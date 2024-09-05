https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/trump-putinin-harrise-destek-aciklamasi-karsisinda-nasil-davranacagimi-bilmiyorum-1087703488.html

Trump: Putin'in ‘Harris'e destek’ açıklaması karşısında nasıl davranacağımı bilmiyorum

Trump: Putin'in ‘Harris'e destek’ açıklaması karşısında nasıl davranacağımı bilmiyorum

Sputnik Türkiye

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ‘Demokrat aday Kamala Harris'i destekleleyeceği’... 05.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-05T21:57+0300

2024-09-05T21:57+0300

2024-09-05T21:57+0300

dünya

donald trump

vladimir putin

kamala harris

abd başkanlık seçimleri

vladivostok

doğu ekonomik forumu

cumhuriyetçi parti

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Putin'in ‘ABD başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Kamala Harris'i destekleleyeceği’ yönündeki açıklamasını yorumlayan Trump, Rus liderin sözlerini nasıl değerlendireceğini bilmediğini söyledi.Trump, “Putin bugün çıktı ve Kamala Harris'i destekleyeceğini söyledi, onu arayıp içtenlikle teşekkür etmeli miydim bilmiyorum, Kamala'ya desteğini açıkladı ve bunu nasıl değerlendireceğimi anlamadığımı hissediyorum, bununla bana hakaret mi etti yoksa iyilik mi yaptı bilmiyorum” dedi.Rusya’nın Vladivostok kentindeki 9. Doğu Ekonomik Forumu'nun panel oturumunda konuşan Putin, “Daha önce, eğer favori adayımızı belirleyebilirsek bunun Joe Biden olacağını söylemiştim. Ancak onu yarıştan çektiler ve o da tüm destekçilerine Sayın Harris'i desteklemelerini tavsiye etti. Biz de aynısını yapacağız, onu destekleyeceğiz. Harris'in gülüşü çok etkileyici. Demek ki her şey yolunda” ifadelerini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/trump--ukrayna-icin-bir-baris-planim-var-1087610400.html

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donald trump, vladimir putin, kamala harris, abd başkanlık seçimleri, vladivostok, doğu ekonomik forumu, cumhuriyetçi parti