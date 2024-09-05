https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/siparis-goturdukleri-evdeki-kadini-taciz-ettikleri-iddia-edildi-kocasi-kafeyi-basti-bicaklandi-1087675153.html

Sipariş götürdükleri evdeki kadını taciz ettikleri iddia edildi: Kocası kafeyi bastı, bıçaklandı

Sipariş götürdükleri evdeki kadını taciz ettikleri iddia edildi: Kocası kafeyi bastı, bıçaklandı

Sputnik Türkiye

Pendik'te iddiaya göre, sipariş götürdükleri evdeki kadına mesajla arkadaşlık teklif eden şahısların çalıştığı kafeyi basan koca, çalışanlar tarafından... 05.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-05T11:23+0300

2024-09-05T11:23+0300

2024-09-05T11:23+0300

türkiye

pendik

sipariş

koca

şiddet

istanbul

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İstanbul Pendik’te Velibaba Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, genç kadın evinin karşısında bulunan pastaneden sipariş verdi. Sipariş götürdüğü kişiye arkadaşlık teklifi iddiasıSiparişleri eve götüren personel siparişleri kadına teslim ettikten sonra telefonla genç kadına mesaj atarak arkadaşlık teklif etti. Bu durumu kadının kocasının öğrenmesinin ardından, kadının kocası işletmeyi bastı. Koca ile işletmede çalışanlar arasında kavga çıktı. Börekçide çalışan dükkanı basan kocaya meydan dayağı attı. Kavga sırasında işletmede çalışan bir kişi çıkardığı bıçakla işletmeyi basan adamı bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri işletme çalışanları gözaltına alırken, sağlık ekipleri yaralı adamı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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pendik, sipariş, koca, şiddet, istanbul