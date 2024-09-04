https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/chp-genel-baskani-ozgur-ozel-ikinci-yuzyil-degisim-kurultayinda-konustu-atamizin-partisini-iktidar-1087651608.html

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Ata'mızın partisini iktidar yapacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Ata'mızın partisini iktidar yapacağız

Sputnik Türkiye

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel 'İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı' töreninde CHP tüzük kurultayını başlattı. Sivas Kongresi'nin 105'inci yıl... 04.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-04T19:19+0300

2024-09-04T19:19+0300

2024-09-04T19:54+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

sivas

sivas kongresi

özgür özel

seçim

erken seçim

genel seçim

yerel seçim

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Sivas'ta düzenlenen İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı'nda konuştu. İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı töreninde Sivas Kongresi hakkında bilgiler veren Özgür Özel, 105 yıl önce düzenlenen kongrede 8 gün boyunca Türkiye'nin geleceğinin ve Kurtuluş Savaşı planlarının konuşulduğunu belirtti. Mustafa Kemal Atatürk'ün o kongreyi ilk kurultayı olarak tanımladığını ve 1923 yılında siyasi fırkaya dönüşen partisinin ulusal mücadeleleri yönettiğini belirten Genel Başkan Özel ''Kurucu kadrolarımız, 4 Eylül 1919'da Sivas'ta üstlenilen sorumluluğu taşırken ülkenin çıkarı için cesur adımlar atmakta bir an için bile tereddüt etmemişlerdir. İşte bu nedenle 2. Cumhurbaşkanımız, Lozan fatihi İsmet Paşa, 14 Mayıs 1950 akşamı seçimleri kaybettiğimizde, bu yenilgiyi demokrasinin en büyük zaferi olarak nitelendirmekte bir an için tereddüt etmemiştir'' ifadesinde bulundu.Cumhuriyet Halk Partisi'nin ülkeyi kurtararak, bağımsızlığı elde ettiğini belirterek ülkeye önce demokrasi getirdiğini ardından ülkeyi sosyal demokrasiyle tanıştırdığını vurguladı. İlk seçimlerde iktidar olacaklarını açıklayan Genel Başkan Özel şunları söyledi:CHP Genel Başkanı Özgür Özel yerel seçimlerde aldıkları yüzde 38'lik oy oranını yüzde 50 oranına getirmek için halk ile aralarındaki bağları güçlendireceklerini söyledi. Sivas Kongresi'nin 105'inci yıldönümünde Sivas'ta bir araya geldiklerini belirterek 'değişim' sloganını bugün başlattıkları tüzük kurultayında açıkladı. Parti programında değişim olacağını açıklayan CHP Lideri Özel şöyle konuştu:Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayı'nın diğer parti kurultayları gibi lidere bağlı kalmayacağını belirten Genel Başkan Özel ''Bizim kurultaylarımızın özelliği liderlerden talimat almaz, liderlerin dediğini yapmaz, liderlerin telgrafında ayağa kalkıp nefes almadan dinlemez. Bizim CHP kurultayları görev almaz, görev verir'' dedi. İlk genel seçimlerde Atatürk'ün partisini iktidar yapacaklarını belirten Özel şöyle konuştu:'Hedef Avrupa Birliği'ne tam üyelik'Hedeflerinin Avrupa Birliği olduğunu açıklayan Özgür Özel, iktidara milletin gönlünde olarak yürüyeceklerine değinerek ''Bugün CHP tüm mikro sorunların yanı sıra Türkiye'nin önüne makro bir hedef koymaktadır. O hedef Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik hedefidir. Hedefimiz Balkan coğrafyasıyla, Türkiye Cumhuriyetleri ile en iyi ilişkileri yeniden kurmak ve en ileri noktaya getirmektir' ifadelerini kullandı.'Çankaya'da CHP'li Cumhurbaşkanı olacak'CHP lideri Özel konuşmasına iktidar hedefi ile son vererek açıklamasını "105 yıl sonra yeniden Sivas'tayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini yerel seçimlerde olduğu gibi yeniden birinci parti yapmanın hedefiyle birlikte yan yanayız, kol kolayız, omuz omuzayız. Çankaya'da bir CHP'li cumhurbaşkanı olarak bu ülkeyi yeniden Gazi'nin partisi yönetene kadar devam edeceğiz. Yürüyelim arkadaşlar, Ankara'ya gidiyoruz, iktidar yürüyüşümüzü başlatıyoruz" cümleleri ile sonlandırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/adalet-bakani-tunctan-imamogluna-yanit-kimse-yargiya-parmak-sallayamaz-1087649497.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), sivas, sivas kongresi, özgür özel, seçim, erken seçim, genel seçim, yerel seçim, atatürk