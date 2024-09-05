https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/tegmenlerin-kilicli-yeminiyle-ilgili-aciklama-yapan-msb-gereken-islem-yapilacaktir-1087677124.html

Teğmenlerin kılıçlı yeminiyle ilgili açıklama yapan MSB: Gereken işlem yapılacaktır

Teğmenlerin kılıçlı yeminiyle ilgili açıklama yapan MSB: Gereken işlem yapılacaktır

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Harp Okulu'nda yapılan yemin töreninin ardından sosyal medyada yayılan görüntüler hakkında yeni bir açıklama yaparak... 05.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-05T12:11+0300

2024-09-05T12:11+0300

2024-09-05T12:53+0300

savunma

milli savunma bakanlığı (msb)

kılıç

teğmen

son dakika

tsk

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

mezuniyet

mezuniyet

mezuniyet töreni

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Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı haftalık bilgilendirmede, Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninin ardından sosyal medyada yayılan görüntülerle ilgili kamuoyuna bazı açıklamalarda bulundu. Bakanlık yetkilileri, törenin ardından sosyal medyada yer alan görüntülerin, bağlamından koparılarak yanlış yorumlandığını ve spekülasyonlara yol açtığını ifade etti.MSB, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde disiplinsizliğe hiçbir şekilde tolerans gösterilmeyeceğini vurgulayarak, olayın her yönüyle incelendiğini ve sorumlu personel hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını belirtti. "Bahse konu olay da her yönüyle incelenmektedir. İnceleme sonucunda yapılacak tespitlere göre; disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacaktır. Dolayısıyla kamuoyu bu konuda müsterih olmalı ve kendi ajandalarına göre bu görüntüler üzerinden manipülasyon üretenlere itibar etmemelidir" ifadesi kullanıldı.Sosyal medya üzerinden yapılan manipülasyonlara suç duyurusuBakanlık, olayın ardından TSK'ya ve personeline yönelik hakaret, iftira ve tehdit içerikli paylaşımlar yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. MSB, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin milli, manevi ve mesleki değerlerine yönelik saldırıların tehlikeli olduğuna dikkat çekti ve bu tür manipülatif paylaşımların hiçbir yarar sağlamayacağını belirtti.'TSK, görevlerinin başında'Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin anayasa ve kanunlara bağlı olarak görevini sürdürdüğü, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, Cumhurbaşkanının direktifleri ve komutanların emirleri çerçevesinde milletin emrinde olduğu bir kez daha vurgulandı.

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milli savunma bakanlığı (msb), kılıç, teğmen, son dakika, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), mezuniyet, mezuniyet, mezuniyet töreni