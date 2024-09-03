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Estonya’dan NATO itirafı: Hava savunma sistemi sıkıntısı çekiyor
Estonya’dan NATO itirafı: Hava savunma sistemi sıkıntısı çekiyor
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Zelenskiy, ABD başta olmak üzere tüm NATO ülkelerinden F-16'larla birlikte hava savunma sistemleri istemeye devam ederken, Estonya Savunma Bakanı Hanno... 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T13:19+0300
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Estonya yayın kuruluşu ERR'ye konuşan Pevkur, tüm NATO ülkelerinin balistik füzelere karşı hava savunma sistemi sıkıntısı çektiğini itiraf ederken, diğer hususların yanı sıra, hava savunma kabiliyetlerinin güçlendirilmesinin ittifak ülkeleri için kritik önemde olduğunu ekledi.“Aslında tüm NATO ülkeleri için büyük bir sorun olan eksiklik balistik füze savunma kabiliyeti, yani 20 kilometreye kadar irtifada ve 150-200 kilometre mesafedeki füzeleri vurma kabiliyetidir” diye konuşan Pevkur, daha önce, NATO'nun askeri gücü artırmaya yönelik yeni savunma planı temelinde Estonya'nın savunma harcamalarını GSYH'nin yüzde 5'ine çıkarabileceğini söylemişti.Mayıs ayında Financial Times, ittifakın savunma planları hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, NATO ülkelerinin doğu kanatlarını savunmak için gereken hava savunma sistemlerinin yalnızca yüzde 5'ine sahip olduğunu bildirmişti.Soru işaretlerine ve eleştirilere neden olan bu habere rağmen ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden hava savunma sistemleri isteyen Ukrayna’nın görev süresi sona eren devlet başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev’in 2 adet Patriot hava savunma sistemi almaması durumunda Harkov’u kaybedebileceğini duyurmuştu.Rusya, Batı'nın Kiev'e sağladığı yardımlara tepkiliRusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önceki bir açıklamasında, ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme planlarını eleştirerek F-16'ların bile hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, sadece çatışmayı uzatacağını vurgulamıştı.
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nato, hava savunma sistemi, estonya, abd, patriot, mim-104 patriot, savunma harcaması, rusya, avrupa birliği
nato, hava savunma sistemi, estonya, abd, patriot, mim-104 patriot, savunma harcaması, rusya, avrupa birliği

Estonya’dan NATO itirafı: Hava savunma sistemi sıkıntısı çekiyor

13:19 03.09.2024
© AP Photo / Virginia MayoHanno Pevkur
Hanno Pevkur - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
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Zelenskiy, ABD başta olmak üzere tüm NATO ülkelerinden F-16'larla birlikte hava savunma sistemleri istemeye devam ederken, Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur’dan bu sistemlerle ilgili açıklama geldi.
Estonya yayın kuruluşu ERR'ye konuşan Pevkur, tüm NATO ülkelerinin balistik füzelere karşı hava savunma sistemi sıkıntısı çektiğini itiraf ederken, diğer hususların yanı sıra, hava savunma kabiliyetlerinin güçlendirilmesinin ittifak ülkeleri için kritik önemde olduğunu ekledi.
“Aslında tüm NATO ülkeleri için büyük bir sorun olan eksiklik balistik füze savunma kabiliyeti, yani 20 kilometreye kadar irtifada ve 150-200 kilometre mesafedeki füzeleri vurma kabiliyetidir” diye konuşan Pevkur, daha önce, NATO'nun askeri gücü artırmaya yönelik yeni savunma planı temelinde Estonya'nın savunma harcamalarını GSYH'nin yüzde 5'ine çıkarabileceğini söylemişti.
Mayıs ayında Financial Times, ittifakın savunma planları hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, NATO ülkelerinin doğu kanatlarını savunmak için gereken hava savunma sistemlerinin yalnızca yüzde 5'ine sahip olduğunu bildirmişti.
Soru işaretlerine ve eleştirilere neden olan bu habere rağmen ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden hava savunma sistemleri isteyen Ukrayna’nın görev süresi sona eren devlet başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev’in 2 adet Patriot hava savunma sistemi almaması durumunda Harkov’u kaybedebileceğini duyurmuştu.

Rusya, Batı'nın Kiev'e sağladığı yardımlara tepkili

Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önceki bir açıklamasında, ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme planlarını eleştirerek F-16'ların bile hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, sadece çatışmayı uzatacağını vurgulamıştı.
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