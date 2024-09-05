https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/tegmenlerin-kilicli-yeminiyle-ilgili-aciklama-yapan-msb-gereken-islem-yapilacaktir-1087677124.html
Teğmenlerin kılıçlı yeminiyle ilgili açıklama yapan MSB: Gereken işlem yapılacaktır
Teğmenlerin kılıçlı yeminiyle ilgili açıklama yapan MSB: Gereken işlem yapılacaktır
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Harp Okulu'nda yapılan yemin töreninin ardından sosyal medyada yayılan görüntüler hakkında yeni bir açıklama yaparak... 05.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-05T12:11+0300
2024-09-05T12:11+0300
2024-09-05T12:53+0300
savunma
milli savunma bakanlığı (msb)
kılıç
teğmen
son dakika
tsk
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
mezuniyet
mezuniyet
mezuniyet töreni
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Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı haftalık bilgilendirmede, Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninin ardından sosyal medyada yayılan görüntülerle ilgili kamuoyuna bazı açıklamalarda bulundu. Bakanlık yetkilileri, törenin ardından sosyal medyada yer alan görüntülerin, bağlamından koparılarak yanlış yorumlandığını ve spekülasyonlara yol açtığını ifade etti.MSB, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde disiplinsizliğe hiçbir şekilde tolerans gösterilmeyeceğini vurgulayarak, olayın her yönüyle incelendiğini ve sorumlu personel hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını belirtti. "Bahse konu olay da her yönüyle incelenmektedir. İnceleme sonucunda yapılacak tespitlere göre; disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacaktır. Dolayısıyla kamuoyu bu konuda müsterih olmalı ve kendi ajandalarına göre bu görüntüler üzerinden manipülasyon üretenlere itibar etmemelidir" ifadesi kullanıldı.Sosyal medya üzerinden yapılan manipülasyonlara suç duyurusuBakanlık, olayın ardından TSK'ya ve personeline yönelik hakaret, iftira ve tehdit içerikli paylaşımlar yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. MSB, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin milli, manevi ve mesleki değerlerine yönelik saldırıların tehlikeli olduğuna dikkat çekti ve bu tür manipülatif paylaşımların hiçbir yarar sağlamayacağını belirtti.'TSK, görevlerinin başında'Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin anayasa ve kanunlara bağlı olarak görevini sürdürdüğü, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, Cumhurbaşkanının direktifleri ve komutanların emirleri çerçevesinde milletin emrinde olduğu bir kez daha vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/mhp-genel-baskani-bahceli-tegmenlerin-yemin-toreni-icin-konustu-vahim-bir-hata-1087598751.html
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milli savunma bakanlığı (msb), kılıç, teğmen, son dakika, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), mezuniyet, mezuniyet, mezuniyet töreni
milli savunma bakanlığı (msb), kılıç, teğmen, son dakika, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), mezuniyet, mezuniyet, mezuniyet töreni
Teğmenlerin kılıçlı yeminiyle ilgili açıklama yapan MSB: Gereken işlem yapılacaktır
12:11 05.09.2024 (güncellendi: 12:53 05.09.2024)
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Harp Okulu'nda yapılan yemin töreninin ardından sosyal medyada yayılan görüntüler hakkında yeni bir açıklama yaparak, "İnceleme sonucunda yapılacak tespitlere göre; disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacaktır" dedi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı haftalık bilgilendirmede, Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninin ardından sosyal medyada yayılan görüntülerle ilgili kamuoyuna bazı açıklamalarda bulundu. Bakanlık yetkilileri, törenin ardından sosyal medyada yer alan görüntülerin, bağlamından koparılarak yanlış yorumlandığını ve spekülasyonlara yol açtığını ifade etti.
MSB, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde disiplinsizliğe hiçbir şekilde tolerans gösterilmeyeceğini vurgulayarak, olayın her yönüyle incelendiğini ve sorumlu personel hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını belirtti. "Bahse konu olay da her yönüyle incelenmektedir. İnceleme sonucunda yapılacak tespitlere göre; disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacaktır. Dolayısıyla kamuoyu bu konuda müsterih olmalı ve kendi ajandalarına göre bu görüntüler üzerinden manipülasyon üretenlere itibar etmemelidir" ifadesi kullanıldı.
Sosyal medya üzerinden yapılan manipülasyonlara suç duyurusu
Bakanlık, olayın ardından TSK'ya ve personeline yönelik hakaret, iftira ve tehdit içerikli paylaşımlar yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. MSB, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin milli, manevi ve mesleki değerlerine yönelik saldırıların tehlikeli olduğuna dikkat çekti ve bu tür manipülatif paylaşımların hiçbir yarar sağlamayacağını belirtti.
'TSK, görevlerinin başında'
Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin anayasa ve kanunlara bağlı olarak görevini sürdürdüğü, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, Cumhurbaşkanının direktifleri ve komutanların emirleri çerçevesinde milletin emrinde olduğu bir kez daha vurgulandı.