsmet Paşa, 14 Mayıs 1950 akşamı seçimleri kaybettiğimizde, bu yenilgiyi demokrasinin en büyük zaferi olarak nitelendirmekte bir an için tereddüt etmemiştir'' ifadesinde bulundu.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin ülkeyi kurtararak, bağımsızlığı elde ettiğini belirterek ülkeye önce demokrasi getirdiğini ardından ülkeyi sosyal demokrasiyle tanıştırdığını vurguladı.
İlk seçimlerde iktidar olacaklarını açıklayan Genel Başkan Özel şunları söyledi:
Ne yazık ki partimiz son yarım asırda tek başına iktidar olma imkanından mahrum kalmış, bunu başaramamıştır. Ülkeyi yönetecek sorumluluğu elinde bulunduramamıştır. Ancak bugün Sivas'ta kurucu kadrolarımıza armağan etmek isteriz ki bugün kuruluş felsefesinden sapmayan Cumhuriyet Halk Partisi, yapılan son seçimlerin ve Türkiye'nin birinci partisidir. Partimize ömrünü adayanlara armağan ederiz ki 4 Eylül 1919'da Sivas Kongresi'nde kurulan partimiz, o kongreden tam 105 yıl sonra yapılan seçimleri kazanarak 47 yıl aradan sonra Türkiye'nin birinci partisi olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi, bugün öz güvenli siyasetiyle iktidarın tek ve en güçlü seçeneğidir. Atatürk'ün hatırasına armağan ederiz ki partimiz Cumhuriyet'i korumaya, yüceltmeye ant içmiş gençlerin ve kadınların daha çok söz sahibi olduğu bizatihi milletin partisi olarak yapılacak ilk seçimlerde Ata'mızın partisini iktidar yapacak kararlılıktadır.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel yerel seçimlerde aldıkları yüzde 38'lik oy oranını yüzde 50 oranına getirmek için halk ile aralarındaki bağları güçlendireceklerini söyledi. Sivas Kongresi'nin 105'inci yıldönümünde Sivas'ta bir araya geldiklerini belirterek 'değişim' sloganını bugün başlattıkları tüzük kurultayında açıkladı. Parti programında değişim olacağını açıklayan CHP Lideri Özel şöyle konuştu:
Ancak bu değişimi sadece kişilere indirgemek vefasızlık yapmak olur. İhtiyacımız olan bu değişimi başta partinin yazılı belgelerine yansıtarak devam ettirmektir. İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı'nda bu değişim talebinin altını doldurarak tüzüğümüzü daha da demokratikleştirecek, ardından partimizin iktidar programına evrilecek olan parti programımızı değiştirme aşamasına güçlü bir adım atacağız. Kurultayımız için nisan ayından itibaren görüş ve önerileri toplamaya başladık. Önümüzdeki günlerde 6 Eylül'de tüzüğümüzü değiştirdikten sonra 7 veya 8'inde 25 farklı masada ve 4 ana temada, çok farklı görüşlerin tartışıldığı ve değişim kurultayının en önemli bileşeni olan program değişikliğini nasıl yapacağımız, 81 ilde nasıl yürüteceğimiz, ilçelere nasıl taşıyacağımız, kamuoyunun taleplerini nasıl alacağımız, toplumun beklentilerini nasıl duyacağımız, var olan çözümleri nasıl anlatacağımız, yeni çözümleri nasıl üreteceğimizi hep birlikte tartışacağımız çok kıymetli 2 günü gerçekleştireceğiz. Ardından 9 Eylül'de partimizin ve düşman ordularının Ege ve Akdeniz'e dökülmesinin yıl dönümünde önemli bir tarihsel sahipleniş ve vurguyla yapılacak ilk seçimlerde birinci parti olan CHP'nin birlik ve beraberlik içinde bu süreci tamamladığını dostlara büyük bir kıvançla, dost olmayanlara da derin kaygıyla hissettireceğiz.
Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayı'nın diğer parti kurultayları gibi lidere bağlı kalmayacağını belirten Genel Başkan Özel ''Bizim kurultaylarımızın özelliği liderlerden talimat almaz, liderlerin dediğini yapmaz, liderlerin telgrafında ayağa kalkıp nefes almadan dinlemez. Bizim CHP kurultayları görev almaz, görev verir'' dedi. İlk genel seçimlerde Atatürk'ün partisini iktidar yapacaklarını belirten Özel şöyle konuştu:
Güçlü bir program yapmak için ilk adımları atmak ve o programı kısa süre içerisinde hayata geçirmek ve yeni bir kongreyle yürürlüğe sokmak, kısır kavgalar ve şahsi tartışmalarla değil, nitelikli tartışmalarla ve kavga etmeden nitelikli bir süreci hep birlikte yürütmek istiyoruz. Milletin gündeminden başka bir gündemi konuşmadan, bizi çekmek istedikleri kutuplaşma oyunlarına asla gelmeden, birlik ve beraberlik içerisinde genel seçimlere gitmek, özgüvenli siyasetimizden ödün vermeden geleceğe yürümek ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini ilk genel seçimlerde iktidar yapmaktır. Türkiye'nin birinci partisinin rakibi artık diğer siyasi partiler değildir. Hedefimiz yerel seçimlerde aldığımız yüzde 38'lik oyu yüzde 50'nin üzerine çıkartmak için milletle kurduğumuz bağı çok daha güçlü hale getirmektir. Diğer partilerin hedefi bize ulaşmak, bizim hedefimiz ise kendi başarı çıtamızı daha da yukarıya çıkartmaktır.
'Hedef Avrupa Birliği'ne tam üyelik'
Hedeflerinin Avrupa Birliği olduğunu açıklayan Özgür Özel, iktidara milletin gönlünde olarak yürüyeceklerine değinerek ''Bugün CHP tüm mikro sorunların yanı sıra Türkiye'nin önüne makro bir hedef koymaktadır. O hedef Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik hedefidir. Hedefimiz Balkan coğrafyasıyla, Türkiye Cumhuriyetleri ile en iyi ilişkileri yeniden kurmak ve en ileri noktaya getirmektir' ifadelerini kullandı.
'Çankaya'da CHP'li Cumhurbaşkanı olacak'
CHP lideri Özel konuşmasına iktidar hedefi ile son vererek açıklamasını "105 yıl sonra yeniden Sivas'tayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini yerel seçimlerde olduğu gibi yeniden birinci parti yapmanın hedefiyle birlikte yan yanayız, kol kolayız, omuz omuzayız. Çankaya'da bir CHP'li cumhurbaşkanı olarak bu ülkeyi yeniden Gazi'nin partisi yönetene kadar devam edeceğiz. Yürüyelim arkadaşlar, Ankara'ya gidiyoruz, iktidar yürüyüşümüzü başlatıyoruz" cümleleri ile sonlandırdı.