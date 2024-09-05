Ahmet Hakan: Mısır’la iyi ilişkiler kurulmasından rahatsızlık mı duyuyorsunuz?

"Sisi’ye darbeci diyordunuz. Barıştınız.- Esad’a demediğinizi bırakmamıştınız. Şimdi barışıyorsunuz.- Suudi Arabistan’la gerilmiştiniz. Tornistan ettiniz. Sürekli böyle cümlelerle ortalığı birbirine katanlara şunu demek isterim: Eğer derdiniz laf sokmak, polemik yapmak, ele geçen malzemeden yararlanmaksa... Tamam, böyle devam edin. Yok eğer derdiniz memleketse... Mısır’la iyi ilişkiler kurulmasından...- Esad’la yeni bir diyalog zemini bulunmasından...- Suudi Arabistan’la aradaki gerginliğin sona ermesinden...Bir rahatsızlık mı duyuyorsunuz? İstemiyor musunuz bu gelişmeleri? Eğer rahatsızsanız, eğer istemiyorsanız. O halde neden sürekli...“Mısır çok önemli / Esad’la diyalog kurulmalı / Suudi Arabistan’ı bile kaybettik” falan diye inleyip durdunuz?"