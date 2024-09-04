https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/abdden-rossiya-segodnya-medya-grubuna-yaptirim-1087655769.html
ABD'den Rossiya Segodnya medya grubuna yaptırım
ABD'den Rossiya Segodnya medya grubuna yaptırım
Sputnik Türkiye
ABD, Rossiya Segodnya medya grubu, RT, Sputnik ve Ruptly'ye yaptırımda bulundu. 04.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-04T21:01+0300
2024-09-04T21:01+0300
2024-09-04T21:16+0300
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abd hazine bakanlığı
yaptırım
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ABD Hazine Bakanlığı, ABD'nin Rossiya Segodnya medya grubu ve bu grubun bünyesinde faaliyet yürüten RIA Novosti, Russia Today (RT), Sputnik ve Ruptly'ye yaptırım uyguladığını duyurdu.ABD Hazinesi Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bugünkü yaptırımlar, Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen kolluk tedbirlerinin yanı sıra Dışişleri Bakanlığı'nın Rossiya Segodnya medya grubu ve 5 yan kuruluşu RIA Novosti, RT, TV-Novosti, Ruptly ve Sputnik hakkında belirlediği yaptırımlara ek olarak uygulanıyor” ifadelerine yer verildi.Yeni kısıtlamaların aynı zamanda Rossiya Segodnya Medya Grubu'nun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ve RT'nin bazı üst düzey yöneticilerini de kapsadığı belirtildi.Belgede, Simonyan ‘Rus hükümetinin kötü niyetli etki yaratma çabalarında merkezi bir figür’ olarak tanımlanıyor.Listede ayrıca Yelizaveta Brodskaya, Anton Anisimov, Andrey Kiyaşko, Konstantin Kalaşnikov, Yelena Afanasyeva, Aleksey Geraşenko, Anastasiya Yermoşkina, Aleksandr Nejentsev ve Vladimir Tabak da yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/lavrovdan-abdye-rusyanin-kirmizi-cizgilerini-ciddiye-alma-cagrisi-1087642378.html
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abd hazine bakanlığı, yaptırım, sputnik, rossiya segodnya, ria novosti, russia today (rt)
abd hazine bakanlığı, yaptırım, sputnik, rossiya segodnya, ria novosti, russia today (rt)
ABD'den Rossiya Segodnya medya grubuna yaptırım
21:01 04.09.2024 (güncellendi: 21:16 04.09.2024)
ABD, Rossiya Segodnya medya grubu, RT, Sputnik ve Ruptly'ye yaptırımda bulundu.
ABD Hazine Bakanlığı, ABD'nin Rossiya Segodnya medya grubu ve bu grubun bünyesinde faaliyet yürüten RIA Novosti, Russia Today (RT), Sputnik ve Ruptly'ye yaptırım uyguladığını duyurdu.
ABD Hazinesi Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bugünkü yaptırımlar, Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen kolluk tedbirlerinin yanı sıra Dışişleri Bakanlığı'nın Rossiya Segodnya medya grubu ve 5 yan kuruluşu RIA Novosti, RT, TV-Novosti, Ruptly ve Sputnik hakkında belirlediği yaptırımlara ek olarak uygulanıyor” ifadelerine yer verildi.
Yeni kısıtlamaların aynı zamanda Rossiya Segodnya Medya Grubu'nun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ve RT'nin bazı üst düzey yöneticilerini de kapsadığı belirtildi.
Belgede, Simonyan ‘Rus hükümetinin kötü niyetli etki yaratma çabalarında merkezi bir figür’ olarak tanımlanıyor.
Listede ayrıca Yelizaveta Brodskaya, Anton Anisimov, Andrey Kiyaşko, Konstantin Kalaşnikov, Yelena Afanasyeva, Aleksey Geraşenko, Anastasiya Yermoşkina, Aleksandr Nejentsev ve Vladimir Tabak da yer alıyor.