https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/paralimpik-oyunlarinda-bugun-7-toplamda-20-madalya-1087703598.html
Paralimpik oyunlarında bugün 7, toplamda 20 madalya
Paralimpik oyunlarında bugün 7, toplamda 20 madalya
Sputnik Türkiye
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye, bugünkü müsabakalarda 7 madalya kazanılmasıyla birlikte toplam madalya sayısı 20'ye yükseldi. 05.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-05T21:59+0300
2024-09-05T21:59+0300
2024-09-05T21:59+0300
spor
paris 2024 paralimpik oyunlar
türkiye
altın madalya
gümüş madalya
bronz madalya
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye, oyunların dokuzuncu gününde 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 7 madalya kazanma başarısını gösterdi. Türkiye'ye bugün altın madalyayı Golbol Kadın Milli Takımı, gümüş madalyaları para okçulukta Sadık Savaş-Merve Nur Eroğlu ikilisi, para masa tenisinde Kübra Korkut ve para halterde Besra Duman, bronz madalyaları ise para judoda Ecem Taşım Çavdar ve Cahide Eke, para masa tenisinde Ebru Acer kazandırdı.Toplam madalya sayısı 20'ye yükseldiTürkiye'nin madalya sayısı, bugünkü müsabakalarda 7 madalya kazanılmasıyla birlikte toplamda 20'ye yükseldi. Türkiye, oyunlarda şu ana kadar en fazla madalya kazanan 15. ülke, genel madalya sıralamasında ise Türkiye 25. sırada bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/golbol-kadin-milli-takimi-pariste-tarih-yazdi-paralimpik-oyunlarda-en-fazla-altin-madalya-kazanan-1087700562.html
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paris 2024 paralimpik oyunlar, türkiye, altın madalya, gümüş madalya, bronz madalya
paris 2024 paralimpik oyunlar, türkiye, altın madalya, gümüş madalya, bronz madalya
Paralimpik oyunlarında bugün 7, toplamda 20 madalya
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye, bugünkü müsabakalarda 7 madalya kazanılmasıyla birlikte toplam madalya sayısı 20'ye yükseldi.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye, oyunların dokuzuncu gününde 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 7 madalya kazanma başarısını gösterdi.
Türkiye'ye bugün altın madalyayı Golbol Kadın Milli Takımı, gümüş madalyaları para okçulukta Sadık Savaş-Merve Nur Eroğlu ikilisi, para masa tenisinde Kübra Korkut ve para halterde Besra Duman, bronz madalyaları ise para judoda Ecem Taşım Çavdar ve Cahide Eke, para masa tenisinde Ebru Acer kazandırdı.
Toplam madalya sayısı 20'ye yükseldi
Türkiye'nin madalya sayısı, bugünkü müsabakalarda 7 madalya kazanılmasıyla birlikte toplamda 20'ye yükseldi. Türkiye, oyunlarda şu ana kadar en fazla madalya kazanan 15. ülke, genel madalya sıralamasında ise Türkiye 25. sırada bulunuyor.