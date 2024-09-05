https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/ahmet-hakan-misirla-iyi-iliskiler-kurulmasindan-rahatsizlik-mi-duyuyorsunuz-1087669239.html
Ahmet Hakan: Mısır’la iyi ilişkiler kurulmasından rahatsızlık mı duyuyorsunuz?
Ahmet Hakan: Mısır’la iyi ilişkiler kurulmasından rahatsızlık mı duyuyorsunuz?
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Erdoğan dün Ankara'da Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü. Türkiye Mısır ilişkileri üzerine olumsuz değerlendirmeler yapanları eleştiren Ahmet Hakan "Mısır’la... 05.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-05T09:21+0300
2024-09-05T09:21+0300
2024-09-05T09:21+0300
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cumhurbaşkanı
sisi
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Türkiye'nin Mısır ile ilişkilerinin olumlu yönde dönüşmesinden rahatsız olanlara seslendi ve bugünkü yazısında şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/cumhurbaskani-erdogan-turkiye-ve-misir-filistin-meselesinde-ortak-bir-durusa-sahiptir-1087645407.html
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erdoğan sisi, mısır türkiye, erdoğan mısır
Ahmet Hakan: Mısır’la iyi ilişkiler kurulmasından rahatsızlık mı duyuyorsunuz?
Erdoğan dün Ankara'da Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü. Türkiye Mısır ilişkileri üzerine olumsuz değerlendirmeler yapanları eleştiren Ahmet Hakan "Mısır’la iyi ilişkiler kurulmasından rahatsızlık mı duyuyorsunuz?" diye sordu.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Türkiye'nin Mısır ile ilişkilerinin olumlu yönde dönüşmesinden rahatsız olanlara seslendi ve bugünkü yazısında
şunları söyledi:
"Sisi’ye darbeci diyordunuz. Barıştınız.- Esad’a demediğinizi bırakmamıştınız. Şimdi barışıyorsunuz.- Suudi Arabistan’la gerilmiştiniz. Tornistan ettiniz. Sürekli böyle cümlelerle ortalığı birbirine katanlara şunu demek isterim: Eğer derdiniz laf sokmak, polemik yapmak, ele geçen malzemeden yararlanmaksa... Tamam, böyle devam edin. Yok eğer derdiniz memleketse... Mısır’la iyi ilişkiler kurulmasından...- Esad’la yeni bir diyalog zemini bulunmasından...- Suudi Arabistan’la aradaki gerginliğin sona ermesinden...Bir rahatsızlık mı duyuyorsunuz? İstemiyor musunuz bu gelişmeleri? Eğer rahatsızsanız, eğer istemiyorsanız. O halde neden sürekli...“Mısır çok önemli / Esad’la diyalog kurulmalı / Suudi Arabistan’ı bile kaybettik” falan diye inleyip durdunuz?"