https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/yunanistandaki-orman-yangini-yedi-gundur-kontrol-altina-alinamiyor-1087379570.html

Yunanistan'daki orman yangını yedi gündür kontrol altına alınamıyor

Yunanistan'daki orman yangını yedi gündür kontrol altına alınamıyor

Sputnik Türkiye

Pangeo Dağı'nda ulaşılması zor bir noktada yedi gün önce çıkan yangın hala kontrol altına alınamadı. 28.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-28T15:40+0300

2024-08-28T15:40+0300

2024-08-28T15:40+0300

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Yunanistan'ın Kavala kentindeki Pangeo Dağı'nda 22 Ağustos'ta başlayan orman yangını, yedinci gününde de devam ediyor.Ulaşılması zor bir noktadaYunan basınındaki haberlerde, Pangeo Dağı'ndaki yangının, ulaşılması zor bir noktada olduğu için tüm müdahalelere rağmen 7 gündür kontrol altına alınamadığı belirtildi.Yangına müdahale için 280 itfaiyeci, 46 itfaiye aracı, 3 helikopter ve 3 uçak görevlendirildiği belirtilen haberlerde, şu ana kadar yaklaşık 13 bin dönüm ormanlık alanın küle döndüğü kaydedildi.Birçok bölgede 'sarı alarm' verildiÖte yandan, Yunanistan genelinde bugün yüksek yangın riski nedeniyle birçok bölgede 'sarı alarm' (kategori 3) verildi.İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı'nın yayımladığı yangın risk tahmin haritasına göre, sarı alarm verilen bölgeler arasında Attiki, Eğriboz, Etoloakarnania, Korint, Argolis, Lakonia, İlia, Meriç, Rodop, Taşoz, Halkidiki, Girit ve Kuzey Ege Adaları yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/yunanistanda-buyuk-yangin-bir-cocuk-hastanesi-ile-askeri-hastane-tahliye-edildi-1086746873.html

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