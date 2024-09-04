https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/trump--ukrayna-icin-bir-baris-planim-var-1087610400.html

Trump: Ukrayna için bir barış planım var

Trump: Ukrayna için bir barış planım var

Sputnik Türkiye

Eski ABD Başkanı Trump, Ukrayna'da barışı sağlamaya yönelik kesin bir planı olduğunu belirtti. 04.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-04T01:22+0300

2024-09-04T01:22+0300

2024-09-04T01:22+0300

dünya

donald trump

ukrayna

rusya

barış

plan

dmitriy peskov

vladimir putin

seçim

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ABD Başkan Adayı Donald Trump, Lex Friedman'ın You Tube kanalına verdiği demeçte Ukrayna'da barışı sağlamaya yönelik bir planı olduğunu, ancak ayrıntıları paylaşmayacağını söyledi.Trump, “Ukrayna ve Rusya'yı nasıl durduracağıma dair çok kesin bir planım var. Belki bir plan değil ama Çin için de belli bir fikrim var” dediTrump, bu planların detaylarını açıklamayacağını, çünkü o zaman sürpriz etkisini kaybedeceğini ve başarıya ulaşılamayacağını vurguladı.Daha önce Trump defalarca, seçimi kazanması halinde Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmayı sadece 24 saat içinde çözebileceğini söylemişti.Eski ABD Başkanının bu sözlerini Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, sorunun bu kadar basit bir çözüm için fazla karmaşık olduğuna dikkat çekmiş, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise geçtiğimiz yıl Trump'ın ‘Ukrayna krizi de dahil olmak üzere akut sorunları birkaç gün içinde çözme’ isteğini olumlu olarak değerlendirmişti.Putin, aynı zamanda, ABD seçimlerinden çıkacak herhangi bir sonucun ABD-Rusya ilişkilerini etkileyeceğine dair şüphe duyduğunu da vurguladı.

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donald trump, ukrayna, rusya, barış, plan, dmitriy peskov, vladimir putin, seçim