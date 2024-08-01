https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/mitin-koordinasyonunda-rusya-ile-abd-arasinda-tutuklu-takasi-gerceklestirildi-1086413124.html
MİT'in koordinasyonunda Rusya ile ABD arasında tutuklu takası gerçekleştirildi
MİT'in koordinasyonunda Rusya ile ABD arasında tutuklu takası gerçekleştirildi
Sputnik Türkiye
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinasyonunda ABD ile Rusya arasında tutuklu takası gerçekleştirildi. 01.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-01T17:22+0300
2024-08-01T17:22+0300
2024-08-01T17:24+0300
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Rusya ve ABD uçakları takası gerçekleştirmek üzere Esenboğa Havalimanı'na indi.MİT'in koordine ettiği operasyonda takas edilen isimler arasında The Wall Street Journal muhabiri Evan Gerşkoviç ile ABD Deniz Piyadesi Paul Whelan'ın da yer aldığı belirtildi.Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, "Teşkilatımız koordinesinde bugün bir takas operasyonu gerçekleşecektir. Son dönemin en geniş kapsamlı olan bu takas operasyonunda teşkilatımız büyük bir arabuluculuk rolü üstlenmiştir" denildi. Açıklamada takas ile ilgili detaylı bilgilerin daha sonra paylaşılacağı belirtildi.'7 ayrı ülkenin cezaevinde bulunan 26 kişinin takası gerçekleştirildi'Takas operasyonuna ilişkin yapılan resmi açıklamada, "Takas operasyonu kapsamında; ABD’den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya’dan birer uçak olmak üzere toplam 7 uçak ile Türkiye’ye nakledilen şahıslardan; 2’si çocuk 10 rehinenin Rusya’ya, 13 rehinenin Almanya’ya, 3 rehinenin de ABD’ye nakledilmesi sağlanmıştır" cümlesi kaydedildi.Söz konusu operasyonun son yıllarda ABD, Rusya ve Almanya arasında gerçekleşen en geniş kapsamlı rehine değişimi olarak tarihe geçtiği ifade edilirken şu cümleler kaydedildi:"Tüm tarafların uzun bir süredir istediği ve yerel basınlarında yankı uyandıran önemli isimler takas kapsamında değişime konu olmuştur" bilgisine yer verilen açıklamada, "Bu kişiler arasında; RF’de cezaevinde bulunan The Wall Street Journal muhabiri Evan Gerşkoviç ile ABD Deniz Piyadesi Paul Whelan, Belarus’ta cezaevinde bulunan Almanya vatandaşı paralı asker Rico Krieger, İlya Yaşin ve Almanya’da cezaevinde bulunan FSB subayı Vadim Krasikov gibi kamuoyunda adı sıkça duyulan isimler yer almıştır" cümleleri kaleme alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/moskova-buyukelcisi-bilgic-ile-gorusen-putinin-danismani-ortakligimiz-bizim-icin-elzem-1086408199.html
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türkiye, mit, rusya, abd, ankara, esenboğa havaalanı, esenboğa havalimanı, evan gerşkoviç, paul whelan
türkiye, mit, rusya, abd, ankara, esenboğa havaalanı, esenboğa havalimanı, evan gerşkoviç, paul whelan
MİT'in koordinasyonunda Rusya ile ABD arasında tutuklu takası gerçekleştirildi
17:22 01.08.2024 (güncellendi: 17:24 01.08.2024)
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinasyonunda ABD ile Rusya arasında tutuklu takası gerçekleştirildi.
Rusya ve ABD uçakları takası gerçekleştirmek üzere Esenboğa Havalimanı'na indi.
MİT'in koordine ettiği operasyonda takas edilen isimler arasında The Wall Street Journal muhabiri Evan Gerşkoviç ile ABD Deniz Piyadesi Paul Whelan'ın da yer aldığı belirtildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, "Teşkilatımız koordinesinde bugün bir takas operasyonu gerçekleşecektir. Son dönemin en geniş kapsamlı olan bu takas operasyonunda teşkilatımız büyük bir arabuluculuk rolü üstlenmiştir" denildi.
Açıklamada takas ile ilgili detaylı bilgilerin daha sonra paylaşılacağı belirtildi.
'7 ayrı ülkenin cezaevinde bulunan 26 kişinin takası gerçekleştirildi'
Takas operasyonuna ilişkin yapılan resmi açıklamada, "Takas operasyonu kapsamında; ABD’den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya’dan birer uçak olmak üzere toplam 7 uçak ile Türkiye’ye nakledilen şahıslardan; 2’si çocuk 10 rehinenin Rusya’ya, 13 rehinenin Almanya’ya, 3 rehinenin de ABD’ye nakledilmesi sağlanmıştır" cümlesi kaydedildi.
Söz konusu operasyonun son yıllarda ABD, Rusya ve Almanya arasında gerçekleşen en geniş kapsamlı rehine değişimi olarak tarihe geçtiği ifade edilirken şu cümleler kaydedildi:
Tarihe geçen bu operasyonun diyalog kanallarının kurulmasını ise MİT sağlamıştır. İstihbarat diplomasisini etkin şekilde kullanan MİT’in organizasyonu ile Temmuz 2024’te taraflar Türkiye’de bir araya getirilmiştir. ABD, Almanya, Polonya, Norveç, Slovenya ile Rusya ve Belarus’ta cezaevinde bulunan Batı ülkeleri vatandaşları ile Rusya vatandaşları arasında gerçekleştirilecek takas faaliyetinin müzakereleri yapılmıştır. MİT, müzakerelerin başından sonuna kadar arabuluculuk faaliyetini başarı ile yürütmüştür.
"Tüm tarafların uzun bir süredir istediği ve yerel basınlarında yankı uyandıran önemli isimler takas kapsamında değişime konu olmuştur" bilgisine yer verilen açıklamada, "Bu kişiler arasında; RF’de cezaevinde bulunan The Wall Street Journal muhabiri Evan Gerşkoviç ile ABD Deniz Piyadesi Paul Whelan, Belarus’ta cezaevinde bulunan Almanya vatandaşı paralı asker Rico Krieger, İlya Yaşin ve Almanya’da cezaevinde bulunan FSB subayı Vadim Krasikov gibi kamuoyunda adı sıkça duyulan isimler yer almıştır" cümleleri kaleme alındı.