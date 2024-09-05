https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/rus-disisleri-yapay-zekanin-gelisimi-bir-grup-ulkeye-degil-tum-dunyaya-kazanc-getirmeli-1087668359.html
Rus Dışişleri: Yapay zekanın gelişimi bir grup ülkeye değil tüm dünyaya kazanç getirmeli
Rus Dışişleri: Yapay zekanın gelişimi bir grup ülkeye değil tüm dünyaya kazanç getirmeli
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yapay zekâ gelişiminin sadece dar bir ülke grubuna değil, tüm dünyaya kazanç sağlaması ve ulusal yazılımlara... 05.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-05T14:55+0300
2024-09-05T14:55+0300
2024-09-05T14:55+0300
ekonomi
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mariya zaharova
yapay zeka
doğu ekonomik forumu
yazılım
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Vladivostok kentindeki Doğu Ekonomik Forumu kapsamında basın toplantısı düzenleyen Zaharova, “Yapay zeka teknolojilerinin yaygınlaşması ve uygulanması kaçınılmaz. Ancak bu alandaki mevcut dönüş, sadece dar bir ülke grubuna değil, tüm dünyaya kazanç getirmeli” diyerek şunu kaydetti:Rus diplomat, yapay zeka teknolojisinin yerli yapımı bileşenler ve ulusal yazılım temelinde gelişmesinin önemli olduğunu vurguladı.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yapay zekanın kullanıma sunulmasıyla birlikte insanlığın varoluşunda yeni bir sayfa açıldığının aşikar olduğunu ifade etmişti. Güvenilir, şeffaf ve insanlar için güvenli yapay zeka sistemleri alanında mutlaka Rus çözümler kullanılması gerektiğini söyleyen Putin, “Geleceğin teknoloji dünyasının çok kutuplu olması gerektiğine derinden inanıyorum, bunu güven ve karşılıklı yarara dayalı işbirliği temelinde birlikte inşa etmeliyiz. Biz de bunu yapma niyetindeyiz” demişti.Doğu Ekonomik Forumu bu yıl 3-6 Eylül’de Rusya’nın Vladivostok kentinde, Uzakdoğu Federal Üniversitesi’nin kampüsünde düzenleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/rusya-abdnin-rus-basinina-yonelik-yaptirimlara-karsilik-verilecek-1087667011.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, yapay zeka, doğu ekonomik forumu, yazılım
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, yapay zeka, doğu ekonomik forumu, yazılım
Rus Dışişleri: Yapay zekanın gelişimi bir grup ülkeye değil tüm dünyaya kazanç getirmeli
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yapay zekâ gelişiminin sadece dar bir ülke grubuna değil, tüm dünyaya kazanç sağlaması ve ulusal yazılımlara dayanması gerektiğini belirtti.
Vladivostok kentindeki Doğu Ekonomik Forumu kapsamında basın toplantısı düzenleyen Zaharova, “Yapay zeka teknolojilerinin yaygınlaşması ve uygulanması kaçınılmaz. Ancak bu alandaki mevcut dönüş, sadece dar bir ülke grubuna değil, tüm dünyaya kazanç getirmeli” diyerek şunu kaydetti:
En önemlisi, bu gelişim eski sömürge devletlerin yarattığı bağımlılıktan kurtulmaya çalışan ülkeler için felaket halini almamalı.
Rus diplomat, yapay zeka teknolojisinin yerli yapımı bileşenler ve ulusal yazılım temelinde gelişmesinin önemli olduğunu vurguladı.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yapay zekanın kullanıma sunulmasıyla birlikte insanlığın varoluşunda yeni bir sayfa açıldığının aşikar olduğunu ifade etmişti. Güvenilir, şeffaf ve insanlar için güvenli yapay zeka sistemleri alanında mutlaka Rus çözümler kullanılması gerektiğini söyleyen Putin, “Geleceğin teknoloji dünyasının çok kutuplu olması gerektiğine derinden inanıyorum, bunu güven ve karşılıklı yarara dayalı işbirliği temelinde birlikte inşa etmeliyiz. Biz de bunu yapma niyetindeyiz” demişti.
Doğu Ekonomik Forumu bu yıl 3-6 Eylül’de Rusya’nın Vladivostok kentinde, Uzakdoğu Federal Üniversitesi’nin kampüsünde düzenleniyor.