https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/siparis-goturdukleri-evdeki-kadini-taciz-ettikleri-iddia-edildi-kocasi-kafeyi-basti-bicaklandi-1087675153.html
Sipariş götürdükleri evdeki kadını taciz ettikleri iddia edildi: Kocası kafeyi bastı, bıçaklandı
Sipariş götürdükleri evdeki kadını taciz ettikleri iddia edildi: Kocası kafeyi bastı, bıçaklandı
Sputnik Türkiye
Pendik'te iddiaya göre, sipariş götürdükleri evdeki kadına mesajla arkadaşlık teklif eden şahısların çalıştığı kafeyi basan koca, çalışanlar tarafından... 05.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-05T11:23+0300
2024-09-05T11:23+0300
2024-09-05T11:23+0300
türkiye
pendik
sipariş
koca
şiddet
istanbul
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İstanbul Pendik’te Velibaba Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, genç kadın evinin karşısında bulunan pastaneden sipariş verdi. Sipariş götürdüğü kişiye arkadaşlık teklifi iddiasıSiparişleri eve götüren personel siparişleri kadına teslim ettikten sonra telefonla genç kadına mesaj atarak arkadaşlık teklif etti. Bu durumu kadının kocasının öğrenmesinin ardından, kadının kocası işletmeyi bastı. Koca ile işletmede çalışanlar arasında kavga çıktı. Börekçide çalışan dükkanı basan kocaya meydan dayağı attı. Kavga sırasında işletmede çalışan bir kişi çıkardığı bıçakla işletmeyi basan adamı bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri işletme çalışanları gözaltına alırken, sağlık ekipleri yaralı adamı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/2-el-otomobil-satislarinda-yeni-donem-basladi-sifir-araclarda-ise-fiyatlar-sabitleniyor-1087352265.html
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pendik, sipariş, koca, şiddet, istanbul
pendik, sipariş, koca, şiddet, istanbul
Sipariş götürdükleri evdeki kadını taciz ettikleri iddia edildi: Kocası kafeyi bastı, bıçaklandı
Pendik'te iddiaya göre, sipariş götürdükleri evdeki kadına mesajla arkadaşlık teklif eden şahısların çalıştığı kafeyi basan koca, çalışanlar tarafından darbedilerek bıçaklandı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Pendik’te Velibaba Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, genç kadın evinin karşısında bulunan pastaneden sipariş verdi.
Sipariş götürdüğü kişiye arkadaşlık teklifi iddiası
Siparişleri eve götüren personel siparişleri kadına teslim ettikten sonra telefonla genç kadına mesaj atarak arkadaşlık teklif etti.
Bu durumu kadının kocasının öğrenmesinin ardından, kadının kocası işletmeyi bastı. Koca ile işletmede çalışanlar arasında kavga çıktı. Börekçide çalışan dükkanı basan kocaya meydan dayağı attı. Kavga sırasında işletmede çalışan bir kişi çıkardığı bıçakla işletmeyi basan adamı bıçakladı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri işletme çalışanları gözaltına alırken, sağlık ekipleri yaralı adamı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.